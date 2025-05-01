  • 25°C
香港時間：202551日 (四) 08:16

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

勞動節2025｜點解有勞動節？會點慶祝？　五一勞動節4大Q&A

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

即睇五一勞動節由來！

【5月1日/五一勞動節/國際勞動節/5.1勞動節/五一黃金周】5月1日國際勞動節，又稱五一國際勞動節、勞動節、國際示威遊行日，在香港、內地以至多個國家都是法定假期，打工仔除了可以喘一口氣放鬆一天，原來節日背後意義重大，以下4大必讀有關國際勞動節不可不知！

勞動節2025｜Q1.勞動節有甚麼歷史和由來？

現今世界上有80幾個國家將5月1日定為勞動節，為了紀念1886年5月1日，美國芝加哥市中心發生的大規模罷工事件，有數十萬工人罷工，並舉行了大規模的遊行示威，以爭取8小時工作制，最終流血收場。

1889年，世界工人運動組織「社會主義國際」宣布5月1日為國際勞動節，紀念這次工人運動，從此在每年的這一天，慶祝勞動階級對社會和經濟所做的貢獻。

點擊大圖睇4大「五一勞動節」Q&A：

點擊圖片放大
+7
+6

勞動節2025｜Q2.各國都會慶祝勞動節？

自國際勞動節成立，許多國家紛紛將這天定為勞動節假期，同時會舉行大型活動慶祝，如有盛大的遊行活動，透過這天向政府請願，以喚起大家對於保護勞工權益的重視。

不過，不是所有國家都設定5月1日為勞動節，例如美國的勞動節是每年9月的第一個星期一、紐西蘭的勞動節是10月的第4個星期一，而日本的勤勞感謝日就是11月23日。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
室內遊樂場｜文具佬新開兒童室內遊樂場Giggleland　人均$25任玩波波池/滑梯/木粒沙池

勞動節2025｜Q3.香港何時將勞動節法定假期?

在英殖時代的香港並沒把勞動節訂為法定假期，直至1998年立法會提出及通過動議後，特區政府於1999年才正式把勞動節（5月1日）及佛誕（農曆4月8日）訂為法定假期。

勞動節2025｜Q4.勞動節要上班怎麼辦？

據本港勞工法例，勞動節這天假期是12天法定假期的其中一天，在法例上是有薪假期，因此僱主是不可以「用錢買假」以支薪換取員工，也不可以要求僱員放棄這一天假期。

不過，僱主仍是可以要求僱員在勞動節這天上班，前題是要在上班前48小時作出通知；另外，亦要與員工協商在法定假期前或後60天內的另外一天作為補假。

更多相關報道：

復活節2025︱點解復活節叫Easter？　一文看清節日由來/象徵物/慶祝活動
 
情人節2025｜原來一年有14個情人節？　呢個月份專為單身人士而設

國際婦女節｜三八婦女節有甚麼由來？　5大必讀有關婦女節的事

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

復活節2025︱點解復活節叫Easter？　一文看清節日由來/象徵物/慶祝活動
00:30 2025/04/18
復活節2025︱點解復活節叫Easter？　一文看清節日由來/象徵物/慶祝活動
情人節2025｜原來一年有14個情人節？　呢個月份專為單身人士而設
00:20 2025/03/14
情人節2025｜原來一年有14個情人節？　呢個月份專為單身人士而設
國際婦女節｜三八婦女節有甚麼由來？　5大必讀有關婦女節的事
00:30 2025/03/08
國際婦女節｜三八婦女節有甚麼由來？　5大必讀有關婦女節的事

你可能感興趣

復活節2025︱點解復活節叫Easter？　一文看清節日由來/象徵物/慶祝活動
00:30 2025/04/18
復活節2025︱點解復活節叫Easter？　一文看清節日由來/象徵物/慶祝活動
情人節2025｜原來一年有14個情人節？　呢個月份專為單身人士而設
00:20 2025/03/14
情人節2025｜原來一年有14個情人節？　呢個月份專為單身人士而設
國際婦女節｜三八婦女節有甚麼由來？　5大必讀有關婦女節的事
00:30 2025/03/08
國際婦女節｜三八婦女節有甚麼由來？　5大必讀有關婦女節的事
常識科 勞工權益 罷工 勞工法例 遊行集會

最高瀏覽

聲夢傳奇2︱聲夢學霸小花港大醫科畢業　坦言過程漫長難捱：但不知不覺就捱過
聲夢傳奇2︱聲夢學霸小花港大醫科畢業　坦言過程漫長難捱：但不知不覺就捱過
劫後重生丨為救人遭剷雪車輾壓　「鷹眼」逾30處骨折左眼爆出重創2年後近況曝光
劫後重生丨為救人遭剷雪車輾壓　「鷹眼」逾30處骨折左眼爆出重創2年後近況曝光
真赫曼逝世｜奧斯卡影帝與妻陳屍家中　最終驗屍報告曝光　體內驗出1物揭生前慘況
真赫曼逝世｜奧斯卡影帝與妻陳屍家中　最終驗屍報告曝光　體內驗出1物揭生前慘況
急症室最長等候時間（05月01日 時間04:05）
急症室最長等候時間（05月01日 時間04:05）
不幸遇害｜菲律賓「鋼鐵大王」撕票案或出現驚天大反轉　疑犯供稱郭從願兒子為主謀
不幸遇害｜菲律賓「鋼鐵大王」撕票案或出現驚天大反轉　疑犯供稱郭從願兒子為主謀