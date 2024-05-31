飲食攻略丨肉醬意粉咖喱雞屬「健康餐」?　小學午餐飯盒2大邪惡陷阱　營養師教家長選「有營」餐單

作為未來社會的主人翁，學童的膳食絕對是相當重要！面對眼花撩亂的午膳餐單，不少家長或者會有「選擇困難」，究竟如何可以令小朋友食得「有營」? 「活力午餐」營養師林海珊(Jessica)便提醒除了要注意午餐飯盒的穀類、肉類、蔬菜比例，更加要留意飯盒食材及醬汁的糖份、鈉含量及脂肪量，又指出只要用料得當，以往被定性的「邪惡」食品亦可變「健康」！

穀類、肉、蔬菜比例

Jessica表示一份健康午餐飯盒應包含穀物類(如飯、麵)、肉類和蔬菜，當中佔最多的應為穀物類，其次是蔬菜類，最少的則為肉類，它們的比例應是3:2:1；必須具備5大類營養素:碳水化合物、蛋白質和脂肪、鈣及纖維。「活力午餐」提供的午膳餐款中，其中的營養餐，一大特色是加入全穀物的主食，如紅米飯、糙米飯和燕麥飯等，而且嚴格控制肉食和汁醬的糖、脂肪及鈉量。

化「邪惡」為「健康」

以肉醬意粉為例，此類坊間一般會定性為「邪惡食材」，但卻屬於「活力午餐」的營養餐。問及當中原因? Jessica指坊間的肉醬一般會混入不少肥肉，但「活力午餐」的肉醬卻選用瘦牛肉，並且棄用高糖高鈉的茄汁，以新鮮番茄及無添加的茄膏取代，連選的芝士亦是低脂，因此是坊間不能媲美。

除了肉醬意粉外，Jessica指「活力午餐」所調配的其他醬汁亦遠較坊間健康。她指許多小朋友是醬汁愛好者，但其實不少醬汁都屬於高熱量類別。以坊間的咖喱汁、白汁為例，鈉和脂肪較高，但為了滿足小朋友要求，又不失健康，「活力午餐」調配的咖喱汁，不會加入椰汁，而且只會用咖喱粉，而非現成的咖喱醬，因此較低脂和較低鈉。



「「活力午餐」的咖喱汁和葡汁會用低脂牛奶取代椰汁，白汁會選用低脂牛奶粉和低脂芝士粉去整，而且冇落牛油和忌廉，所以熱量低好多！」

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避免強烈高熱量及加工食品

Jessica指家長為小朋友選擇飯盒餐單時，建議較高脂的肉如排骨雞翼雞髀、加工肉、點心，要限制進食次數，如每週5個上課天只可食2次；其他日子可選擇「營養餐」，甚至素餐。她又補充指「活力午餐」完全跟足衞生署「午膳營養指引」，不會採用經油炸、含反式脂肪、高飽和脂肪及高鹽的食材。

雖然「活力午餐」有供應雞扒、雞翼，但我們所選用的烤機，可將肉食皮下多餘油份迫出，比坊間用煎炸的煮法健康許多，所以可以放心給小朋友食。

避免高鈉

Jessica表示進食過多鈉會增加患高血壓的風險，亦會加重腎臟的負荷。因此「活力午餐」現時每月提供8成的減鈉餐款，透過調整醃肉和汁醬的配方，均可減少鈉含量，同時亦都減少汁醬的份量。至於外購食材方面，例如加工肉、點心等，則會揀選較低鈉，甚至會主動要求供應商減鈉。

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