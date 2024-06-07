校長專欄｜風采中學辦「自主學習周會」　學生享受自學過程培養自學風氣

▲ 風采中學的「自主學習周會」，讓學生自學了有趣的技能，於是自主學習周會變成了學生分享自學心得的平台，多年以來，精彩紛陳。

某個周三下午，經過學校禮堂，被傳來的樂韻吸引，入內察看，原來禮堂正舉行以自主學習周會——但見台上一人作花旦造型，背向觀眾，頭戴鳳冠、彩藍閃爍的戲服，在舞台燈光映照下，靈活舞動水袖，款款走起小台步，吊著嗓音，有板有眼地唱著粵曲小調。一個轉身，打個照面，原來是個中二男生。

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「花旦」一曲唱罷就以預備好的簡報，向現場400多師生介紹粵曲源流、特色，個人學習經歷等，娓娓道來，自信滿滿，還即席教授同學看工尺譜，引導同學跟著他學唱「子喉」，同學在一片笑聲中認真模仿，台上台下，投入互動，洋溢一片歡樂的氣氛。

負責老師跟我說是次乃首度在初中辦自主學習周會，除了粤劇男孩，還有自學彈琴及舞蹈的分享，並精益求精的表示同學尚可再貼近「自主學習」的主題，又說高中的分享更貼題精彩。

是的，為推動學生「自主學習」，學校多年前其中一個策略是在高中推行自主學習周會。回想初期試行，先由學習專使分享自主學習策略——如何畫重點、整理筆記、做好時間管理等，到最後環節，加入小活動，例如由把扭計骰玩得出神入化的同學教全體玩法及竅門，還記得當時老師為每位同學準備了一個扭計骰，讓全體動手參與。

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後來，老師據日常觀察，發覺不少同學自學了有趣的技能，於是自主學習周會變成了學生分享自學心得的平台，多年以來，精彩紛陳，有自學日文、韓文、意大利文、數學、物理，有自學魔術、舞蹈、攝影、電繪，也有自學廚藝、燒桿等，新奇有趣。同學認真預備，投入分享，展示了自學的目的、過程、方法，以及成功失敗的反省，讓為師者讚歎不已，深感後生可畏。

現時每年老師都化身星探，發掘到台上分享的明星；未來，我們鼓勵同學主動向老師提出他想分享的點子，讓自學蔚然成風！

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