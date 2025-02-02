家事百科｜2招零成本清洗膠盒秘技大公開　難搞油漬2分鐘洗淨雙手不沾污【附實測結果】

【外賣/清洗膠盒方法/回收/環保餐具】不少人平日買外賣後為了環保，會清洗飯盒再重用或回收。無奈每次即時清洗膠盒，仍然油膩又有一陣味，就算用洗潔精浸洗也未必做到完全乾淨。TOPick記者為各位爸媽介紹2招零成本清洗膠盒方法，只需準備3件日常物品，短短幾分鐘便可以去除油漬，小朋友都可以幫手，一同為環保出一份力！

▲ 平日外賣的膠盒，就算用洗潔精浸洗也未必做到完全乾淨。（越玲瓏攝）

早前日本家事達人（IG@char_kurashi）分享3大清洗膠盒方法，TOPick記者實測後，結果發現有2招最有效兼零成本的方法，可以清除膠盒異味、去除油跡及顏色，輕鬆解決清潔煩惱，而且清洗後的膠盒恍如新的一樣，十分治癒！

方法1：去除膠盒異味

膠盒就算即時清洗，都會有難聞異味。 大家只需將1茶匙鹽和少許水放入膠盒，蓋上盒蓋後再搖勻，倒走後再水清洗，異味Byebye！

▲ 去除膠盒異味，只需用1茶匙鹽和少許水。（越玲瓏攝）

原理：

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》曾有專家特別解釋，因膠盒表面有些肉眼也看不見的微小凹洞，油污會積聚在凹洞內，就算用洗潔精也難以清走，但鹽就能「鑽入」隙縫帶走油污，令膠盒變得乾淨！

材料：

水 少許 鹽 一茶匙

詳細步驟：

1. 於盒上加入水

2. 加入一茶匙鹽

3. 蓋上盒蓋

4. 再用力搖勻一會兒

實測效果：

清洗後已去除九成異味，可見膠盒部分油漬已去除，呈啞色。

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方法2：去除膠盒油膩油漬

清洗佈滿油漬、帶有坑紋的食物盒，即使用洗潔精浸洗，也未必能夠完全洗淨。原來只要利用廚房紙、洗潔精和水，一共3件日常物品便可做到去油兼去漬，膠盒即刻清爽不油膩！

▲ 去除膠盒油膩油漬，只要利用廚房紙、洗潔精和水。（越玲瓏攝）

原理：

根據消委會資料，洗潔精表面活性劑一般會透過溶解、乳化、分散等作用，將污漬從餐具表面分離，洗潔精產生的泡沫，可乳化碗碟上的油脂形成小油滴，令油份能夠易於用水沖洗帶走，而廚房紙則代替我們使用百潔布刷洗膠盒，達致去油污的效果。

材料：

水 少許 洗潔精 約2泵 廚房紙 1至2張

詳細步驟：

1. 先用廚房紙抹去多餘油分

2. 撕碎廚房紙成紙塊

3. 把紙塊放入盒內

4. 於盒內加2泵洗潔精，再加水

5. 蓋上盒蓋，用力搖1至2分鐘至起泡

6. 上下搖勻，讓氣泡覆蓋整個膠兜

7. 倒出污水再沖水清洗

實測效果：

清潔效果驚人，不單止在短短數分鐘成功去除所有油漬，而且洗走染有辣椒油的油漬，膠盒恍如新的一樣。

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方法3：去除膠盒顏色

最後，記者實測去除膠盒顏色的方法，用1湯匙糖和約6塊冰塊，然後加入水，再放置30分鐘，最後搖勻並沖洗。惟實測效果一般，膠盒仍沾上難以清洗的咖哩漬。

總括而言，記者實測建議先用方法2先去除油漬，再用方法1去異味，而且清洗前先用廚房紙抹去多餘油分，清潔效果會更佳。

▲ 2招最有效兼零成本的方法，輕鬆解決清潔煩惱，而且清洗後的膠盒恍如新一樣，十分治癒！（越玲瓏攝）

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