妊娠紋｜準媽媽憂心妊娠紋生B後永不消失 消委會建議孕婦專用護膚品選購重點

▲ 妊娠紋生B後會消失嗎？ 消委會建議孕婦選購抗妊娠紋膏3大貼士。

【妊娠紋/新手媽媽/消委會/消委會指南】懷孕的女士最美麗，不過懷孕後出現的妊娠紋可能會令很多準媽媽憂心，究竟妊娠紋在生B後會否永留痕跡？為甚至懷孕後會出現妊娠紋？妊娠紋能預防出現嗎？要預防妊娠紋，究竟如何選購護膚品？

妊娠紋｜妊娠紋的成因

妊娠紋的衍生，是因為孕婦在懷孕期間，支撐皮膚的締結組織例如膠原蛋白（collagen）和彈力蛋白纖維（elastin）抵擋不了肚皮的延展和拉扯而撕裂所形成。因此，又稱為皮膚擴張紋，屬於萎縮性線狀疤痕。

妊娠紋｜妊娠紋的出現時間

妊娠紋可能在懷孕第6個月開始形成，大多出現在腹部及胸部位置。

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妊娠紋｜消委會貼士｜如何選購抗妊娠紋護膚品

市面上有不少孕婦專用的身體護理產品，建議孕婦懷孕初期（例如頭3個月）便開始使用，並於產後3個月內持續使用，以改善妊娠紋的外觀。消委會建議各位準媽媽，留意以下幾點學懂挑選合適的產品：

1. 留意抗妊娠紋護膚產品成分

新手媽媽在選購這些抗妊娠紋的產品時，應留意其成分，避免購買含有歐盟禁用香料新羚蘭醛(簡稱HICC)的產品。使用檢出致敏性高的香料物質、人造麝香物質及塑化劑等物質的產品時，盡量不要將護膚產品塗於胸部，以免哺乳時嬰兒經口服攝入，造成未知的長遠影響。

2. 確認抗妊娠紋產品氣味

由於懷孕會令身體賀爾蒙產生變化，令孕婦對氣味變得敏感或改變一貫對氣味的喜好。建議新手媽媽在選擇護膚產品時，先確認其產品氣味及留意標籤上的成分列表，是否含有香料等致敏物質，確定質地和氣味合適才選購，避免引發孕吐。

3. 潤膚保濕也很重要

懷孕期間皮膚容易變得乾燥痕癢。因此，經常使用含有潤膚成分的產品，可以紓緩皮膚痕癢不適情況，適當地保濕亦有助維持皮膚天然屏障。

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