Deliveroo優惠碼｜戶戶送5月最新優惠及優惠碼合集 譚仔7折/KFC8折/外賣自取全單6折
撰文： 林綺玲
發布時間： 3 小時前
【5月Deliveroo優惠碼2024/promo code/折扣碼/戶戶送優惠/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送於5月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中麥當勞訂購「麥樂雞套餐」即減$27、譚仔雲南米線低至7折、KFC滿$180全單8折，以及指定餐廳外賣自取全單6折等，即睇優惠詳情！
foodpanda優惠碼｜5月foodpanda最新優惠碼合集 外賣優惠/迎新優惠/折扣碼/半價享pandapro
5月Deliveroo訂單優惠：
|餐廳
|優惠
|優惠日期
|指定餐廳外賣自取優惠
|嗌指定餐廳滿$120，外賣自取全單6折
|即日起至2024年5月12日
|McDonald’s 麥當勞
|用優惠碼「27MCF」訂購「麥樂雞®套餐」即減$27*
|即日起至2024年4月29日
|譚仔雲南米線
|滿$150即享7折
|即日起至2024年4月30日
|KFC
|滿$180全單8折
|即日起至2024年4月30日
|PizzaExpress
|用優惠碼「59PE」即減$59*
|即日起至2024年5月12日
5月Deliveroo信用卡優惠：
|信用卡
|優惠
|優惠日期
|World Mastercard® 或World Elite Mastercard
|輸入指定優惠碼專享額外HK$30優惠
|即日起至2024年5月27日
- 優惠碼：MC30C
|中銀信用卡
|輸入指定優惠碼專享額外HK$30優惠
|5月3日至5月9日
- 優惠碼：BOCMAY01
5月10日至5月16日
- 優惠碼：BOCMAY02
5月17日至5月23日
- 優惠碼：BOCMAY03
5月24日至5月30日
- 優惠碼：BOCMAY04
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