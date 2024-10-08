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直私小一入學｜2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

升學教育

撰文： 林愛娜

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全港熱門直資私小小一簡介會+報名日期+面試流程。

【小一入學/直資小學/私立小學/報名日期/面試日期】全港直資及私立小學陸續公布2025/26年度小一入學報名及簡介會詳情，由於直資小學及私立小學教學政策比官津學校有更多自由度，學生資源亦更豐富，吸引不少家長為子女報讀。TOPick整理全港熱門直資及私立小學2025/26年度小一入學申請、簡介會及面試程序等，並會陸續更新各校資訊，讓家長應付小一入學。

小一入學｜25/26小一自行分配學位必睇懶人包　epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+獨家面試攻略+校園特色介紹【不斷更新】

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

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直資小一入學｜直資小學小一入學申請及面試

學校名稱2025/26年度小一收生詳情
港大同學會小學

小一簡介會及開放日：2024年5月4日及5日（已結束）

小一報名日期：

網上報名—2024年5月4日至25日（已結束）

親自遞交—2024年5月24日上午9時至25日中午12時（已結束）

小一面試日期：

第一輪—2024年9月13、14或15日

第二輪—2024年10月15日至11月22日

申請詳情

基督教香港信義會宏信書院

小一入學收生講座：2024年6月26日；8月24日（按此報名）（已結束）

小一報名日期：2024年9月9日截止

小一面試日期：共設兩輪，10月至11月舉行

申請詳情

優才（楊殷有娣）書院

小一入學簡介會：2024年5月4日（已結束）

小一報名日期：2024年5月4日至6月3日（已結束）

小一面試日期：

第一輪—2024年6月29、30、7月6或7日（已結束）

第二輪—9月下旬至10月上旬（電郵通知）

申請詳情

保良局陳守仁小學

開放日：2024年4月27日（已結束）

小一報名日期：8月2日至8月12日（已結束）

第一次面見日期：10月19日、20、26

第二次面見日期：12月14日

拔萃男書院附屬小學

簡介會：2024年9月7日，共設兩場（已結束）

小一報名日期：9月7日上午9時至9月11日下午5時（已結束）

小一面試日期：2024年10月中旬

【申請詳情】

聖保羅男女中學附屬小學

簡介會：2024年9月10日（先到先得，毋須預先登記）（已結束）

小一報名日期：2024年9月9日至9月13日（已結束）

小一面試日期：10月至12月

和富慈善基金李宗德小學

小一入學簡介會（網上）：2024年6月8日（已結束）

小一報名日期：2024年6月8日至7月6日（已結束）

小一面試日期

第一輪—2024年9月6或7日

第二輪—2024年9月28日

申請詳情

福建中學附屬學校

小一入學簡介會及開放日：2024年7月6日（已結束）

小一報名日期：2024年10月9日截止

小一面試日期

第一輪—2024年10月19或26日

第二輪—2024年11月9日

申請詳情

嶺南大學香港同學會小學

開放日及課程簡介講座：2024年5月18日，講座須報名（按此連結）（已結束）

小一報名日期：2024年8月1日截止（已結束）

小一面試日期：2024年8月中旬通知

申請詳情

聖瑪加利男女英文中小學

簡介會：2024年6月29日（已結束）

小一報名日期：2024年10月5日截止（已結束）

小一面試日期：尚未公布

【申請詳情】

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

小一入學簡介會暨學校開放日：2024年5月18日（已滿額）

小一報名日期：2024年5月20日至6月28日（已結束）

小一面試日期

第一輪：9月21日至9月28日（已結束）

