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家族榮耀之繼承者劇透丨第1集至大結局網上睇　佘詩曼爭繼承者惡鬥羅嘉良羅子溢【不斷更新】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

最仕拍檔佘詩曼與林峯合演《家族榮耀之繼承者》。

由佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演的TVB劇《家族榮耀之繼承者》內，視后佘詩曼飾演丘皓兒是丘家不得勢的長孫女，從小爭強好勝、事業心極強的她相信自己絕對有當家族繼承者的能力。

然而，重男輕女的丘老太爺丘瀚洋（劉江飾）一直將唯一的男孫丘智斌（羅子溢飾）視為繼承人進行培養，丘皓兒則被冷落，更一直被集團副主席、二叔丘守義（羅嘉良飾）打壓，英雄無用武之地。

家族榮耀之繼承者丨視帝羅嘉良惡鬥視后佘詩曼　余安安怒摑阿佘場面率先曝光

《家族榮耀之繼承者》

丘老太爺突然病重，留下令眾人譁然的委託書，反常地委託孫女丘皓兒全權代理集團主席的工作。

丘皓兒面對丘守義、丘智斌一房人等的質疑與阻撓，憤然應戰，在律師前男友高浚（林峯飾）的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而沒多久丘老太爺突然離世，留下一錘定音的遺書，丘家產業仍是落在丘守義、丘智斌父子手中。

一場豪門爭鬥表面上看塵埃落定，暗裡卻隨著丘智斌的真實身份被揭發，走向全新篇章。

劇情預告：

家族榮耀之繼承者劇透丨第1至5集劇情預告

家族榮耀之繼承者劇透丨第6至10集劇情預告

家族榮耀之繼承者劇透丨第11至15集劇情預告

家族榮耀之繼承者劇透丨第16至20集劇情預告　

家族榮耀之繼承者劇透丨第21至25集劇情預告　

《家族榮耀之繼承者》

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