勞動節2025｜點解有勞動節？會點慶祝？　五一勞動節4大Q&A

【5月1日/五一勞動節/國際勞動節/5.1勞動節/五一黃金周】5月1日國際勞動節，又稱五一國際勞動節、勞動節、國際示威遊行日，在香港、內地以至多個國家都是法定假期，打工仔除了可以喘一口氣放鬆一天，原來節日背後意義重大，以下4大必讀有關國際勞動節不可不知！

勞動節2025｜Q1.勞動節有甚麼歷史和由來？

現今世界上有80幾個國家將5月1日定為勞動節，為了紀念1886年5月1日，美國芝加哥市中心發生的大規模罷工事件，有數十萬工人罷工，並舉行了大規模的遊行示威，以爭取8小時工作制，最終流血收場。

1889年，世界工人運動組織「社會主義國際」宣布5月1日為國際勞動節，紀念這次工人運動，從此在每年的這一天，慶祝勞動階級對社會和經濟所做的貢獻。

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勞動節2025｜Q2.各國都會慶祝勞動節？

自國際勞動節成立，許多國家紛紛將這天定為勞動節假期，同時會舉行大型活動慶祝，如有盛大的遊行活動，透過這天向政府請願，以喚起大家對於保護勞工權益的重視。

不過，不是所有國家都設定5月1日為勞動節，例如美國的勞動節是每年9月的第一個星期一、紐西蘭的勞動節是10月的第4個星期一，而日本的勤勞感謝日就是11月23日。

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勞動節2025｜Q3.香港何時將勞動節法定假期?

在英殖時代的香港並沒把勞動節訂為法定假期，直至1998年立法會提出及通過動議後，特區政府於1999年才正式把勞動節（5月1日）及佛誕（農曆4月8日）訂為法定假期。

勞動節2025｜Q4.勞動節要上班怎麼辦？

據本港勞工法例，勞動節這天假期是12天法定假期的其中一天，在法例上是有薪假期，因此僱主是不可以「用錢買假」以支薪換取員工，也不可以要求僱員放棄這一天假期。

不過，僱主仍是可以要求僱員在勞動節這天上班，前題是要在上班前48小時作出通知；另外，亦要與員工協商在法定假期前或後60天內的另外一天作為補假。

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