直私小一入學｜2025/26年度全港熱門直資私小 小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】
撰文： 林愛娜
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【小一入學/直資小學/私立小學/報名日期/面試日期】全港直資及私立小學陸續公布2025/26年度小一入學報名及簡介會詳情，由於直資小學及私立小學教學政策比官津學校有更多自由度，學生資源亦更豐富，吸引不少家長為子女報讀。TOPick整理全港熱門直資及私立小學2025/26年度小一入學申請、簡介會及面試程序等，並會陸續更新各校資訊，讓家長應付小一入學。
小一入學｜25/26小一自行分配學位必睇懶人包 epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+獨家面試攻略+校園特色介紹【不斷更新】
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直資小一入學｜直資小學小一入學申請及面試
|學校名稱
|2025/26年度小一收生詳情
|港大同學會小學
小一簡介會及開放日：2024年5月4日及5日（已結束）
小一報名日期：
網上報名—2024年5月4日至25日（已結束）
親自遞交—2024年5月24日上午9時至25日中午12時（已結束）
小一面試日期：
第一輪—2024年9月13、14或15日
第二輪—2024年10月15日至11月22日
【申請詳情】
|基督教香港信義會宏信書院
小一入學收生講座：2024年6月26日；8月24日（按此報名）（已結束）
小一報名日期：2024年9月9日截止
小一面試日期：共設兩輪，10月至11月舉行
【申請詳情】
|優才（楊殷有娣）書院
小一入學簡介會：2024年5月4日（已結束）
小一報名日期：2024年5月4日至6月3日（已結束）
小一面試日期：
第一輪—2024年6月29、30、7月6或7日（已結束）
第二輪—9月下旬至10月上旬（電郵通知）
【申請詳情】
|保良局陳守仁小學
開放日：2024年4月27日（已結束）
小一報名日期：8月2日至8月12日（已結束）
第一次面見日期：10月19日、20、26
第二次面見日期：12月14日
|拔萃男書院附屬小學
簡介會：2024年9月7日，共設兩場（已結束）
小一報名日期：9月7日上午9時至9月11日下午5時（已結束）
小一面試日期：2024年10月中旬
|聖保羅男女中學附屬小學
簡介會：2024年9月10日（先到先得，毋須預先登記）（已結束）
小一報名日期：2024年9月9日至9月13日（已結束）
小一面試日期：10月至12月
|和富慈善基金李宗德小學
小一入學簡介會（網上）：2024年6月8日（已結束）
小一報名日期：2024年6月8日至7月6日（已結束）
小一面試日期：
第一輪—2024年9月6或7日
第二輪—2024年9月28日
【申請詳情】
|福建中學附屬學校
小一入學簡介會及開放日：2024年7月6日（已結束）
小一報名日期：2024年10月9日截止
小一面試日期：
第一輪—2024年10月19或26日
第二輪—2024年11月9日
【申請詳情】
|嶺南大學香港同學會小學
開放日及課程簡介講座：2024年5月18日，講座須報名（按此連結）（已結束）
小一報名日期：2024年8月1日截止（已結束）
小一面試日期：2024年8月中旬通知
【申請詳情】
|聖瑪加利男女英文中小學
簡介會：2024年6月29日（已結束）
小一報名日期：2024年10月5日截止（已結束）
小一面試日期：尚未公布
|香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
小一入學簡介會暨學校開放日：2024年5月18日（已滿額）
小一報名日期：2024年5月20日至6月28日（已結束）
小一面試日期：
第一輪：9月21日至9月28日（已結束）
第二輪：10月
公布結果：11月下旬
【申請詳情】
|聖保羅書院小學
小一入學簡介會：2024年6月15日，共設兩場（已結束）
小一報名日期：2024年7月29日至8月16日（已結束）
小一面試日期：2024年9月10日起公布第一輪資料，第二輪面試為11月
