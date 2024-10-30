消委會米粉｜26款含砒霜重金屬致癌物　消委會推薦12款高分米線/米粉

【消委會米粉2024／米線／河粉／致癌物】消費者委員會早前測試市面上30款米粉、米線及河粉，發現當中26款含重金屬污染物、9款含無機砷（即砒霜），部分鈉檢出量逾40倍，恐增健康風險。而消委會米粉測試結果中，亦推介了12款獲滿分評價的米製麵食，包括天鵝牌、孔雀牌、超力牌、福字米粉及日清食品出前一丁等。

消委會米粉2024推介｜消委會測試30款米製麵食產品

消委會早前測試市面上30款米製麵食產品，包括米粉、米線、河粉、乾河粉、乾金邊粉、保鮮米線和乾米線等，當中含27款乾麵食、3款為保鮮米線，每包售價由$3.5至$42不等。

測試範圍包括金屬污染物、營養素含量及致敏物麩質，以及產品包裝上的標籤資料。消委會是次米粉測試結果發現，測試產品中接近8成樣本被檢出含金屬污染物鎘、鉻或無機砷，另有17款標籤與測試結果不符合《營養標籤及營養聲稱技術指引》要求。

消委會米粉2024·米粉推薦｜12款獲消委會高評分 出前一丁、福字米粉上榜

以下12款產品於各項測試中均獲得高評分的米製麵食，名單如下：

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消委會米粉2024推薦｜消委會12款5星滿分推介產品名單

孔雀牌 東莞米粉

超力 銀絲米粉（金牌原味）

福字 上湯米粉

公仔 米粉原味

天鵝牌 星洲炒米粉

佳之選 東莞米粉

日清食品 出前一丁雞肉味即食米粉

壽桃牌 快熟河粉

馬莎M&S Rice Noodles （河粉）

金御膳 泰式金邊粉理

媽媽MAMA（幼條）清湯金邊粉

壽桃牌 小橋米線 榨菜肉絲味

消委會米粉2024推介｜逾8成產品驗出含金屬污染物 僅4款「零」污染物

消委會表示，米製麵食原料為白米，假如使用的稻米於種植時，土地受金屬污染物影響，麵食中所含的金屬污染物含量亦會偏高。今次測試包括6種金屬污染物，鎘、鉻、無機砷（又稱「砒霜」）、總汞、銻及鉛。

雖然全部產品均未有檢出總汞、銻或鉛，惟26款（86.6%）驗出含物，鎘、鉻或無機砷，當中24款被檢出「鎘」、14款被檢出「銘」、9款被檢測「無機砷」，當中有部分樣本被檢出含有多於1種污染物。僅4款產品完全沒有上述6種金屬污染物，值得推介：

消委會米粉2024·米粉推薦｜測試中不含6大金屬污染物4款米製麵食

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消委會米粉2024推介｜產品污染測試未超規例標準

消委會強調，評測中含金屬污染物的全部樣本含量均於《金屬規例》上限內，正常食用下不會對健康構成影響，惟專家委員會認為，假如大眾食用消委會測試中9款含「砒霜（無機砷）」米粉食品，同時長期大量進食其他無機砷含量較高的食物，或會構成健康風險：

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消委會米粉測試｜9款檢出「無機砷」米製食品清單：

金御膳泰式金邊粉：每公斤無機砷檢出量 0.04毫克

金牌米粉：每公斤無機砷檢出量 0.05毫克

媽媽(幼條)清湯金邊粉：每公斤無機砷檢出量 0.06毫克

老鍋米粉純米米粉：每公斤無機砷檢出量 0.06毫克

佳之選東莞米粉：每公斤無機砷檢出量 0.07毫克

帆船牌特級米粉：每公斤無機砷檢出量 0.07毫克

馬莎Rice Noodles：每公斤無機砷檢出量 0.07毫克

日清食品出前一丁雞肉味即食米粉：每公斤無機砷檢出量 0.08毫克

源順有機白米米粉：每公斤無機砷檢出量 0.16毫克

消委會米粉2024｜「無機砷」每日安全攝取量

《金屬規例》精米訂定攝取上限： 0.2毫克/每公斤

0.2毫克/每公斤 過量攝取風險：每日攝入體重3微克/每公斤（即0.003毫克），患肺癌的機率提高0.5％（誘發肺癌發病率增加0.5％的基準劑量可信限下限，BMDL0.5）

消委會米粉2024推介｜17款產品標籤不符測試結果要求 食安推薦4大低鈉要點

消委會續指，測試中約17款樣本標籤與測試結果不符合《營養標籤及營養聲稱技術指引》要求，當中7款產品被檢出鈉含量高於標示值120％、超出《技術指引》要求。

▲ 消委會列出17款標籤錯誤的米製麵食，其中2款檢出含致敏物但未有標示、2款名稱與成分不符、1款無中或英文資料。（消委會提供）

消委會引述食安中心的食物鈉含量參考水平資料鈉，每100克固體食物含超過600毫克鈉即屬「高鈉」食品，推出低鈉生活3大要點：

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消委會米粉2024推介｜低鈉飲食生活3大要點

降低鈉的攝入量至每日低於2,000 毫克(即少於一平茶匙鹽)，並確保鉀的攝入量每日高於3,510 亳克。

烹調時，逐步減少用鹽或含鈉調味料的分量，讓味蕾慢慢適應清淡的味道。

出外用膳時，要求減少佐料／醬料，並要求把佐料／醬料另上而非淋在食物上。

參考預先包裝食物的營養標籤，選擇較低鈉的產品。

消委會米粉2024推介｜2款產品測試發現含麩質 麩質過敏人士要留神

另外，對麩質過敏的人士亦要留神，測試發現有2款產品檢出含有麩質，但未有依規例作出標示，麩質敏感人士進食後，可能會出現濕疹、嘔吐、腹瀉、哮喘等症狀。

消委會建議消費者購買米粉時，宜注意以下事項：

細閱預先包裝食物上的成分表和營養標籤，注意鈉的攝取量

保持均衡飲食，全穀物類食物是較好的選擇

食用米製麵食時，應搭配優質蛋白質食物（例如瘦肉、魚、蛋和豆腐）和蔬菜

消化系統較弱人士，可揀選沒有添加澱粉的米製麵食

留意麵食隨附的調味粉或醬汁的營養素含量，注意使用分量，亦盡量不要喝湯，以免攝入過多鈉

資料來源：食安中心、消費者委員會（消委會） 、食物安全中心

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