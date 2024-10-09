一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　全港一條龍中小學名單

▲ 「一條龍」中學需要收取全數小學部學生，龍內的小六學生毋須經過篩選便可升讀所屬中學，即睇全港一條龍中小學名單！

【一條龍學校2024/一條龍小學中學2024/龍校】香港部分中小學有「一條龍」、「直屬」及「聯繫」3種不同關係，其中「一條龍」中小學又被稱為「龍校」，其在教育理念上有連貫性，同時必須為同一類別的資助模式。

「一條龍」中學需要收取全數小學部學生，龍內的小六學生毋須經過篩選便可升讀所屬中學。若非龍內小學生升中選校時就要留意，一條龍中學應把不少於中一總學額的15%預留給其他小學的學生。

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一條龍學校2024｜直資及私立一龍條學校名單

直資及私立學校方面，大部分直資小學都是「一條龍」模式，21所直資小學中，15所有其結龍中學。而私立小學大多是直屬或聯繫，只有5所小學以一條龍模式辦學。

資助類別 地區 學校名稱 直資 九龍城區 拔萃男書院附屬小學

拔萃男書院 私立（小學）

直資（中學） 油尖旺區 拔萃女小學

拔萃女書院 直資 南區 聖保羅男女中學附屬小學

聖保羅男女中學 私立 南區 弘立書院 私立 南區 滬江維多利亞學校 直資 深水埗區 英華小學

英華書院 私立 深水埗區 保良局蔡繼有學校 直資 深水埗區 聖瑪加利男女英文中小學 私立 黃大仙區 國際基督教優質音樂中學暨小學 直資 元朗區 基督教香港信義會宏信書院 直資 觀塘區 福建中學附屬學校

福建中學 直資 西貢區 保良局陸慶濤小學

保良局羅氏基金中學 直資 西貢區 香港華人基督教聯會真道書院 直資 西貢區 播道書院 直資 西貢區 優才（楊殷有娣）書院 直資 沙田區 浸大附屬學校王錦輝中小學 直資 沙田區 培僑書院 直資 東區 港大同學會小學

港大同學會書院 直資 東區 漢華中學(小學部)

漢華中學 直資 葵青區 地利亞（閩僑）英文小學

地利亞修女紀念學校（百老匯）

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一條龍學校2024｜資助一龍條學校名單

而資助中小學中，一些辦學理念相同的中小學亦會結龍，這些小學的學生可直接升讀其結龍中學，毋須參加升中派位，根據教育局資料，2024/25學年資助一條龍學校名單如下：

地區 學校名稱 元朗 天水圍循道衛理小學

天水圍循道衛理中學 元朗 順德聯誼總會伍冕端小學

順德聯誼總會翁祐中學 離島 靈糧堂秀德小學

靈糧堂怡文中學 九龍城 中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）

中華基督教會基道中學 離島 東涌天主教學校 元朗 金巴崙長老會耀道小學

金巴崙長老會耀道中學 離島 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 西貢 西貢崇真天主教學校（小學部）

西貢崇真天主教學校（中學部） 西貢 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校

香海正覺蓮社佛教正覺中學 離島 香港教育工作者聯會黃楚標學校

香港教育工作者聯會黃楚標中學 九龍城

油尖旺

油尖旺 天神嘉諾撒學校

嘉諾撒聖瑪利學校

嘉諾撒聖瑪利書院 元朗 伊利沙伯中學舊生會小學

伊利沙伯中學舊生會小學分校 伊利沙伯中學舊生會中學

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 中西區

南區 新會商會學校

新會商會陳白沙紀念中學 灣仔 佛教黃焯菴小學

佛教黃鳳翎中學 大埔 港九街坊婦女會孫方中小學

港九街坊婦女會孫方中書院

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