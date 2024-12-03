靚媽精明眼｜消委會測試25款易潔鑊　7款平價耐用評分媲美Le Creuset

▲ 消委會測試25款易潔鑊，7款平價耐用媲美Le Creuset。

【靚媽精明眼/易潔鑊/消委會/廚具/易潔塗層】易潔鑊一向是爸爸媽媽煮餸的好幫手，既不易黐底又方便清洗。不過，有指易潔鑊塗層物料可能會釋出致癌毒素，到底孰真孰假？市面上的易潔鑊琳琅滿目，為保障全家健康，應該如何選擇？消委會曾測試25款易潔鑊，當中有7款售價低於$500且獲得4星總評，宜家家居（IKEA）、法國特福（Tefal）等熱門品牌都有上榜，即看完整名單！

消委會易潔鑊｜測試傳熱速度耐用程度

消委會測試的25款易潔鑊樣本，均聲稱有「不黏」、「不黐底」效果，當中12款屬傳統淨色PTFE塗層、9款石紋/顆粒紋塗層、2款淨色陶瓷塗層，以及2款網紋/蜂巢紋塗層，售價由$70至$2,388。

測試項目包括化學物質釋出量、熱力均匀度、傳熱速度及手柄燙手程度，並就樣本的易潔塗層的耐磨和耐刮程度、手柄強度和耐疲勞程度等評估其耐用程度。

最新影片：

消委會易潔鑊｜3款總評獲最高4.5分

傳統易潔鑊：「Vita Craft」Temp Pan 26cm （$1,980）

有石紋/顆粒紋塗層：「Magic Living」Megastone蜂巢尊尚系列30cm Wok（$988）

淨色陶瓷塗層：「GreenPan」Focus Range 28cm Frypan （$799）

消委會易潔鑊｜7款$500以下抵用易潔鑊

TOPick根據測試結果，整合7款$500以下的平價易潔鑊，全部均獲4星總評，與被稱為「港女煲」Le Creuset品牌的易潔鑊（$2,388）同分。點擊下圖查看完整名單：

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淨色（無石紋/顆粒紋）PTFE塗層樣本：

宜家家居 Ikea Oumbärlig 28cm 平底鑊 （$150）

法國特福 Tefal Chef's Delight 28cm Frypan （$328）

美亞 Meyer Cook 'N Look Induction 28cm French Skillet （$329）

EZ Cook 28cm Nonstick Frypan (801272) （$115）

石紋/顆粒紋塗層樣本：

EuroCook Cote IH Fry Pan 28cm (EC10328F） （$188）

名創優品 Miniso 28cm Ceramic Coated Frying Pan - Pink （$70）

意美廚 Ideale Chef Plus Hi-N-Cast 28cm Deep Frypan（IC14428T） （$298）

*圖片及價格僅供參考，最新價格以官方網站或店鋪作準。

消委會易潔鑊｜易潔鑊塗層可致癌？

消委會亦為25款易潔鑊分別進行PFOA、PFOS及金屬物質釋出量測試，結果全部樣本均通過測試，檢出的PFOA及PFOS釋出量，均低於德國聯邦風險評估所（BfR）為易潔廚具所訂的建議上限，而檢出的金屬物質釋出量亦低於歐洲理事會（Council of Europe）為金屬及合金廚具所訂的建議上限。

有研究發現，易潔塗層的主要成分「聚四氟乙烯」（PTFE），在高溫下會釋出毒煙，但消委會指出，其實日常煮食如蒸、炒、煎、炸等，溫度都不會超過250°C，如使用易潔鑊來煎肉，煮食溫度約200°C至240°C。因此不用擔心在煮食時會釋出TFE、HFP和PFIB等，引致刺激呼吸系統或引起「聚合物煙塵熱」。

消委會易潔鑊｜易潔鑊安全使用貼士

TOPick綜合消委會提供以下易潔鑊使用及保養貼士，點擊下圖瀏覽詳情：

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消委會食油｜21款不含致癌物食油

不少家長都會為小朋友炮製愛心便當，食油是不可缺少的煮食用品，消委會測試市面50款食油，發現近6成樣本檢出基因致癌物「環氧丙醇」，當中2款樣本的含量超出歐盟標準。

靚媽精明眼｜消委會測試6成食油含致癌物 推介21款不含致癌物安全名單

TOPick為此整合了其餘21款不含「環氧丙醇」的食油名單，點擊下圖即睇詳情：

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