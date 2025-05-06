一條龍學校2025｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學 最新全港一條龍中小學名單
撰文： 林綺玲、林愛娜
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【一條龍學校2025/一條龍小學中學2025/龍校】香港部分中小學有「一條龍」、「直屬」及「聯繫」3種不同關係，其中「一條龍」中小學又被稱為「龍校」，其在教育理念上有連貫性，同時必須為同一類別的資助模式。由於入讀龍校對原校升中有保證，家長亦能免去重新經歷選校面試的過程，故龍校向來大受家長歡迎！
「一條龍」中學需要收取全數小學部學生，龍內的小六學生毋須經過篩選便可升讀所屬中學。若非龍內小學生升中選校時就要留意，一條龍中學應把不少於中一總學額的15%預留給其他小學的學生。
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一條龍學校2025｜直資及私立一龍條學校名單
直資及私立學校方面，大部分直資小學都是「一條龍」模式，21所直資小學中，15所有其結龍中學。而私立小學大多是直屬或聯繫，只有5所小學以一條龍模式辦學。
|資助類別
|地區
|學校名稱
|直資
|九龍城區
|拔萃男書院附屬小學
拔萃男書院
|私立（小學）
直資（中學）
|油尖旺區
|拔萃女小學
拔萃女書院
|直資
|南區
|聖保羅男女中學附屬小學
聖保羅男女中學
|私立
|南區
|弘立書院
|私立
|南區
|滬江維多利亞學校
|直資
|東區
|港大同學會小學
港大同學會書院
|直資
|東區
|漢華中學(小學部)
漢華中學
|直資
|深水埗區
|英華小學
英華書院
|私立
|深水埗區
|保良局蔡繼有學校
|直資
|深水埗區
|聖瑪加利男女英文中小學
|私立
|黃大仙區
|國際基督教優質音樂中學暨小學
|直資
|元朗區
|基督教香港信義會宏信書院
|直資
|觀塘區
|福建中學附屬學校
福建中學
|直資
|西貢區
|保良局陸慶濤小學
保良局羅氏基金中學
|直資
|西貢區
|香港華人基督教聯會真道書院
|直資
|西貢區
|播道書院
|直資
|西貢區
|優才（楊殷有娣）書院
|直資
|沙田區
|浸大附屬學校王錦輝中小學
|直資
|沙田區
|培僑書院
一條龍學校2025｜資助一龍條學校名單
而資助中小學中，一些辦學理念相同的中小學亦會結龍，這些小學的學生可直接升讀其結龍中學，毋須參加升中派位，根據教育局資料，2025/26學年資助一條龍學校名單如下：
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