第二輪：10月

公布結果：11月下旬

申請詳情

聖保羅書院小學

小一入學簡介會：2024年6月15日，共設兩場（已結束）

小一報名日期：2024年7月29日至8月16日（已結束）

小一面試日期：2024年9月10日起公布第一輪資料，第二輪面試為11月

【申請詳情】

香港華人基督教聯會真道書院

小一入學簡介會：2024年4月6日（已結束）

小一報名日期：2024年4月30日截止（已結束）

小一面試日期

第一輪—2024年5月25日（已結束）

第二輪—個別通知（已結束）

申請詳情

播道書院

簡介會：2024年4月發布影片（按此重溫）

小一報名日期：2024年6月13日至8月1日（已結束）

小一面試日期：2024年9月11日 （電郵通知）

【申請詳情】

英華小學

簡介會：2024年6月29日（已結束）（按此重溫）

小一報名日期：2024年7月3日至7月7日（已結束）

小一面試日期：9月30日（電郵及SMS通知）

申請詳情

保良局林文燦英文小學

小一簡介會（設YouTube網上直播）：2024年9月7日（已結束）

小一報名日期：8月1日至9月23日（已結束）

小一面試日期

第一輪—2024年10月19日或20日

第二輪—2024年11月16日

公布結果：2025年1月7日

申請詳情

保良局香港道教聯合會圓玄小學

小一簡介會（設YouTube網上直播）：2024年7月13日（已結束）

小一報名日期：2024年9月8日截止

小一面試日期

第一輪面試—2024年9月14日

第二輪面試—2024年9月28日

【申請詳情】

保良局陸慶濤小學

小一入學簡介會暨小一學習體驗課程：2024年6月29日；9月7日（已結束）

小一報名日期：2024年9月27日截止（已結束）

小一面試日期

第一階段面試—2024年10月19日或20日

第二階段面試—2024年12月7日

【申請詳情】

培僑書院

開放日／簡介會：2024年9月14日（已結束）

小一報名日期：2024年9月20日截止（已結束）

第一輪提交影片：9月28日至9月30日（已結束）

第二輪面試日期：11月9日至10日

公布結果：11月22日

【申請詳情】

漢華中學（小學部）

開放日／簡介會：往年為8至9月

小一報名日期：2024年10月13日截止

小一面試日期：2024年10月中旬至11月底

申請詳情

同場加映：小一叩門面見家長常見題目

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私立小一入學｜私立小學小一入學申請及面試

學校名稱2025/26年度小一收生詳情
啟思小學

小一簡介會：2024年5月11日（已結束）

小一報名日期：2024年3月1日起（暫未公佈截止時間）

小一面試日期：小組分階段接見

申請詳情

基督教香港信義會啟信學校

小一簡介會：尚未公布

小一報名日期：2024年7月11日至7月16日、9月4日至9月6日（已結束）

小一面試日期：9月中旬（已結束）

【申請詳情】

聖士提反書院附屬小學

開放日／簡介會：2024年6月1日（已結束）

小一報名日期：2024年6月3日至6月27日（已結束）

小一面試日期

第一階段面試—2024年10月4日及5日（已結束）

第二階段面試（親子）— 2024 年10月中下旬

申請詳情

香港真光中學（小學部）

開放日暨入學簡介會：2024年6月22日（已結束）

小一報名日期：2024年8月23日截止（外校生，已結束）

小一面試日期

首輪面見—2024年10月18日或10月19日

次輪面見—2025年6月至7月

申請詳情

保良局蔡繼有學校

小一入學簡介會：2024年9月7日（開放日往年為3月）

小一報名日期：9月16日截止（已結束）

小一面試日期：往年為9月（11月上旬公布首輪面試結果）

申請詳情

德萃小學

德萃小學部聯校資訊日：校舍參觀及入學講座

旺角校舍：2024年9月21日（已結束）
鑽石山校舍：2024年9月28日（已結束）
大埔校舍：2024年10月5日（已結束）

小一報名日期：2024年10月12日截止

小一面試日期：2024年10月19日

公布結果：2024年11月15日

申請詳情

拔萃女小學

開放日／簡介會：不設簡介會

小一報名日期：2024年8月16日至8月27日中午12時（已結束）

小一面試日期

首輪面見—2024年10月上旬

次輪面見—2024年11月中

公布首次面試結果：11月上旬

公布結果：12月

申請詳情

天主教聖若望英文書院(小學部)

