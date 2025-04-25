消委會驅蚊劑｜驅蚊劑大比拼1款反更吸蚊　9款5星滿分安全名單最平$45

【消委會／驅蚊劑／蚊怕水／蚊叮蟲咬／防蚊】香港氣候炎熱潮濕，隨著夏天將至，蚊蟲亦開始繁殖活躍，市民外出切記做足防蚊措施。消委會就曾以真人實測的方式測試市面上25款驅蚊劑，其中9款獲得5星滿分評價，供大家參考。

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消委會曾在《選擇月刊》第571期進行驅蚊劑比拼，從不同零售店購買了25款驅蚊劑樣本，每瓶售價由$18.9至$259不等。成分方面，有5款樣本標示含避蚊胺（DEET）、4款標示派卡瑞丁（Picaridin或Icaridin）、2款標示含丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、3款標示含-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）、1款標示含雪松油（Cedar Oil）、2款標示含野紅茄提取物，以及8款聲稱「天然」或「草本」。

測試在澳洲進行，並參考世界衞生組織指引設計，以實驗室方法「arm-in-cage」由真人實測各樣本的驅蚊效能，採用了可傳播絲蟲病的致倦庫蚊和可傳播登革熱病毒的埃及伊蚊。

具體測試方式為測試員在前臂皮膚塗搽驅蚊劑樣本，記錄塗搽樣本後0.5小時、1小時、2小時及4小時的4個不同時點，降落在前臂皮膚的蚊子數量，與完全沒有塗驅蚊劑情況下降落在前臂的蚊子數量比較。計算得出的百分率愈高，代表驅蚊效能愈好。

消委會驅蚊劑｜9款5星滿分安全名單

根據測試結果，25款樣本中，多達24款均能達到驅蚊效果，其中9款樣本更獲得5星滿分評價，名單如下：

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含DEET的驅蚊膏

3M Ultrathon 驅蚊膏

含DEET的驅蚊噴霧／驅蚊液

OFF! 歐護 防蚊液

萬寧 避蚊胺驅蚊蟲噴霧

RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection

含Picaridin的驅蚊乳液

曼秀雷敦 低敏驅蚊乳液

含Picaridin的驅蚊噴霧／驅蚊液

OFF! 歐護 Picaridin防蚊液

Skin Technology Protect 20%長效防蚊液（無香精）

含IR3535的驅蚊噴霧／驅蚊液

驅蚊大師 滅菌驅蚊液

含PMD的驅蚊噴霧

日本叮叮 全效版配方驅蚊防蟲噴霧

1款樣本不驅蚊反吸蚊

消委會亦發現8款聲稱天然或標示植物成分，例如香茅油、檸檬草油、大豆油、檸檬尤加利油等的樣本，整體上驅避致倦庫蚊的效能不俗，當中7款於第4小時，效能仍達70%或以上；然而這些樣本驅避埃及伊蚊的效能均未如理想，有5款於使用後30分鐘效能只有20%或以下，全部8款樣本於4小時後效能均降至30%以下。

此外值得留意的是，售價$208的「趣樂全天然有機滋潤防蚊蟲露」樣本在測試兩類蚊子時，大部分時點平均有更多蚊子降落在測試員前臂上，反映其含有的某些成分可能對蚊有吸引力，殘留在皮膚上反而吸引蚊子靠近。

消委會驅蚊劑｜拆解常見驅蚊成分

避蚊胺（DEET）：DEET是最廣泛使用的驅蚊成分，惟接觸過量或使用高濃度的DEET產品有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，尤其是對兒童對象。參考香港衛生防護中心建議，兒童應盡量使用較低濃度（上限10%）的DEET驅蚊劑，而6個月以下的嬰兒更不要使用。消委會提醒大家，消費者應按自己及家人所須選擇合適濃度。

派卡瑞丁（Picaridin）：消委會指出，此成分幾乎無色無臭，使用在皮膚上不會感到黏膩，亦較DEET不易刺激皮膚，惟有機會刺激眼睛；派卡瑞丁是歐洲和澳州常見的驅蚊劑成分，西澳衛生部曾發出公告，不建議12個月以下兒童使用含派卡瑞丁的驅蚊劑。

丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）：作為一種合成氨基酸，幾乎無色無味，但有機會刺激眼睛。美國疾控中心（CDC）曾表示IR3535不應用於2個月以下兒童；歐洲化學品管理局亦曾建議市民，針對3歲半以下兒童使用次數應限制在每日1次內。

-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）：又稱檸檬尤加利，通常提取自檸檬桉或尤加利樹的精油；美國CDC曾提醒市民，PMD有可能刺激眼睛及引發潛在皮膚過敏反應，故不建議3歲以下兒童使用含PMD或檸檬尤加利成分的驅蚊劑。

消委會提醒，雖然天然成分對身體的風險可能相對較低，但並不代表絕對安全，例如香茅油（citronella oil）有可能輕度刺激皮膚、眼睛和喉嚨，而長期或頻繁接觸，或引致皮膚產生過敏反應，而檸檬草油（lemongrass oil）亦含有香料致敏物香葉醇（geraniol）和檸檬烯（limonene）。天然草本物質的驅蚊功效和安全性各不相同，消費者宜參考產品標籤的指示，特別是用於幼兒和孕婦時應當更為謹慎。

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同場加映｜8種吸蚊體質

台灣小兒科醫生傑登在其Facebook專頁「傑足先登 傑登醫師」發文，拆解夏日「蚊選之人」的特質，以往對於「吃太多肉或酸性體質」的人會較容易被蚊子叮咬的說法，醫生指出溫度、二氧化碳、氣味和深色是4大因素吸引蚊子，綜合以下8種吸蚊體質：

夏日驅蚊｜4招防蚊叮

對於「蚊選之人」，傑登醫生建議4招防止蚊叮：

1. 穿著「淺色」長袖褲

2. 沖掉汗水，補充水分

盡量抹走吸引蚊子的因素，故此夏天保持皮膚乾淨和降低體溫會有幫助，亦小心塗擦香水也可能招蚊，故建議少用。

3. 使用有效的防蚊液：醫生建議使用含以下成分的防蚊產品直接塗擦在外露皮膚上便可有效防蚊：

DEET

Picaridin

PMD

​IR3535

4. 和容易招蚊的人一起出門：醫生笑言這個方法非科學，但實際上卻很奏效，因為旁邊的人對於蚊子來說更吸引。

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