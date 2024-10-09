  • 27°C
香港時間：2024109日 (三) 22:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　全港一條龍中小學名單

升學教育

撰文： 林綺玲、林愛娜

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「一條龍」中學需要收取全數小學部學生，龍內的小六學生毋須經過篩選便可升讀所屬中學，即睇全港一條龍中小學名單！

【一條龍學校2024/一條龍小學中學2024/龍校】香港部分中小學有「一條龍」、「直屬」及「聯繫」3種不同關係，其中「一條龍」中小學又被稱為「龍校」，其在教育理念上有連貫性，同時必須為同一類別的資助模式。

「一條龍」中學需要收取全數小學部學生，龍內的小六學生毋須經過篩選便可升讀所屬中學。若非龍內小學生升中選校時就要留意，一條龍中學應把不少於中一總學額的15%預留給其他小學的學生。

小一入學｜25/26小一自行分配學位必睇懶人包　epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+獨家面試攻略+校園特色介紹【不斷更新】

最新影片推介：

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

一條龍學校2024｜直資及私立一龍條學校名單

直資及私立學校方面，大部分直資小學都是「一條龍」模式，21所直資小學中，15所有其結龍中學。而私立小學大多是直屬或聯繫，只有5所小學以一條龍模式辦學。

資助類別地區學校名稱
直資九龍城區拔萃男書院附屬小學
拔萃男書院
私立（小學）
直資（中學）		油尖旺區拔萃女小學
拔萃女書院
直資南區聖保羅男女中學附屬小學
聖保羅男女中學
私立南區弘立書院
私立南區滬江維多利亞學校
直資深水埗區英華小學
英華書院
私立深水埗區保良局蔡繼有學校
直資深水埗區聖瑪加利男女英文中小學
私立黃大仙區國際基督教優質音樂中學暨小學
直資元朗區基督教香港信義會宏信書院
直資觀塘區福建中學附屬學校
福建中學
直資西貢區保良局陸慶濤小學
保良局羅氏基金中學
直資西貢區香港華人基督教聯會真道書院
直資西貢區播道書院
直資西貢區優才（楊殷有娣）書院
直資沙田區浸大附屬學校王錦輝中小學
直資沙田區培僑書院
直資東區港大同學會小學
港大同學會書院
直資東區漢華中學(小學部)
漢華中學
直資葵青區地利亞（閩僑）英文小學
地利亞修女紀念學校（百老匯）
點擊圖片放大
+27
+26

一條龍學校2024｜資助一龍條學校名單

而資助中小學中，一些辦學理念相同的中小學亦會結龍，這些小學的學生可直接升讀其結龍中學，毋須參加升中派位，根據教育局資料，2024/25學年資助一條龍學校名單如下：

地區學校名稱
元朗天水圍循道衛理小學
天水圍循道衛理中學
元朗順德聯誼總會伍冕端小學
順德聯誼總會翁祐中學
離島靈糧堂秀德小學
靈糧堂怡文中學
九龍城中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）
中華基督教會基道中學
離島東涌天主教學校
元朗金巴崙長老會耀道小學
金巴崙長老會耀道中學
離島嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
西貢西貢崇真天主教學校（小學部）
西貢崇真天主教學校（中學部）
西貢香海正覺蓮社佛教黃藻森學校
香海正覺蓮社佛教正覺中學
離島香港教育工作者聯會黃楚標學校
香港教育工作者聯會黃楚標中學
九龍城
油尖旺
油尖旺		天神嘉諾撒學校
嘉諾撒聖瑪利學校
嘉諾撒聖瑪利書院
元朗

伊利沙伯中學舊生會小學
伊利沙伯中學舊生會小學分校

伊利沙伯中學舊生會中學
伊利沙伯中學舊生會湯國華中學

中西區
南區		新會商會學校
新會商會陳白沙紀念中學
灣仔佛教黃焯菴小學
佛教黃鳳翎中學
大埔港九街坊婦女會孫方中小學
港九街坊婦女會孫方中書院

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

直私小一入學｜2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】
18:30 2024/10/08
直私小一入學｜2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】
小一入學｜25/26小一自行分配學位必睇懶人包　epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+獨家面試攻略+校園特色介紹【不斷更新】
16:57 2024/09/25
小一入學｜25/26小一自行分配學位必睇懶人包　epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+獨家面試攻略+校園特色介紹【不斷更新】
小一入學特輯｜25/26最新！油天海泓道、大埔舊墟寶湖、沙田循道、將軍澳循道、基真「小一入學簡介會」重溫【不斷更新】
13:37 2024/09/26
小一入學特輯｜25/26最新！油天海泓道、大埔舊墟寶湖、沙田循道、將軍澳循道、基真「小一入學簡介會」重溫【不斷更新】
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:00 2024/09/13
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:47 2024/09/25
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
私立小學學費｜2024/2025全港32間私立小學學費一覽　21間加學費拔萃女小學增幅達5.3%
20:30 2024/09/30
私立小學學費｜2024/2025全港32間私立小學學費一覽　21間加學費拔萃女小學增幅達5.3%
直資小學學費｜2024/25年度全港21間直資小學學費一覽　聖保羅男女附小加1成學費近8萬【附各校面試貼士】
13:49 2024/09/27
直資小學學費｜2024/25年度全港21間直資小學學費一覽　聖保羅男女附小加1成學費近8萬【附各校面試貼士】

你可能感興趣

直私小一入學｜2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】
18:30 2024/10/08
直私小一入學｜2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】
小一入學｜25/26小一自行分配學位必睇懶人包　epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+獨家面試攻略+校園特色介紹【不斷更新】
16:57 2024/09/25
小一入學｜25/26小一自行分配學位必睇懶人包　epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+獨家面試攻略+校園特色介紹【不斷更新】
小一入學特輯｜25/26最新！油天海泓道、大埔舊墟寶湖、沙田循道、將軍澳循道、基真「小一入學簡介會」重溫【不斷更新】
13:37 2024/09/26
小一入學特輯｜25/26最新！油天海泓道、大埔舊墟寶湖、沙田循道、將軍澳循道、基真「小一入學簡介會」重溫【不斷更新】
中小學教育 升中派位 小一派位 中學 小學 學校 拔萃男書院附屬小學 拔萃男書院 拔萃女小學 拔萃女書院

最高瀏覽

港女稱連鎖護理用品店購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
港女稱連鎖護理用品店購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
急症室最長等候時間（10月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月09日 時間16:05）
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