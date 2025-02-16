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公園翻新｜沙田車公廟路遊樂場全新開幕　必玩3層旋轉滑梯/繩網陣/攀爬塔

親子好去處

撰文： 李綉珊

發布時間： 8 分鐘前

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熱門 金像獎2025 方力申 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

沙田車公廟路遊樂場全新開幕，必玩3層旋轉滑梯、繩網陣及攀爬塔等。

【沙田車公廟路遊樂場/免費親子好去處/沙田好去處/遊樂場/新公園】沙田車公廟路遊樂場翻新後終於開幕！公園結合「風車」元素，以搶眼橙黃色招徠，最備受注目當然是樓高3層旋轉滑梯，密封管道增添刺激感，另外還有繩網陣、攀爬塔、鞦韆、彈床、歡樂搖擺、旋轉音樂風車，及供輪椅使用的氹氹轉傷健設施等，改寫舊有兒童遊樂場的單一面貌。

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沙田車公廟路遊樂場｜625平方米設4大主題

為使公共遊樂空間更具創意和趣味，同時滿足區內居民的期望，政府於《行政長官2019年施政報告》宣布開展改造康文署轄下超過170個公共遊樂空間的5年計劃。自2020年起，各區已陸續開展共87個改造工程項目，部份項目已完成並開放予公眾使用。車公廟路遊樂場是其中一個已進行翻新的遊樂空間，面積由約363平方米擴大至625平方米，並備有不同的遊樂設施供2至12歲兒童使用，即睇遊樂場4大主題︰

沙田車公廟路遊樂場以橙色為主題色。（TOPick記者攝）

沙田車公廟路遊樂場｜歷險風車遊戲塔：適合5-12歲兒童

遊戲塔分兩邊滑梯，一邊是樓高3層旋轉滑梯，密封管道增添刺激感，適合8-12歲；爬過鐡網管道的另一邊備有兩條滑梯，適合2-12歲的小朋友。

沙田車公廟路遊樂場的幼童玩樂山丘。（TOPick記者攝）

沙田車公廟路遊樂場｜幼童玩樂山丘︰適合2-5歲兒童

小山丘備有兩款滑梯，一寬、一窄供家長與小孩親子樂；還有攀石樂、繩網陣、踏跳波波，最適合鍛鍊小孩的大小肌肉發展。

沙田車公廟路遊樂場有供輪椅使用的氹氹轉傷健設施。（TOPick記者攝）

沙田車公廟路遊樂場｜共融遊樂設施︰適合2-12歲兒童

彈彈床、旋轉音樂風車，以及供輪椅使用的氹氹轉傷健設施。

歡樂搖擺（即以往的搖搖板般，但是站立式設計）。（TOPick記者攝）

沙田車公廟路遊樂場｜動感遊樂設施︰適合2-12兒童

設有鞦韆、歡樂搖擺（即以往的搖搖板般，但是站立式設計）、旋轉攀繩網，2至12歲的小朋友都啱玩！

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免費親子好去處｜沙田車公廟路遊樂場

地址：沙田大圍車公廟路
前往方法：大圍站C出口，經圍方天橋往田心方向步行約10分鐘
地圖：按此

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