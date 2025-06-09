米粉推介｜米粉含添加劑重金屬增患腸炎/肺癌風險　消委會+營養師推薦28款安全無添加米粉名單

【米粉／添加劑／重金屬／致癌物／消委會】米粉看似健康但小心當中暗藏危險成分！消委會曾測試市面上30款米粉、米線及河粉，發現當中26款含重金屬污染物、9款含無機砷（即砒霜），部分鈉檢出量逾40倍！其中在米粉測試結果中，有7款獲得滿分5星評價，另有1款則是不含6大金屬污染物，值得推介。

30款米製麵食產品逾8成產品驗出含金屬污染物

本次測試市面上30款米製麵食產品，包括米粉、米線、河粉、乾河粉、乾金邊粉、保鮮米線和乾米線等，當中含27款乾麵食、3款為保鮮米線。測試範圍包括6種金屬污染物（鎘、鉻、無機砷（又稱「砒霜」）、總汞、銻及鉛）、營養素含量及致敏物麩質，以及產品包裝上的標籤資料。

消委會表示，米製麵食原料為白米，假如使用的稻米於種植時，土地受金屬污染物影響，麵食中所含的金屬污染物含量亦會偏高。根據測試結果，消委會發現雖然全部產品均未有檢出總汞、銻或鉛，惟26款（86.6%）驗出含物，鎘、鉻或無機砷，當中24款被檢出「鎘」、14款被檢出「銘」、9款被檢出「無機砷」，當中有部分樣本被檢出含有多於1種污染物。僅4款產品完全沒有上述6種金屬污染物，其中米粉產品只有1款上榜。

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消委會5星滿分及1款「零」污染物米粉安全清單

以下7款米粉產品現在市面上仍有售，分別為在各項測試中均獲得5星滿分評價，及不含6種金屬污染物，包括超力牌、公仔米粉、福字米粉等。

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1. 孔雀牌 東莞米粉

2. 福字 上湯米粉

3. 超力 銀絲米粉（金牌原味）

4. 公仔 米粉原味

5. 天鵝牌 星洲炒米粉

6. 佳之選 東莞米粉

7. 新東陽 特級新竹米粉

長期攝取無機砷增患肺癌機率

消委會強調，評測中含金屬污染物的全部樣本含量均於《金屬規例》上限內，正常食用下不會對健康構成影響。惟專家委員會認為，假如大眾食用消委會測試中9款含「無機砷（砒霜）」米粉食品，同時長期大量進食其他無機砷含量較高的食物，或會構成健康風險：

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消委會提醒「無機砷」每日安全攝取量及過量風險：

《金屬規例》精米訂定攝取上限： 0.2毫克/每公斤

0.2毫克/每公斤 過量攝取風險：每日攝入體重3微克/每公斤（即0.003毫克），患肺癌的機率提高0.5％（誘發肺癌發病率增加0.5％的基準劑量可信限下限，BMDL0.5）。

營養師教揀上乘米粉

註冊營養師潘卓琳（啊家）曾接受TOPick訪問時表示，如想挑選品質上乘的米粉，可以參考以下方法：

純米粉一般會帶點米粒乾透時候呈現的淺米黃色。

偏白色的米粉有可能是添加了玉米澱粉，所以營養價值可能沒有那麼高。

留意成分表，選擇成分第一位為「大米」的產品，大米排第一的話，代表大米成分越高。

如玉米澱粉排行第一，通常蛋白質含量都偏少，營養價值及米香味沒有那麼豐富。

選擇蛋白質含量高於7克/100克的米粉，較高蛋白質含量的米粉會是較好的選擇。

越是彈牙的米粉，越難消化。消化功能較差人士，可選擇純大米製造的純米粉，會較容易消化，不易脹氣。

另外，「Aranth安曼營養」註冊營養師Ariel亦曾接受TOPick訪問指出，相對香港的米粉市場分類的指引，台灣對米粉產品的分類定義比較仔細，「純米粉」一般在標籤成份上只有米和水成份製成的產品；「調和米粉」則添加其他穀物粉，例如玉米澱粉、南瓜粉、淮山粉等等去製成；至於「純糙米粉」則會以糙米取代部份大米加上水製成。建議盡量選擇成分為純米、和盡量不含添加劑的米粉產品，且不含添加劑的米粉也可以存放較長時間。而「純糙米粉」的膳食纖維會比一般純米粉含量豐富，對控制血糖和減重人士更友好。

不含添加劑米粉名單

根據營養師説法，TOPick從各大超市及網購平台搜羅並檢閱市面31款常見米粉的營養標籤，發現部分米粉的成分並非單純大米及水，同時亦加入了添加劑，包括增稠劑、乳化劑、穩定劑等。Ariel提醒，添加劑要注意含有「E仔」E466穩定劑及E471乳化劑的產品：

有初步研究指出，長期食用穩定劑E466或會影響腸道生態健康，誘發出腸炎或腸道易激症。另外，乳化劑E471屬於脂肪的一種，並含反式脂肪，攝取過多會提升體內壞膽固醇水平，增患心血管疾病風險。

據食物安全中心的資料，食物添加劑的作用包括抑制微生物生長，以提高食物的安全和品質；防止氧化變質，以延長食物的保質期；加強味道和氣味；保持或保存色澤；以及改善食物的質地和稠度等。雖然適量進食不會對人體的健康構成危害，但市民最好還是選擇含較少添加劑的食品。

為此，TOPick整理出以下21款現時各大超市/網店有售，不含添加劑的米粉。據米粉包裝上的成分表顯示，基本上只含大米、玉米澱粉、水等等，並沒有添加劑；當中有幾款也上榜消委會推薦米粉名單：

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1. 壽桃牌新加坡米粉

2. 天鵝牌星洲炒米粉

3. 超力特級銀絲炒米粉

4. 珠江橋牌江門排粉

5. 孔雀牌東莞米粉

6. 佳之選東莞米粉

7. 壽桃新竹米粉

8. 帆船牌東莞米粉

9. 老鍋米粉100%純米米粉

10. 周氏新加坡米粉

11. 霸王花河源米粉

12. 寶島誠作新竹米粉

13. 虎牌新竹米粉

14. 老鍋純米鍋燒米粉家庭號

15. 超力特製銀絲炒米粉

16. YUAN SHUN源順食品100%有機糙米米粉

17. YUAN SHUN源順食品有機米粉（純米）

18. YUAN SHUN源順食品有機米粉（糙米南瓜）

19. 帆船牌泰國米粉

20. 新東陽特級新竹米粉

21. 高富牌江西米粉

同場加映：消委會提醒低鈉飲食

消委會引述食安中心的食物鈉含量參考水平，資料稱每100克固體食物含超過600毫克鈉即屬「高鈉」食品，建議市民4招實現低鈉生活：

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1. 降低鈉的攝入量至每日低於2,000 毫克(即少於一平茶匙鹽)，並確保鉀的攝入量每日高於3,510 亳克。

2. 烹調時，逐步減少用鹽或含鈉調味料的分量，讓味蕾慢慢適應清淡的味道。

3. 出外用膳時，要求減少佐料／醬料，並要求把佐料／醬料另上而非淋在食物上。

4. 參考預先包裝食物的營養標籤，選擇較低鈉的產品。

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