開放日／簡介會：尚未公布

小一報名日期：現正接受報名，暫未公布截止時間

小一面試日期：尚未公布

【申請詳情】

啟基學校

開放日／簡介會：2024年11月2日

小一報名日期：2024年7月起，暫未公佈截止時間

小一面試日期：10月19日（首輪面試）

救恩學校

開放日／簡介會

第一場：2024年6月22日（已結束）

第二場：2024年6月28日（已結束）

小一報名日期：2024年7月19日截止（已結束）

小一面試日期：2024年9月20日、21日或28日（已結束）

申請詳情

九龍塘學校（小學部）

簡介會：不設小一入學簡介會

小一報名日期：2024年11月4日至11月10日下午10時

小一面試日期

2024年12月19至21日（首輪面試）

2025年3月20至22日（次輪面試）

申請詳情

香港培正小學

開放日／簡介會：尚未公布

小一報名日期：2024年8月5日截止（已結束）

小一面試日期

第一輪—2024年8月29日至30日（已結束）

第二輪—9月13日（已結束）

申請詳情

九龍真光中學（小學部）

小一入學簡介會：尚未公布

小一報名日期：2024年8月12日至10月7日（已結束）

小一面試日期

首輪面見—2024年10月26日或27日

次輪面見—2024年11月6日

【申請詳情】

崇真小學暨幼稚園

開放日／簡介會：尚未公布

小一報名日期：2024年8月31日截止（已結束）

小一首輪​​​面試日期：2024年6月1日至8月31日（已結束）

國際基督教優質音樂中學暨小學

開放日／簡介會：2024年3月8日（已結束）

小一報名日期：2024年1月13日至4月14日（已結束）

小一面試日期：2024年6月22日、28日或29日（已結束）

申請詳情

新會商會港青基信學校

開放日／簡介會：尚未公布

小一報名日期：

第一輪—2024年10月前截止
第二輪—2025年1月

小一面試日期：

第一輪—2024年10月
第二輪—2025年1月

民生書院小學

開放日／簡介會：尚未公布

小一報名日期：尚未公布

（2024-25年度下學期小一至小五插班：2024年11月1日至11月21日）

小一面試日期：尚未公布

【申請詳情】

九龍塘宣道小學

簡介會：不設簡介會

小一報名日期：2024年9月2日至9月16日中午12時（已結束）

小一面試日期：2024年11月1日至11月2日

公布結果：2024年11月29日（透過電郵）

申請詳情

香港培道小學

小一入學簡介會：2024年9月27日（已結束）

小一報名日期：2024年8月31日至10月4日（已結束）

小一面試日期：2024年10月5日（已透過電郵通知）

申請詳情

聖三一堂小學

開放日／簡介會：2024年8月31日（已結束）

小一報名日期：2024年8月31日至9月30日（已結束）

小一面試日期：2024年10月18日至10月19日

【申請詳情】

高主教書院小學部

開放日／簡介會：7月13日（已結束）

小一報名日期：2024年8月23日截止（已結束）

小一面試日期

第一輪—2024年9月14日（已結束）

第二輪—10月19日

【申請詳情】

九龍禮賢學校

開放日及課程簡介會：2024年5月18日（已結束）

小一報名日期：2024年8月30日截止（已結束）

小一面試日期：沒有公布

【申請詳情】

聖方濟各英文小學

開放日／簡介會：不設簡介會

小一報名日期：2024年8月22日至9月16日（已結束）

小一面試日期：2024年10月12日，10月19日

【申請詳情】

嘉諾撒聖心學校私立部

開放日／簡介會：尚未公布

小一報名日期：2024年8月15日至9月22日（已結束）

小一面試日期：2024年10月5日（已結束）

公布結果：2024年11月8日（透過電郵）

【申請詳情】

聖嘉勒小學

開放日／簡介會：尚未公布

小一報名日期：2024年7月11日至9月27日（下載申請表），9月14日至9月27日（親臨遞交）（已結束）

小一面試日期：2024年10月5日（已結束）

公布結果：2024年11月4日（透過郵寄）

【申請詳情】

蘇浙小學校

開放日／簡介會：尚未公布

小一報名日期：2024年9月2日至9月28日（外校生，已結束）

小一面試日期：2024年10月19日

【申請詳情】

聖若瑟英文小學

開放日／簡介會：不設簡介會

小一報名日期：2024年9月3日截止（已結束）

小一面試日期：9月初電郵通知（已結束）

【申請詳情】

德望小學暨幼稚園

開放日／簡介會：尚未公布

小一報名日期：2024年5月16日至6月14日（已結束）

小一面試日期：2024年8月28日或29日（已結束）

申請詳情

聖母小學

開放日／簡介會：尚未公布

小一報名日期：2024年9月27日截止（已結束）

小一面試日期：以電郵個別通知

【申請詳情】

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