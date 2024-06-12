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林嘉欣拍片呼籲大眾關注肥胖症　憶21歲好友因肥胖症離世感惋惜

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

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林嘉欣憶21歲好友因肥胖症離世感心痛。

林嘉欣早前拍攝廣告宣傳片，宣傳片旨在提高大眾對肥胖症的認知和關注。廣告中，她的對手是白雪雪、肥嘟嘟但確診了肥胖症的「表弟」，由於「表弟」是以CG動畫製作，故拍攝當日，導演特意安排真人穿上1比1服飾，神還原「表弟」與嘉欣對戲。

期間，她憶起讀書時期一位患有肥胖症的好友，最後該摯友因心臟問題離世，嘉欣深感惋惜外，亦呼籲肥胖症患者及早諮詢專業人士意見。

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林嘉欣與「表弟」。

拍攝三度改期
 
廣告宣傳片中，嘉欣一直陪伴「表弟」面對肥胖症，還換上運動服與「表弟」一同跑步，沿途不斷鼓勵對方，更會攬實他以示支持。嘉欣說：「我今日會同佢瘋狂做運動，整啲清淡嘅嘢畀佢食，鼓勵佢做多啲運動，要關注肥胖狀態。」
 
嘉欣透露早前受天氣影響，拍攝三度改期。幸好當日陽光普照，順利完成拍攝。她說：「本身月頭就要拍，但遇到好多天氣唔理想，改咗幾次拍攝日期。因為我哋要喺室外做好多運動，我又唔想『表弟』凍親，所以今日趁好陽光就拍。」

宣傳片於西環海旁取景，經常有飛機以及船隻經過，團隊多次因收音問題需要暫停拍攝。嘉欣笑說：「我哋要現場收音，一係就有飛機、一係就有船，收音師不停話『唔得呀，有聲』，我就問導演係咪特登揀呢個Location，佢話『唔係呀，疫情時嚟睇景好靜㗎』。但唔怕，今日藍天白雲，同『表弟』拍出嚟嘅嘢會靚好多，一切都值得。」

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嘉欣憶高中同學

問到身邊有朋友患上肥胖症嗎？嘉欣憶起高中時期的一位同學，她說：「佢屋企三兄弟姊妹得佢有肥胖症，十幾歲已經200幾磅，個個月都要去磅重。佢坐我隔離，會成日問我有冇散紙，我有就畀佢。但原來佢屋企人唔會畀錢佢，因為驚佢買零食，仲會自製飯盒畀佢。後來我發現好似好心做壞事，之後佢每次問我，我都會話『唔好意思，我冇散紙呀』」。
 
後來，嘉欣出席舊生聚會時，從校長口中得知對方離世的消息，說：「校長同我講佢過咗21歲生日就走咗，因為肥胖症引起咗好多身體嘅狀況，Heart Condition唔好，知道咗之後好心痛。」她還透露對方唱歌很好聽，對於好友的離世感到非常惋惜。

林嘉欣將舉行她個人首個陶藝展。

嘉欣說：「同學呢個經歷令我明白到，如果你有肥胖症，係可以諮詢好多專業人士意見，監察住肥胖嘅狀態，呢個好關鍵，為咗健康嘅生活。」
 
至於今年的工作大計，嘉欣表示：「會不停飛，好開心會有好多新嘅合作夥伴。6月8號至30號會喺位於台北嘅純Object藝術空間舉辦我首個陶藝展『Broken Beautiful』，會由香港帶31件花器創作到當地展出。今次我要做比較大嘅器皿，練習時都不停失敗。呢個係一個新挑戰，從中學習，今年年尾就會拍戲。」

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