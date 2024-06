飲食攻略︱30歲後骨量流失易引致骨折　多吃3種營養素强骨骼預防骨質疏鬆

▲ 30歲後骨量流失易引致骨折 多吃3種營養素强骨骼預防骨質疏鬆

【骨質疏鬆/骨折/骨量/鈣質/補鈣/維他命】骨質疏鬆是一種無症狀的慢性骨骼代謝病症,它會增加跌倒骨折的機會,進而影響生活質素。在全球50歲以上的人士當中,約有三成的女士和兩成的男士會因骨質疏鬆而引致骨折[1]。我們應如何預防及改善骨質疏鬆?除了補鈣外,還需要什麼營養來強化骨骼?屈臣氏註冊營養師為你一一解答。

在30歲前,身體每天會有效地儲存一些鈣提升骨量。在30歲過後,骨量會停止增加。當身體沒有攝取足夠的鈣,鈣會從骨骼中釋放,令骨量逐漸流失,骨量更會在50至60歲時急劇下降。所以,無論男女老幼都應關注骨骼健康。

想要增強骨骼健康,要在日常飲食中攝取以下3種營養素,同時配搭適量運動。

1. 鈣

鈣質是我們骨骼的重要元素之一,成年人每天需要1000毫克的鈣質[2],而更年期的女士及長者對鈣質的需求較大,每日建議量增加至1300毫克[2]。

奶類及奶類製品屬高鈣食品,包括︰牛奶、乳酪、芝士;飲用兩杯牛奶已達到每天鈣質所需的一半。亦可從板豆腐、硬豆腐、加鈣植物奶(豆奶、杏仁奶及燕麥奶)、深綠色的蔬菜(菜心、芥蘭、秋葵)、芝麻、杏仁、連骨及殼食用的魚類及海產(蝦米、罐裝沙甸魚)等食物中攝取鈣質。

每天1000毫克的鈣質相等於︰

食物 份量 鈣含量(mg) 牛奶 2杯 600 板豆腐 半磚 300 熟菜心 1碗 100

2. 維他命D

維他命D有助鈣質的吸收。成年人每天需要約5微克維他命D,50歲以上人士需要10-15微克[2]。

飲食中,可從深海魚(三文魚、吞拿魚、鯖魚)、蛋黃、蠔等;亦可從太陽直接攝取維他命D,建議每天可在陽光下約15-20分鐘。

3. 維他命K

維他命K主要協助製造骨鈣素,骨鈣素與鈣質結合形成骨質。我們每天需要60-70微克的維他命K[2],主要的食物來源有深綠色蔬菜、某些植物油(芥花籽油和大豆油)、肉類、牛奶、蛋、肝臟等。

▲ 屈臣氏註冊營養師林頌雅

