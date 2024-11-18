小一入學｜小一入學申請電子化家長指南　一文看清建立電子平台帳戶＋登入程序

▲ 小一入學申請電子化家長指南，一文看清派位電子平台帳戶申請及登入方法。

【小一入學電子平台/小一派位/小一自行分配學位/統一派位】教育局由2023年起新增小一入學電子平台，家長除了可以沿用紙本表格遞交學位申請之外，亦可登記成為「小一入學電子平台」用戶。以「智方便+」綁定帳戶，透過電子平台為子女遞交小一入學申請及查閱自行分配學位及統一派位結果。TOPick為家長整理登記及申請步驟。

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根據教育局資料，家長如透過電子平台為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，須先進入小一入學電子平台網頁登記成為「小一入學電子平台」用戶及以「智方便+」綁定帳戶。

小一入學電子平台｜建立帳戶及登入

建立電子平台帳戶

1. 家長須於電子平台網頁選擇「建立帳戶」

2. 登入「智方便」，掃描電腦瀏覽器上的二維碼

3. 授權「智方便」提供個人資料，以綁定電子平台帳戶

4. 輸入並確認家長/監護人資料，包括電郵地址

5. 閱讀並同意個人資料收集聲明， 然後輸入圖像顯示的字符

6. 檢查電子郵件，並點擊電郵中的啟動連結以啟動帳戶

7. 完成帳戶註冊

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登入「小一入學電子平台」程序

1. 登入電子平台帳戶

2. 在「現有用戶」下方點擊「智方便登入」

3. 掃描二維碼登入「智方便」

4. 成功登入後，會有視窗提示家長已成功登入平台，並點擊「確定」

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小一入學電子平台｜注意事項

家長綁定帳戶後，日後可使用「智方便」登入電子平台，一般而言帳戶的連繫不能更改。即「智方便+」/「智方便」戶口的「小一入學電子平台」帳戶。

若有多於一名子女參加同一年度的中一派位，家長應先以其中一名子女的資料建立帳戶，然後再於平台內加入另一名子女的資料，無需重複登記。

如家長以紙本方式遞交「小一入學申請表」後，才註冊「小一入學電子平台」帳戶，有關申請兒童的申請須與在「小一入學申請表」上簽署的「家長 / 監護人」綁定。

小一入學電子平台｜遞交自行分配學位申請及查閱派位結果程序

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小一入學電子平台｜啟動帳戶及登入程序

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小一入學電子平台｜遞交小一入學申請表（只參加統一派位）

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小一入學電子平台｜統一派位選校及查閱派位結果

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