慳錢大法｜日本慳家主婦40年每日僅花$50　傳授11招省錢秘技無痛快速儲錢

▲ 日本一位慳家主婦40年每日僅花$50，傳授11招省錢秘技無痛快速儲錢。

【慳錢方法/無痛慳錢/生活開支/消費/省錢】生活開支愈來愈大，港爸媽都各出奇謀慳錢。日本節目《めざまし８》邀請到著名的「慳錢達人」小笠原洋子作嘉賓，71歲的她每天只用1000日圓（約港幣50元）生活，換算平均每月只用3萬日圓（約港幣1500元）能解決衣、食、行生活所需，此習慣堅持了超過40年。她於節目中分享11招輕鬆儲錢、省錢秘技。即看她是如何慳錢！

慳錢方法｜每日僅用50元逾40年

日本節目《めざまし８》介紹，小笠原洋子曾多次登上雜誌專訪，獲封「慳錢達人」而聞名，她更曾經出書教授省錢、儲錢的秘訣。自嘲天生性格小氣的小笠原洋子，在節目中分享自己最大的興趣便是「省錢」。根據節目畫面可見，洋子的家是一個3LDK單位（即3房2廳1廚房），裝修風格樸素。

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據指，洋子在30歲時離婚後一直獨居，自60歲靠著日本養老金生活，而這段日子，她連續40年堅持每天只用1000日圓的消費習慣，相比大都市的單身族每月開支少一倍以上。

縱使有網民認為洋子所做的事只是「多此一舉」，「一把年紀了還過得這麼辛苦，真可憐」，不過洋子卻認為自己的生活既能省錢，又能減少製造垃圾，為環保和地球出一分力，是利人利己的事。

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慳錢方法｜11招省錢秘技無痛儲錢

洋子在節目中一共分享11招省錢秘技，當中有7招由生活的飲食和用品入手的省錢秘決，以及4招購物省錢心得！

慳錢秘技1：泡茶後的茶葉做「茶漬飯」

洋子平日泡茶不會用茶壺，而會直接把茶葉放在杯子裏沖泡，吃飯時亦盡量只用一個碗碟，以節省洗茶具和碗碟的水費。而且泡茶後的茶葉會放到白飯做「茶漬飯」，營養好吃之餘，又可以省下材料費。

慳錢秘技2：用廁紙取代盒裝紙巾

她自稱已經有數十年沒有用過盒裝面紙。她解釋，一卷廁紙大概售價25元日圓，換算每次用20cm的話可以用至少300次，相反一盒手抽盒裝紙巾，只有200張卻售60日圓，認為卷裝廁紙較化算。

慳錢秘技3：收據當memo紙用

洋子平日收集購物的收據，並用衣夾夾起，利用背面的空白處當成記事簿和memo紙使用，省下買文具的錢。

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慳錢秘技4：剪開一半快用完的管狀產品

每次快用完的管狀用品，例如潤唇膏、牙膏、潤手霜等，都能剪開一半，把還未用完的產品，會用得乾乾淨淨。

慳錢秘技5：儲起傳單當枱墊

平日會餐廳派發的外賣傳單，儲起傳單能當作枱墊使用，不但能省下清潔餐桌的水費，洋子指還可以看著美食圖片吃飯。

慳錢秘技6：銀包用萬字夾起金錢

洋子建議一個理財計劃，提前預算當日的消費上限。把銀包內其餘金錢用萬字夾夾起來，提醒自己不要亂額外金錢。

▲ 慳錢秘技6：銀包用萬字夾起金錢。（影片截圖）

慳錢秘技7：只買購物清單的必需品

出門購物前，在家裡先寫下購物清單，只寫下必需品，其他不在清單上的物品就不要買！

慳錢秘技8：購物速戰速決

到店舖直接拿起目標商品，盡量縮減滯留時間，防止自己購買多餘的物品。

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慳錢秘技9：結帳前剔走一物

結帳之前，洋子會強迫自己歸還購物籃裡其中一樣貨物，杜絕自己購買不必要的貨品，這種取捨方法能達到直接慳錢的功效！

慳錢秘技10：儲起調味包

洋子聲稱自己從來沒有花錢買調味料，而是儲起納豆、即食麵等附送的調味包，在煮飯時使用。

慳錢秘技11：吃過的橙皮自製果醬

洋子提醒吃過的橙皮不要扔掉。建議可曬乾橙皮後，製成其他食品，例如：自製橙皮果醬和蜜柑茶，既美味又可以省下購買食材的費用！

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