直私小一入學｜2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

▲ 全港熱門直資私小小一簡介會+報名日期+面試流程。

【小一入學/直資小學/私立小學/報名日期/面試日期】全港直資及私立小學陸續公布2025/26年度小一入學報名及簡介會詳情，由於直資小學及私立小學教學政策比官津學校有更多自由度，學生資源亦更豐富，吸引不少家長為子女報讀。TOPick整理全港熱門直資及私立小學2025/26年度小一入學申請、簡介會及面試程序等，並會陸續更新各校資訊，讓家長應付小一入學。

小一入學｜25/26小一自行分配學位必睇懶人包 epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+獨家面試攻略+校園特色介紹【不斷更新】

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