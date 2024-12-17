2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行 農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5
撰文： 沈佩珊
發布時間： 35 分鐘前
最後更新： 31 分鐘前
【2025年香港公眾假期/2025公眾假期/請假攻略/香港公眾假期/自製長假】政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！
2025公眾假期｜全年17日公眾假期
以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：
|每個星期日
|星期日
|一月一日
|1月1日
|星期三
|農曆年初一
|1月29日
|星期三
|農曆年初二
|1月30日
|星期四
|農曆年初三
|1月31日
|星期五
|清明節
|4月4日
|星期五
|耶穌受難節
|4月18日
|星期五
|耶穌受難節翌日
|4月19日
|星期六
|復活節星期一
|4月21日
|星期一
|勞動節
|5月1日
|星期四
|佛誕
|5月5日
|星期一
|端午節
|5月31日
|星期六
|香港特別行政區成立紀念日
|7月1日
|星期二
|國慶日
|10月1日
|星期三
|中秋節翌日
|10月7日
|星期二
|重陽節
|10月29日
|星期三
|聖誕節
|12月25日
|星期四
|聖誕節後第一個周日
|12月26日
|星期五
最新影片：
2025公眾假期｜最新請假攻略出爐
2025公眾假期｜1）2024年聖誕+元旦請3日放8日
2024年聖誕至元旦期間，只要請12月27日、30日及31日，連同28日和29日的周末假期，便可連放8日。
|星期三
|星期四
|星期五
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|星期日
|星期一
|星期二
|星期三
|25/12
|26/12
|27/12
|28/12
|29/12
|30/12
|31/12
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2025公眾假期｜2）農曆新年請2日放9日
2025年最筍假期便是農曆新年，打工仔只需請1月27日（年廿八）、1月28日（年廿九），便可自製9日長假。
|星期六
|星期日
|星期一
|星期二
|星期三
|星期四
|星期五
|星期六
|星期日
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/1
2025公眾假期｜3）復活節假期請4日放10日
復活節假期包括耶穌受難節（4月18日）、耶穌受難節翌日（4月19日）、復活節星期一（4月21日），打工仔只需請4月14至17日，便可連續放足10日。
|星期六
|星期日
|星期一
|星期二
|星期三
|星期四
|星期五
|星期六
|星期日
|星期一
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
2025公眾假期｜4）勞動節+佛誕請1日放5日
2025年佛誕和端午節分別為5月1日（星期四）和5月5日（星期一），只需請5月2日，再加上紅日和周末假期，便可放足5日。
|星期四
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|星期一
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|2/5
|3/5
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2025公眾假期｜5）國慶+中秋請3日放7日
國慶和中秋假期想連放7日，打工只需請10月2日、3日及6日即可。
|星期三
|星期四
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|星期二
|1/10
|2/10
|3/5
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|6/5
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2025公眾假期｜6）重陽節請2日放5日
2025年重陽節為10月29日（星期三），只需請10月30日和31日，便可享有5天假期。
|星期三
|星期四
|星期五
|星期六
|星期日
|10月29日
|30/10
|31/10
|1/11
|2/11
2025公眾假期｜7）聖誕節請3日放9日
2025年聖誕節想自製長假，打工仔只要請12月22日、23日及24日，便可放足9日。
|星期六
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|星期日
|20/12
|21/12
|22/12
|23/12
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|28/12
同場加映：2024最新人情公價
新婚生活易（ESDlife）於今年9月至11月期間進行「2024年結婚消費調查」，訪問了806位於2024至2026年間計劃結婚之新人，並公布最新婚禮人情公價（中位數），按場地或形式劃分金額如下：
婚禮人情公價2024｜最新人情公價一覽 酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同
婚禮人情公價2024｜考慮與新人關係及出席人數
而除了按場地/婚宴形式進行劃分，賓客也可能要考慮其他元素，例如自己與新人的關係、出席人數等問題，以下列出3大考慮點：
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