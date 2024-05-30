Deliveroo優惠碼｜戶戶送5月最新優惠及優惠碼合集　譚仔7折/KFC8折/外賣自取全單6折

▲ Deliveroo戶戶送5月最新優惠及優惠碼合集，其中譚仔可享7折、KFC全單8折及外賣自取全單6折等。（香港經濟日報資料圖片）

【5月Deliveroo優惠碼2024/promo code/折扣碼/戶戶送優惠/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送於5月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中麥當勞訂購「麥樂雞套餐」即減$27、譚仔雲南米線低至7折、KFC滿$180全單8折，以及指定餐廳外賣自取全單6折等，即睇優惠詳情！

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5月Deliveroo訂單優惠：

餐廳 優惠 優惠日期 指定餐廳外賣自取優惠 嗌指定餐廳滿$120，外賣自取全單6折 即日起至2024年5月12日 McDonald’s 麥當勞 用優惠碼「27MCF」訂購「麥樂雞®套餐」即減$27* 即日起至2024年4月29日 譚仔雲南米線 滿$150即享7折 即日起至2024年4月30日 KFC 滿$180全單8折 即日起至2024年4月30日 PizzaExpress 用優惠碼「59PE」即減$59* 即日起至2024年5月12日

5月Deliveroo信用卡優惠：

信用卡 優惠 優惠日期 World Mastercard® 或World Elite Mastercard 輸入指定優惠碼專享額外HK$30優惠 即日起至2024年5月27日

- 優惠碼：MC30C 中銀信用卡 輸入指定優惠碼專享額外HK$30優惠 5月3日至5月9日

- 優惠碼：BOCMAY01

5月10日至5月16日

- 優惠碼：BOCMAY02

5月17日至5月23日

- 優惠碼：BOCMAY03

5月24日至5月30日

- 優惠碼：BOCMAY04

其他5月優惠：

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