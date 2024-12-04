育兒教養｜培養聰明子女後天教育更重要　哈佛75年研究：5個壞習慣令孩子變蠢

▲ 哈佛大學一項長達75年的研究指出，家長要避免5個壞習慣有機會令孩子變蠢。

【哈佛研究/育兒教養/培養聰明子女】小朋友頭腦聰明是先天還是後天培養？哈佛大學研究幸福老年的「格蘭特研究」（The Grant Study），是一項歷時75年的研究，收集了受訪者的身心健康、職業、退休經歷和婚姻品質的資訊。發現父母對子女後天的培育比先天更重要，反之父母忽略後天教養會影響子女智商的高低，爸媽要避免以下5個壞習慣有機會令孩子變蠢！

培養聰明子女｜哈佛研究歷時75年

哈佛大學的「格蘭特研究」（The Grant Study）對268名哈佛學生進行了75年的跟蹤，以找出健康和幸福的關鍵。結果反映養育子女很重要，並且說明成為一個好父母比想像中簡單，只需避免以下5個有機會令孩子變蠢的壞習慣。

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變蠢壞習慣｜1. 不規律的就寢時間

現時小朋友除了應付功課、溫習外，還要參加不同興趣班，以致他們有時忙到推遲就寢時間。根據研究發現，小朋友長時間熬夜，會影響生理時鐘和內分泌，繼而影響翌日精神，難以集中精神上課，專注力下降，從而影響小朋友的健康、學習能力和情緒健康。

變蠢壞習慣｜2. 沒有均衡吃早餐的習慣

愛吃油炸食品、挑食嚴重等飲食不規律的問題，也會導致小朋友變蠢。在成長黃金期，小朋友沒有吸收充足營養，不單影響身體發育，更會減低大腦活躍程度。不過如果三餐過量，身體便需要大腦供血消化，導致供氧量不足，因此小朋友上學前，吃一個均衡有營養的早餐，才能精神滿滿地學習。

變蠢壞習慣｜3. 沒有親子閱讀習慣

閱讀是最有效訓練小朋友頭腦的工具，若沒有閱讀習慣，令到大腦較少受到刺激，腦內運作緩慢，令他們很容易慢慢變蠢。其實「閱讀」不止是「看書」和「讀書」，父母可以協助小朋友培養閱讀習慣，例如：父母可以一起看圖書、講故事，並鼓勵他們快樂地閱讀。親子共讀是指父母陪伴子女一起投入看書、在過程中互動溝通、互相分享想法、共度親子時光，在輕鬆愉快的氣氛中享受閱讀的樂趣。

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變蠢壞習慣｜4. 不愛做運動

經常運動可以改善身體健康狀況及減低因為壓力造成的焦慮和抑鬱情緒。研究發現，人在快樂情境下學習的效果更佳，血清素可以幫助記憶，至於正腎上腺素可以提高孩子專注力。

變蠢壞習慣｜5. 經常指罵、貶低和批評

父母批評指罵的語氣除了影響親子關係，更會影響小朋友的學習能力。研究發現，父母經常吼罵孩子，孩子的思維會變得更遲緩，記憶力下降。小朋友長時間在傷害自尊的環境下成長，久而久之變得自卑，智商逐漸降低。

想小朋友愈來愈聰明，父母應多與孩子交談，並傾聽他們的想法。而且以積極、溫和的態度鼓勵小朋友，表達自己對小朋友重視和信心。最後，這項哈佛大學的「格蘭特研究」提醒父母：

在教養子女方面，看似微小的習慣潛而默化便會對小朋友成長造成深遠影響。而教養最重要的一點是親近的關係和溫暖的氛圍。

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培育聰明子女｜哈佛研究：4大方法育成資優孩子

一對父母不聰明但為孩子提供良好環境，很可能培養出高智商的孩子。哈佛大學科學家曾得出結論：「智力不僅僅由遺傳影響」，反映後天培育同樣重要，當父母抓住適當的時機，孩子的智力就能大大提升。

美國哈佛大學兒童行為心理學教授Richard Weissbourd和團隊進行研究，發現兒童的大腦發育過程分為3個階段，即有3次大腦發育黃金期。自嬰兒出生的那一刻，已進入大腦發育的首個高峰期，爸媽必須好好把握！

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