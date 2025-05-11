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母親節2025｜母親節為何定於5月第二個星期天？　送康乃馨原來有特別意義

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撰文： 任薏、李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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母親節來臨，大家知不知道母親節的由來？

【母親節2025/母親節背景/5月12日/康乃馨/母親節禮物】今個星期日就是母親節，這個讓子女們表達愛意的節日，究竟由來是什麼？為什麼要定於5月第二個星期天？又為什麼母親節要送康乃馨而不是送其他品種的花呢？各位愛錫媽咪的孝順仔孝順女，不妨了解母親節背後的故事多一點！

母親節2025｜母親節由來

其實現今大部分國家所慶祝的母親節，起源於美國，由一位名叫安娜賈維斯（Anna Jarvis）的女生發起。安娜的媽媽是美國西維珍尼亞州的女性運動人士Ann Reeves Jarvis，一生積極投入女權運動。

安娜的母親在1905年5月9日去世，那天剛好是5月第二個星期日。在媽媽去世後，安娜開始發起表揚媽媽的活動，並在1908年成功籌辦了第一次母親節，當年她聚集了不少家庭參加教堂所舉辦的紀念母親活動，經過安娜的不斷努力，其後愈來愈多人開始慶祝母親節，終在1914年，美國國會正式通過將5月的第二個星期日訂為法定母親節。

康乃馨成為母愛及母親節的代表花。（iStock圖片）

母親節2025｜康乃馨在母親節的特別意義

時至今日，大家慶祝母親節的方式不外乎送禮物給媽咪，最常見就是送康乃馨，大家有想過為何送康乃馨而不是送其他花嗎？原來安娜母親生前最喜歡的花就是康乃馨，因為她母親離世後一周年，安娜帶著白色的康乃馨去紀念母親，自此康乃馨也成為了母親節代表花。

其實康乃馨成為母愛的代表也有其典故，因為在基督教故事裡，聖母瑪利亞含淚看著耶穌背著十字架，她眼中流下的眼淚隨即化成一朵朵康乃馨，所以康乃馨成為了「不朽的母愛」的象徵。

而康乃馨的花語是「愛」，當中有不同顏色，花語也有些微不同，例如紅色康乃馨代表「對母親的愛」、「母親的愛」，粉紅色則是有著「感謝」、「溫暖的心」的意思，白色就代表母親純潔的愛，也代表我們對母親的尊重，白色康乃馨也會用於緬懷過世的母親。

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母親節2025｜有些國家有自己的母親節日期？

現時大部分國家都在5月的第二個星期日慶祝母親節，但有一些國家原來有自己專屬的母親節日期和慶祝方式。

點擊大圖睇各國母親節日期和慶祝方式：

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世界各地母親節習俗｜1. 1月8日：希臘母親節

希臘作為母親節的起源地，慶祝方式別具特色，希臘北部地區，丈夫會擔任一日妻子的角色，穿上圍裙，在家照顧孩子、打掃等，而妻子則可以去喝酒玩牌。不過隨著時代轉變，希臘人改為在首都雅典騎腳踏車的方式來慶祝節日。

世界各地母親節習俗｜2. 5月最後一個星期日：瑞典母親節

瑞典母親節不能送康乃馨給媽媽，因為康乃馨在瑞典代表「死亡」的意思。瑞典慶祝的方式是在母親節前夕舉行義賣，由瑞典紅十字會舉辦，籌得款項會作為育有多名孩子的媽媽們的度假經費。

世界各地母親節習俗｜3. 復活節前兩周：英國母親節

母親節當天，在外的子女都必須回家探望，向媽媽表達愛意。

世界各地母親節習俗｜4. 3月8日：塞爾維亞母親節

塞爾維亞母親節當天，孩子會偷偷地走進媽媽的房間，將她「綁在床上」，媽媽醒來後會拿出枕頭下的糖果和禮物，以請求孩子鬆綁。

世界各地母親節習俗｜5. 5月第二個星期日：日本、印度母親節

日本會在母親節送康乃韾給媽媽外，當天的子女會在胸前配戴石竹花，若母親健在則配戴紅色，逝世者則戴白色，其花有品德高尚的意思。

印度的母親節與日本一樣訂在5月第二個星期日。當日會鼓勵所有媽媽穿著七彩繽紛的紗麗及配戴首飾，在公共場合娛樂，以突顯母親的溫暖。

世界各地母親節習俗｜6. 8月12日：泰國母親節

泰國的母親節在1976年才訂定，當時為了讚揚詩麗吉皇后的貢獻，政府將詩麗吉皇后的生日，即8月12日定為泰國母親節。節日當天會有「評選優秀母親」的全國活動，另外，子女會將意為「母親之花」的茉莉花送給母親，以表感謝。

世界各地母親節習俗｜7. 5月10日：墨西哥母親節

母親節前夕，墨西哥與英國一樣，在外的子女都會回家，以在隔天準備一頓豐盛早餐或早午餐給媽媽們，當天亦會獻唱詩歌，以及交換巧克力與鮮花。

母親節2025｜母親節禮物推介

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母親節2025｜全港母親節好去處

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