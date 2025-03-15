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高效溫習︱「考場戰士」熱愛鑽研試題　DSE狀元分享4大高效讀書法

升學教育

撰文： 林愛娜

發布時間： 2 小時前

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高效溫習︱「考場戰士」熱愛鑽研試題　DSE狀元分享4大高效讀書法

還有不足一個月，大多數學生都要應付期末考試，小五生更迎來第一次呈分試。想備試溫習更得心應手，不妨參考2015年港大同學會書院首名DSE女狀元譚樂敏（Melody）的高效溫習法，培養4個讀書好習慣，並制訂目標為本的時間表。

Melody是2015年的DSE狀元，不過她笑言自己並非由細叻到大，而是經過一番苦工才獲得成果。她憶述，最初入讀港大同學會小學時，難以適應英語教學，上課聽不明、課堂小測不懂做，因此很厭惡英文，慶幸在媽媽陪讀下慢慢打好基礎，升中後Melody慢慢整理出自己一套學習方式，在備戰DSE時更得心應手。

立即睇DSE狀元4大高效溫習法：

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高效讀書法｜1. 行動學習法

Melody分享4個非常有用的讀書習慣，首先是「行動學習法」（Active Learning），她表示，很多學生會在溫習時不斷翻閱教科書，並用螢光筆把書本畫到五顏六色，便覺得自己已經溫習，但這只是錯覺，如果沒有經過練習和操卷的過程，入到考場看到題目時很可能腦海會一片空白。她直言，看書是被動學習，只有輸入沒有輸出，

在操卷的過程，真實透過做題目，才會知道自己的弱點和錯題在哪。

高效讀書法｜2. 長假期預習

其次，Melody表示，自己一向有預習的習慣，並會在暑假預習上學期內容、聖誕假就預習下學期課程。她提醒，預習有個心態很重要，就是千萬不要要求自己一次就看懂所有內容，這樣會給自己太大心理壓力，容易有挫敗感。第一次看教科書時，可以當作一個通讀的過程，了解課題和課題之間的連結，以及自己有哪些地方不明白，到上課時老師講解，就可以填補知識的盲區。

先用通讀了解知識及課題之間的脈絡，大概知道自己的溫習進度，有哪些位不夠好，然後再用細讀的方式填補知識空隙。

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高效讀書法｜3. 寫筆記鞏固知識

第三，Melody有寫筆記的習慣，她認為寫筆記是鞏固自己的知識點，例如操卷時發現某些課題錯得特別多，或經常中同一陷阱，就可以在筆記標示，提醒自己不要再錯。

高效讀書法｜4. 善用交通時間

最後，Melody亦分享生活上如何提升自己的語文能力，她表示大家可以善用交通時間，聽英文歌或英文電台節目，例如Ted Talk每集只有10至15分鐘，而且題材廣泛，可以按自己喜好選擇節目，

每日15分鐘，一星期已有1個多小時，一年下來就是300多小時學英文，必然有進步。

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高效讀書法｜制訂時間表秘訣

不少人都有制訂溫習時間表，但最後卻無法按照時間表行事。Melody指出，很多學生制訂的時間表會詳列每小時做甚麼，沒有彈性，加上錯誤估計自己的進度，導致最後難以跟上而放棄。

Melody表示，她會採用點列式，訂下每日需要完成甚麼目標，例如幾多份試卷、背幾多生字之類，不過她亦會設定每日早上各花一小時時間溫習中文及英文詞彙。她憶述，在中五至中六期間，一整年每日凌晨5時起床，利用上學前一小時不斷背英文生字、同義詞組、造句和作文，中文則會背文言字詞。

DSE狀元去向｜任投資銀行分析師

Melody憑著刻苦努力、自律的個性，最終在DSE考獲7科5**佳績，成為港大同學會書院首名女狀元，並入讀香港大學「工商管理學學士（法學）及法學士」（BBA(LAW)&LLB），不過她發現自己對法學沒興趣，讀了一個學期毅然退學。一直嚮往投資銀行工作的她，於翌年入讀香港中文大學「環球商業學」，畢業後順利加入美資投行擔任分析師。

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在大學期間，她亦開設YouTube頻道「Melody Tam」，分享DSE及IELTS讀書心得，更推出自家教材和課程。她笑言，很多人覺得考試是痛苦的事，但她卻十分享受從備戰到應考的過程，因從中可建立自己的思維和答題框架，很有滿足感，

鑽研試題、了解出題者背後的心思，或者有甚麼陷阱位，我都覺得很有趣，爸爸笑言我是「考場戰士」。

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