|香港華人基督教聯會真道書院
小一入學簡介會：2024年4月6日（已結束）
小一報名日期：2024年4月30日截止（已結束）
小一面試日期：
第一輪—2024年5月25日（已結束）
第二輪—個別通知（已結束）
【申請詳情】
|播道書院
簡介會：2024年4月發布影片（按此重溫）
小一報名日期：2024年6月13日至8月1日（已結束）
小一面試日期：2024年9月11日 （電郵通知）
|英華小學
簡介會：2024年6月29日（已結束）（按此重溫）
小一報名日期：2024年7月3日至7月7日（已結束）
小一面試日期：9月30日（電郵及SMS通知）
【申請詳情】
|保良局林文燦英文小學
小一簡介會（設YouTube網上直播）：2024年9月7日（已結束）
小一報名日期：8月1日至9月23日（已結束）
小一面試日期：
第一輪—2024年10月19日或20日
第二輪—2024年11月16日
公布結果：2025年1月7日
【申請詳情】
|保良局香港道教聯合會圓玄小學
小一簡介會（設YouTube網上直播）：2024年7月13日（已結束）
小一報名日期：2024年9月8日截止
小一面試日期：
第一輪面試—2024年9月14日
第二輪面試—2024年9月28日
|保良局陸慶濤小學
小一入學簡介會暨小一學習體驗課程：2024年6月29日；9月7日（已結束）
小一報名日期：2024年9月27日截止（已結束）
小一面試日期：
第一階段面試—2024年10月19日或20日
第二階段面試—2024年12月7日
|培僑書院
開放日／簡介會：2024年9月14日（已結束）
小一報名日期：2024年9月20日截止（已結束）
第一輪提交影片：9月28日至9月30日（已結束）
第二輪面試日期：11月9日至10日
公布結果：11月22日
|漢華中學（小學部）
開放日／簡介會：往年為8至9月
小一報名日期：2024年10月13日截止
小一面試日期：2024年10月中旬至11月底
【申請詳情】
同場加映：小一叩門面見家長常見題目
私立小一入學｜私立小學小一入學申請及面試
|學校名稱
|2025/26年度小一收生詳情
|啟思小學
小一簡介會：2024年5月11日（已結束）
小一報名日期：2024年3月1日起（暫未公佈截止時間）
小一面試日期：小組分階段接見
【申請詳情】
|基督教香港信義會啟信學校
小一簡介會：尚未公布
小一報名日期：2024年7月11日至7月16日、9月4日至9月6日（已結束）
小一面試日期：9月中旬（已結束）
|聖士提反書院附屬小學
開放日／簡介會：2024年6月1日（已結束）
小一報名日期：2024年6月3日至6月27日（已結束）
小一面試日期：
第一階段面試—2024年10月4日及5日（已結束）
第二階段面試（親子）— 2024 年10月中下旬
【申請詳情】
|香港真光中學（小學部）
開放日暨入學簡介會：2024年6月22日（已結束）
小一報名日期：2024年8月23日截止（外校生，已結束）
小一面試日期：
首輪面見—2024年10月18日或10月19日
次輪面見—2025年6月至7月
【申請詳情】
|保良局蔡繼有學校
小一入學簡介會：2024年9月7日（開放日往年為3月）
小一報名日期：9月16日截止（已結束）
小一面試日期：往年為9月（11月上旬公布首輪面試結果）
【申請詳情】
|德萃小學
德萃小學部聯校資訊日：校舍參觀及入學講座
旺角校舍：2024年9月21日（已結束）
小一報名日期：2024年10月12日截止
小一面試日期：2024年10月19日
公布結果：2024年11月15日
【申請詳情】
|拔萃女小學
開放日／簡介會：不設簡介會
小一報名日期：2024年8月16日至8月27日中午12時（已結束）
小一面試日期：
首輪面見—2024年10月上旬
次輪面見—2024年11月中
公布首次面試結果：11月上旬
公布結果：12月
【申請詳情】
|天主教聖若望英文書院(小學部)
開放日／簡介會：尚未公布
小一報名日期：現正接受報名，暫未公布截止時間
小一面試日期：尚未公布
|啟基學校
開放日／簡介會：2024年11月2日
小一報名日期：2024年7月起，暫未公佈截止時間
小一面試日期：10月19日（首輪面試）
|救恩學校
開放日／簡介會：
第一場：2024年6月22日（已結束）
