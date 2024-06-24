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飲食攻略丨學童食完飯易「飯氣攻心」?　營養師簡單3招輕鬆KO助學童提升專注力

健康資訊

撰文： 容惠玲

發布時間： 2024/06/24 07:00

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【飯氣攻心/瞌眼瞓/專注力/營養師/活力午餐】小朋友食完午飯，容易「瞌眼瞓」?要避免午膳後會有「飯氣攻心」，「活力午餐」營養師林海珊(Jessica)便分享了3招KO法，又指6大營養素有助提升專注力，包括碳水化合物、維他命B雜、血紅素、 Omega 3、卵磷脂及鎂。

3招KO「飯氣攻心」

Jessica表示許多小朋友午膳後會出現「飯氣攻心」，其實主要是食得太飽所致，因此建議家長平日可提醒小孩食飯時，切勿狼吞虎嚥，最好保持7成飽狀態，而且要多飲水，使血液循環增加，讓腦有足夠燃料運作。

飯氣攻心是因為用餐過後，身體中的血液，將集中到腸胃來幫助進行消化、 吸收。在此期間，大腦暫時處於缺血、缺氧狀態....令人昏昏欲睡。

為了避免學生攝取過多熱量，「活力午餐」會將供應學學校的飯餐分細中大碼，卡路里約533至633的細碼飯盒主要供應對象為小一至小二學生，卡路里約633至800的中碼飯盒主要供應對象為小三至小六學生，至於卡路里約750至900的大碼飯盒主要供應對象為中學生。

6大營養素助提升專注力

Jessica又補充指，要提升學生專注力，可留意午膳飯盒中會否有6大營養素，包括碳水化合物、維他命B雜、血紅素、 Omega 3、卵磷脂及鎂。

碳水化合物

Jessica表示大腦運作的主要燃料是葡萄糖，葡萄糖來自於碳水化合物食物，所以每餐必須有穀物類食物，但需留意精製碳水化合物會在消化過程中會迅速轉化成糖分，令血糖急劇升高和下降，導致大腦無法獲得穩定的燃料供給。 因此，她建議學童午飯的穀類，最好以燕麥、糙米、全麥麵包等，代替精製白米。


維他命B雜

Jessica指維他命B雜可有助於身體將食物(碳水化合物)轉化為燃料(葡萄糖)，身體使用這些燃料來產生能量,同時也能幫助身體代謝脂肪和蛋白質，同時有助於神經傳遞物質的合成。富含維他命B雜有 :麥胚芽、瘦肉、奶類、蛋類、堅果、黑芝麻...等等。

血紅素

由於大腦需要大量的氧氣，氧氣是靠血紅素運送，而鐵是則一種人體必需的礦物質，有助於正常紅血球的形成，是構成血紅素與肌紅素的重要成分。因此攝取足夠鐵質，可改善小孩的疲勞感及專注力不足。而富含鐵質的食材則包括:紅肉、豬肝、紫菜、深綠色蔬菜。

Omega 3

大腦有6成都是脂肪組成，Jessica指如果希望大腦健康、充滿活力，必須提供大腦足夠的組成材料，而 Omega 3 中的EPA和DHA，對大腦發育和功能至關重要，還可提升專注力。富含Omega 3的食材包括深海魚、鯖魚、秋刀魚、藻類、果仁。

Jessica指鎂能幫助神經傳導，由於人體無法自己製造鎂，必需由食物中攝取，因此建議學童午飯中可選擇一些含鎂豐富的食材，包括深綠色蔬菜、全穀類、堅果,每天建議1 份堅果種子(腰果5顆、杏仁5顆、花生10顆、核桃2顆)大約是一湯匙。

 

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