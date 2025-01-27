飲食攻略｜「哈佛減肥法」28天餐單全面睇　不捱餓4星期減20磅【5類人士不適用】

▲ 「哈佛減肥法」28天餐單全面睇，不捱餓4星期減20磅。

【減肥／哈佛減肥法／糖尿病／肥胖症】大時大節少不免吃得豐盛，想急救減肥？除了「168斷食法」、「地中海飲食法」等方法外，近期也流行一套由哈佛大學教授設計的「哈佛減肥法」，透過28天定制食譜，嚴格控制食物選擇、每餐份量和每日食量，以達到減肥目的。

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哈佛減肥法食譜

「哈佛減肥法」由哈佛大學藥物學教授Dr. Osama Hamdy所設計，Dr. Hamdy專門研究糖尿病和肥胖症，這個「哈佛減肥法」本來是為肥胖糖尿病患者所設計，透過28天化學飲食系統，以低卡、低碳、減糖及油為原則，嚴格控制食物選擇、每餐份量和每日食量，幫助患者減肥並改善健康。

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哈佛減肥法6大原則

每天至少飲2升水

必須遵守食譜指示的食材和用餐時間，如果中途中斷就需由第1周重新進行

正餐之間至少要相隔2小時，睡前2小時禁食

正餐之間如果感肚餓，可以食紅蘿蔔、番茄或青瓜作充飢零食

除水以外，只能喝茶或咖啡，禁止飲牛奶或任何含糖飲品

嚴禁在烚菜中添加任何油脂，但可額外添加適量鹽，惟高血壓者須控制食量

不過，「哈佛減肥法」也並非適用於所有人，僅適合短時間内有減肥需求者，長期實施會影響正常身體健康；此外以下5類人也避免輕易嘗試

兒童

孕婦或哺乳人士

患消化系統慢性疾病者

有膽臟、肝臟及腎臟問題者

對雞蛋或柑橘類食物過敏之人士

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