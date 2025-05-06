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一條龍學校2025｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　最新全港一條龍中小學名單

升學教育

撰文： 林綺玲、林愛娜

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

「一條龍」中學需要收取全數小學部學生，龍內的小六學生毋須經過篩選便可升讀所屬中學，即睇全港一條龍中小學名單！

【一條龍學校2025/一條龍小學中學2025/龍校】香港部分中小學有「一條龍」、「直屬」及「聯繫」3種不同關係，其中「一條龍」中小學又被稱為「龍校」，其在教育理念上有連貫性，同時必須為同一類別的資助模式。由於入讀龍校對原校升中有保證，家長亦能免去重新經歷選校面試的過程，故龍校向來大受家長歡迎！

「一條龍」中學需要收取全數小學部學生，龍內的小六學生毋須經過篩選便可升讀所屬中學。若非龍內小學生升中選校時就要留意，一條龍中學應把不少於中一總學額的15%預留給其他小學的學生。

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一條龍學校2025｜直資及私立一龍條學校名單

直資及私立學校方面，大部分直資小學都是「一條龍」模式，21所直資小學中，15所有其結龍中學。而私立小學大多是直屬或聯繫，只有5所小學以一條龍模式辦學。

資助類別地區學校名稱
直資九龍城區拔萃男書院附屬小學
拔萃男書院
私立（小學）
直資（中學）		油尖旺區拔萃女小學
拔萃女書院
直資南區聖保羅男女中學附屬小學
聖保羅男女中學
私立南區弘立書院
私立南區滬江維多利亞學校
直資東區港大同學會小學
港大同學會書院
直資東區漢華中學(小學部)
漢華中學
直資深水埗區英華小學
英華書院
私立深水埗區保良局蔡繼有學校
直資深水埗區聖瑪加利男女英文中小學
私立黃大仙區國際基督教優質音樂中學暨小學
直資元朗區基督教香港信義會宏信書院
直資觀塘區福建中學附屬學校
福建中學
直資西貢區保良局陸慶濤小學
保良局羅氏基金中學
直資西貢區香港華人基督教聯會真道書院
直資西貢區播道書院
直資西貢區優才（楊殷有娣）書院
直資沙田區浸大附屬學校王錦輝中小學
直資沙田區培僑書院
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一條龍學校2025｜資助一龍條學校名單

而資助中小學中，一些辦學理念相同的中小學亦會結龍，這些小學的學生可直接升讀其結龍中學，毋須參加升中派位，根據教育局資料，2025/26學年資助一條龍學校名單如下：

地區小學名稱中學名稱
中西區/
南區		新會商會學校新會商會陳白沙紀念中學
灣仔佛教黃焯菴小學佛教黃鳳翎中學
九龍城/
油尖旺		天神嘉諾撒學校
嘉諾撒聖瑪利學校		嘉諾撒聖瑪利書院
九龍城中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）中華基督教會基道中學
西貢西貢崇真天主教學校（小學部）西貢崇真天主教學校（中學部）
香海正覺蓮社佛教黃藻森學校香海正覺蓮社佛教正覺中學
大埔港九街坊婦女會孫方中小學港九街坊婦女會孫方中書院
元朗順德聯誼總會伍冕端小學順德聯誼總會翁祐中學
天水圍循道衞理小學天水圍循道衞理中學
金巴崙長老會耀道小學金巴崙長老會耀道中學
離島靈糧堂秀德小學靈糧堂怡文中學
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