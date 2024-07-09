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飲食攻略丨小朋友是食肉獸點算好? 　營養師揭2大竅門助攝取足夠纖維

健康資訊

撰文： 容惠玲

發布時間： 28 分鐘前

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【健康午餐/營養師/學童午膳/活力午餐】不少小朋友是「食肉獸」，令纖維攝取不足。作為重視學童健康的飯盒供應商，究竟如何可以於學童午膳增加膳食纖維中，「活力午餐」營養師林海珊(Jessica)則指出當中有2大竅門，分別從烹調及食材手法入手。

Jessica指蔬菜分好多種類，例如有葉菜類、根莖類、十字花科類、及瓜果類等，當中以根莖類纖維較高例如甘荀、蓮藕，每100克熟計有3克纖維；十字花科類都高，例如有西蘭花。為了讓小朋友於午膳中汲取足夠纖維，「活力午餐」的每份午餐肉食都不時會混入蔬菜，例如肉醬會加入甘荀粟米，肉餅會加入蓮藕，令小朋友於食肉時不知不覺間亦會一同攝取蔬菜。除此之外，為了增加賣相吸引力，「活力午餐」對蔬菜挑選方面，多以瓜果為主，如南瓜、合掌瓜；或者是較淺色的蔬菜，如紹菜或椰菜。

「綠葉蔬菜或者葉類的蔬菜雖然含豐富纖維，但放於飯盒過久，會有變黃問題，令人無進食意慾。」

除此之外，Jessica指「活力午餐」的營養餐的穀物類經常以紅米飯、燕麥米飯及糙米飯作搭配，會比普通白米更有營養。她指白米是將米糠和胚芽都去除，只剩下胚乳的部分，這樣經過「精製後」營養會大流失。糙米紅米是指稻穀去除外殼後，留下了胚芽與米糠，營養保留更完整，它們的纖維、維他命B 和蛋白質含量比白米高很多。

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健康問題 膳食纖維

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