第二場：2024年6月28日（已結束）
小一報名日期：2024年7月19日截止（已結束）
小一面試日期：2024年9月20日、21日或28日（已結束）
【申請詳情】
|九龍塘學校（小學部）
簡介會：不設小一入學簡介會
小一報名日期：2024年11月4日至11月10日下午10時
小一面試日期：
2024年12月19至21日（首輪面試）
2025年3月20至22日（次輪面試）
【申請詳情】
|香港培正小學
開放日／簡介會：尚未公布
小一報名日期：2024年8月5日截止（已結束）
小一面試日期：
第一輪—2024年8月29日至30日（已結束）
第二輪—9月13日（已結束）
【申請詳情】
|九龍真光中學（小學部）
小一入學簡介會：尚未公布
小一報名日期：2024年8月12日至10月7日（已結束）
小一面試日期：
首輪面見—2024年10月26日或27日
次輪面見—2024年11月6日
|崇真小學暨幼稚園
開放日／簡介會：尚未公布
小一報名日期：2024年8月31日截止（已結束）
小一首輪面試日期：2024年6月1日至8月31日（已結束）
|國際基督教優質音樂中學暨小學
開放日／簡介會：2024年3月8日（已結束）
小一報名日期：2024年1月13日至4月14日（已結束）
小一面試日期：2024年6月22日、28日或29日（已結束）
【申請詳情】
|新會商會港青基信學校
開放日／簡介會：尚未公布
小一報名日期：
第一輪—2024年10月前截止
小一面試日期：
第一輪—2024年10月
|民生書院小學
開放日／簡介會：尚未公布
小一報名日期：尚未公布
（2024-25年度下學期小一至小五插班：2024年11月1日至11月21日）
小一面試日期：尚未公布
【申請詳情】
|九龍塘宣道小學
簡介會：不設簡介會
小一報名日期：2024年9月2日至9月16日中午12時（已結束）
小一面試日期：2024年11月1日至11月2日
公布結果：2024年11月29日（透過電郵）
【申請詳情】
|香港培道小學
小一入學簡介會：2024年9月27日（已結束）
小一報名日期：2024年8月31日至10月4日（已結束）
小一面試日期：2024年10月5日（已透過電郵通知）
【申請詳情】
|聖三一堂小學
開放日／簡介會：2024年8月31日（已結束）
小一報名日期：2024年8月31日至9月30日（已結束）
小一面試日期：2024年10月18日至10月19日
|高主教書院小學部
開放日／簡介會：7月13日（已結束）
小一報名日期：2024年8月23日截止（已結束）
小一面試日期：
第一輪—2024年9月14日（已結束）
第二輪—10月19日
|九龍禮賢學校
開放日及課程簡介會：2024年5月18日（已結束）
小一報名日期：2024年8月30日截止（已結束）
小一面試日期：沒有公布
|聖方濟各英文小學
開放日／簡介會：不設簡介會
小一報名日期：2024年8月22日至9月16日（已結束）
小一面試日期：2024年10月12日，10月19日
|嘉諾撒聖心學校私立部
開放日／簡介會：尚未公布
小一報名日期：2024年8月15日至9月22日（已結束）
小一面試日期：2024年10月5日（已結束）
公布結果：2024年11月8日（透過電郵）
|聖嘉勒小學
開放日／簡介會：尚未公布
小一報名日期：2024年7月11日至9月27日（下載申請表），9月14日至9月27日（親臨遞交）（已結束）
小一面試日期：2024年10月5日（已結束）
公布結果：2024年11月4日（透過郵寄）
|蘇浙小學校
開放日／簡介會：尚未公布
小一報名日期：2024年9月2日至9月28日（外校生，已結束）
小一面試日期：2024年10月19日
|聖若瑟英文小學
開放日／簡介會：不設簡介會
小一報名日期：2024年9月3日截止（已結束）
小一面試日期：9月初電郵通知（已結束）
|德望小學暨幼稚園
開放日／簡介會：尚未公布
小一報名日期：2024年5月16日至6月14日（已結束）
小一面試日期：2024年8月28日或29日（已結束）
【申請詳情】
|聖母小學
開放日／簡介會：尚未公布
小一報名日期：2024年9月27日截止（已結束）
小一面試日期：以電郵個別通知
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