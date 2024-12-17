2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5

▲ 一文看清2025公眾假期，打工仔、在職父母必睇請假攻略，自製長假去旅行。

【2025年香港公眾假期/2025公眾假期/請假攻略/香港公眾假期/自製長假】政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

2025公眾假期｜全年17日公眾假期

以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：

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每個星期日 星期日 一月一日 1月1日 星期三 農曆年初一 1月29日 星期三 農曆年初二 1月30日 星期四 農曆年初三 1月31日 星期五 清明節 4月4日 星期五 耶穌受難節 4月18日 星期五 耶穌受難節翌日 4月19日 星期六 復活節星期一 4月21日 星期一 勞動節 5月1日 星期四 佛誕 5月5日 星期一 端午節 5月31日 星期六 香港特別行政區成立紀念日 7月1日 星期二 國慶日 10月1日 星期三 中秋節翌日 10月7日 星期二 重陽節 10月29日 星期三 聖誕節 12月25日 星期四 聖誕節後第一個周日 12月26日 星期五

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2025公眾假期｜最新請假攻略出爐

2025公眾假期｜1）2024年聖誕+元旦請3日放8日

2024年聖誕至元旦期間，只要請12月27日、30日及31日，連同28日和29日的周末假期，便可連放8日。

星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1

2025公眾假期｜2）農曆新年請2日放9日

2025年最筍假期便是農曆新年，打工仔只需請1月27日（年廿八）、1月28日（年廿九），便可自製9日長假。

星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/1

2025公眾假期｜3）復活節假期請4日放10日

復活節假期包括耶穌受難節（4月18日）、耶穌受難節翌日（4月19日）、復活節星期一（4月21日），打工仔只需請4月14至17日，便可連續放足10日。

星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4

2025公眾假期｜4）勞動節+佛誕請1日放5日

2025年佛誕和端午節分別為5月1日（星期四）和5月5日（星期一），只需請5月2日，再加上紅日和周末假期，便可放足5日。

星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

2025公眾假期｜5）國慶+中秋請3日放7日

國慶和中秋假期想連放7日，打工只需請10月2日、3日及6日即可。

星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 1/10 2/10 3/5 4/5 5/5 6/5 7/2

2025公眾假期｜6）重陽節請2日放5日

2025年重陽節為10月29日（星期三），只需請10月30日和31日，便可享有5天假期。

星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 10月29日 30/10 31/10 1/11 2/11

2025公眾假期｜7）聖誕節請3日放9日

2025年聖誕節想自製長假，打工仔只要請12月22日、23日及24日，便可放足9日。

星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12

同場加映：2024最新人情公價

新婚生活易（ESDlife）於今年9月至11月期間進行「2024年結婚消費調查」，訪問了806位於2024至2026年間計劃結婚之新人，並公布最新婚禮人情公價（中位數），按場地或形式劃分金額如下：

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婚禮人情公價2024｜最新人情公價一覽 酒店/酒樓/簽紙註冊/午宴金額大不同

婚禮人情公價2024｜考慮與新人關係及出席人數

而除了按場地/婚宴形式進行劃分，賓客也可能要考慮其他元素，例如自己與新人的關係、出席人數等問題，以下列出3大考慮點：

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