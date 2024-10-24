親子外遊｜8間航空公司最新行李政策　一文看清寄艙行李限額+超重費用

▲ 一文看清8間航空公司最新行李政策，包括寄艙行李限額、重量限制、超重費用等詳情。

【機票/寄艙行李費】國泰航空旗下的廉航香港快運（HK Express）由以往只有2種票價增至4種，其中最低票價「輕便飛」需另行預訂寄艙行李。TOPick整合8間熱門航空公司的最新行李政策，詳列寄艙行李限額、收費及重量限制等，供各位爸媽計劃家庭旅行時參考。

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香港快運（HK Express）｜寄艙行李費用

香港快運即日起更新行李政策，票價增至4種，當中「輕便飛」及「經濟飛」需另行預訂寄艙行李，並按件收費，提供20或32公斤兩個重量選擇。初次預訂寄艙行李費用，20公斤為$310，32公斤為$430。

每件行李最大尺寸為158厘米／62吋（長+寬+高）。單一行李重量不能超過32公斤，超出重量限制的行李將被收取$120/公斤的費用。

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香港快運（HK EXpress）｜手提行李限制

4種票價的乘客亦均可攜帶1件隨身物品，例如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋，必須放入前方坐位下方，不超過40（長）x 25（寬）x 20（高）厘米 （15.7 吋 x 10 吋 x 8 吋）。

「經濟飛」及「無憂飛」乘客可另攜帶1件登機行李，不超過56（長）x 36（寬）x 23（高）厘米（22 吋 x 14 吋 x 9 吋）。

【詳情見香港快運官網】

國泰航空｜寄艙行李限額

國泰航空寄艙行李總尺寸不得超過158厘米／62吋。頭等客艙及商務客艙行李重量不超過32公斤；特選經濟客艙及經濟客艙行李重量不超過23公斤。

以下為各票價可攜帶寄艙行李限額：

頭等艙：3件；每件32公斤

商務艙：2件；每件32公斤

特選經濟艙：2件；每件23公斤

經濟艙（標準/彈性）：2件；每件23公斤

經濟艙（輕便）：1件；23公斤

國泰航空｜超額行李費用

如寄艙行李超出免費限額，國泰航空會根據行李重量及件數收取超額行李費用。根據航班所涵蓋的區域，超額行李費用，每公斤由13美元至65美元。如行李重量並未超過上限，但件數超過上限，須按件數‭‬‭‬支付的超額行李收費，每件由30美元至60美元。

【詳情見國泰航空官網】

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香港航空｜寄艙行李限額

香港航空寄艙行李總尺寸不可超過158厘米/62英吋（長 + 闊 + 高）。以下為各票價可攜帶寄艙行李限額：

商務客艙：2件；共40公斤

標準經濟客艙：2件；共30公斤

超級自在飛經濟客艙：2件；共30公斤

精選經濟飛經濟客艙：2件；共20公斤

經濟飛經濟客艙：0公斤

香港航空｜超額行李費用

過大行李，即總尺寸（長+闊+高）超過158厘米 / 62英吋而不超過203厘米 / 80英吋的行李將會被收取每件150美金。

至於過重行李，根據航點所屬區域，將收取每公斤13至103美元的費用；超件行李費用則為30美金，均以當地貨幣結算。

【詳情見香港航空官網】

大灣區航空｜手提行李限制

大灣區航空現時共有3款票種，分別為「好想飛」（Go Go）、「鍾意飛」（Value Go）及「自在飛」（Flex Go）。

乘客均可繼續攜帶1件小型個人隨身物品，例如小型手袋、手提電腦袋、小型背包，以及1件手提行李登機，手提行李重量限額為7公斤，行李總長度不可超過115厘米/45吋。

大灣區航空｜寄艙行李費用

「好想飛」票價沒有免費託運行李限額，如經大灣區航空網站預購託運行李限額，1件20公斤行李費用為$300。

至於「鍾意飛」及「自在飛」的乘客，則可另享1件20公斤託運行李額，行李總長度不可超過158厘米/62吋。

【詳情見大灣區航空官網】

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全日空（ANA）｜寄艙行李限額

全日空的託運行李尺寸限制為3邊（長、寬、高）合計在62英吋 （158厘米）以內。以下為各票價可攜帶寄艙行李限額：

頭等艙：3件；每件32公斤

商務艙：2件；每件32公斤

豪華經濟艙及經濟艙：2件；每件23公斤

全日空（ANA）｜行李超重費

當行李件數、重量或尺寸超過規定時，全日空將根據航班種類收取費用，適用貨幣和費用會因旅客的行程或行李託運區間、付款機場而異。

【詳情見全日空ANA官網】

▲ 行李件數超過規定時所需之費用。（ANA網站截圖）

▲ 重量或尺寸超過規定時所需之費用。（ANA網站截圖）

日本航空（JAL）｜寄艙行李限額

日本航空每件託運行李三邊（長度 + 寬度 + 高度） 最大總和不超過 203厘米，以下為各票價可攜帶寄艙行李限額：

頭等艙：3 件；每件32公斤

商務艙：3件；每件32公斤

豪華經濟艙：2 件；每件23公斤

經濟艙：2 件；每件23公斤

日本航空（JAL）｜超額行李收費

若行李超過免費託運行李限額，將依據的航線徵收超額行李費用（含稅）。超件行李每件為5000日圓起，超重行李每件由1,000日圓起。

【詳情見日本航空JAL官網】

樂桃航空（Peach Aviation）｜手提行李限制

樂桃航空分為3種票價，包括Simple Peach、Value Peach及Prime Peach，所有票價類型可免費攜帶2件合計7公斤以內的手提行李，3邊合計115厘米以内。

樂桃航空（Peach Aviation）｜寄艙行李費用

樂桃航空每件託運行李長寬高總和不得超過203厘米。託運限額按票價而定。Value Peach乘客可免費攜帶1件託運行李；Prime Peach乘客可免費攜帶2件託運行李。國際線託運行李費用每件為$270起；而日本國內線則為$143起。

【詳情見樂桃航空Peach官網】

亞洲航空（AirAsia）｜手提行李限制

所有乘客可攜帶2件手提行李，包括行李箱、手提電腦包、手提包及小包。行李箱尺寸不可超過56厘米（高）X 36厘米（寬）X 23厘米（深），並可放入客艙行李架中。

至於手提電腦包、手提包或小包，尺寸不可超過40厘米（高）X 30厘米（寬）X 10厘米（深），並可放入前方座椅下方。

亞洲航空（AirAsia）｜寄艙行李費用

亞洲航空提供多種行李託運限重可供選擇。每件託運行李的重量不得超過32公斤，且最大尺寸不得超過119厘米（高）x 119厘米（長）x 81厘米（寬）。

【詳情見亞洲航空AirAsia官網】

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