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Deliveroo優惠碼｜戶戶送5月最新優惠及優惠碼合集　譚仔7折/KFC8折/外賣自取全單6折

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 3 小時前

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Deliveroo戶戶送5月最新優惠及優惠碼合集，其中譚仔可享7折、KFC全單8折及外賣自取全單6折等。（香港經濟日報資料圖片）

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