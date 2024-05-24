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自助餐優惠︱銅鑼灣Mr. Steak 晚市成人低至$358/位 送⿂⽣船兼任食⽇本和⽜+⽣蠔+乳鴿

休閒消費

發布時間： 2024/05/24 11:34

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

一到假期，大家都喜歡北上消費，尋找抵食又新鮮的美食。然而，對媽媽們來說，回來內地花的時間較多，帶住小朋友到內地玩也不是易事。其實留在香港，都有很多平靚正的餐廳選擇！最近，位於銅鑼灣、主打食高質牛肉的Mr. Steak Buffet à la minute推出5月份優惠，晚市成人優惠更低至每位$358，可以任食刺身、生蠔、鮑⿂、乳鴿等豐富美食，性價比超高，是一家人假日聚餐之選！

Mr. Steak Buffet à la minute由5月起堆出入座即送新鮮豪華⿂⽣船，而且加碼升級任食菜單，除了食物種類和矜貴程度⼤⼤提升外，價錢更優惠！成人只要$358起便可享⽤晚市自助餐，而餐廳於5月母親節更推出限定燕窩、桃膠、榴連美食！輕輕鬆鬆便能食回本。

大家入座後不用馬上離開座位取食物，可先品嘗新鮮即切⿂⽣船，⿂⽣船內有赤蝦、帶子、三文⿂、油甘魚、八爪魚、赤貝、三文魚籽，用料上乘，非常有誠意。吃過⿂⽣，「墊過肚子」，便可試試即開⽣蠔、美國和⽜壽喜燒、⽇本和⽜鐵板燒，美國或日本和牛燒牛肉、長腳蟹蟹腳、開邊⿓蝦等等。⾃助餐的其中賣點是，他們會無限供應⽇本佐賀和⽜及美國SRF和⽜壽喜燒及鐵板燒，大家萬勿錯過。

除此之外，一些新菜式也值得一試，例如四式焗蠔，包括⾦蒜頭抽焗蠔、菠菜芝⼠焗蠔、香草醬焗蠔、麻辣焗蠔，一次過試勻4款口味，十分滿足！

另一亮點是花彫陳⽪⿄乳鴿，平時吃自助餐如果能吃片皮鴨己覺得很好，但這餐廳甚至推出乳鴿，陳⽪鴿精粹在於陳⽪⿄汁，質地脆爽彈牙，師傅更加入花彫令乳鴿具有清爽醉⼈的滋味，令⼈流連忘返。

點擊大圖即睇更多美食：

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Mr. Steak Buffet à la minute 5月優惠詳情

自助午餐 供應時段：12:00-14:30

  • 成人$272起、小童$203起

自助晚餐 供應時段：17:00-19:00、19:00-22:00

  • 任食日本和牛・龍蝦・蟹腳・生蠔・鴨肝・鮑魚・花膠
  • 成人$358起、小童$218起

（以上價目不適用於5月11至12日）

地址 : 銅鑼灣告⼠打道280號世貿中⼼6樓

電話：2881 5757

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撰文 : 王芷瑩（Ricca） 嘆為觀芷

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