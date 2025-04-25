5.17世界高血壓日｜3成港人患高血壓　研究揭每日行夠1步數堪比食血壓藥

【世界高血壓日／高血壓／步行數／中風機率／死亡風險】衞生署呼籲市民定期量度自己的血壓水平，實踐健康生活，及早診斷以應對高血壓。美國就有研究指出，只要每日步行數達到一個數字，其效果便有如服用血壓藥，同時更可以降低因心血管疾病死亡的風險、心臟病風險及中風風險。

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該項研究由美國康涅狄格大學（University of Connecticut）和愛荷華州立大學（Iowa State University）的團隊進行，研究人員一共招募了900名年齡介乎於66至83歲、患有高血壓或正在服用血壓藥的長者參與。研究期間，團隊為參與者提供計步器、血壓計和步數日記，要求他們在2020年9至10月，亦即新冠病毒大流行期間，每天記錄自己的步行量 。

在完成初步數據蒐集後，研究團隊開始要求參與者每天走2,700至3,000步，以便了解步行對血壓數值的影響。經過20個星期的追蹤 ，研究結果顯示，透過增加每日步行量，參與者的收縮壓和舒張壓平均分別下降了7mmHg和4mmHg。對此，研究作者之一Elizabeth C. Lefferts就認為步行帶來的效果，可能與部分降血壓藥物的效果相似。

除此之外，Elizabeth C. Lefferts亦進一步指出，參與者血壓降低的幅度，相當於全因死亡風險降低11%、心血管疾病死亡風險降低16%，心臟病風險降低18%，以及中風風險降低36%，效果可謂非常顯著。她表示：

令人興奮的是，「增加步行量」這麼簡單的生活方式干預措施，竟然可以和結構性運動或一些藥物一樣有效。

研究共同作者Linda S. Pescatello亦指出，在先前的研究中已發現，當運動與藥物結合時，前者有助增強降血壓藥物的效果。這代表運動確實可成為抗高血壓治療的一部份，與藥物相互配合能幫助高血壓患者更有效地控制血壓。研究成果於2023年發表在《心血管發育與疾病期刊》。

常被視作「隱形殺手」

怎樣才算高血壓？根據衞生署資料，就成年人而言，若收縮壓持續處於140毫米水銀柱或以上及／或舒張壓持續處於90毫米水銀柱或以上，便屬患上高血壓。由於高血壓甚少於出現併發症前引起症狀，因此常被視為「隱形殺手」；如患者血壓控制欠理想或得不到適當治療，可引致嚴重健康問題，例如中風、心臟病及腎衰竭。

據衞生署進行的2020至22年度人口健康調查結果顯示，本港接近3成的15至84歲非住院人口患有高血壓，而高血壓的普遍率隨年齡增長而上升，由15至24歲人口的少於5%，增至65至84歲人口的多於一半。值得留意的是，在高血壓患者中，超過40%的人並不知道自己患有高血壓，直至進行調查的身體檢查才發現。

那麼市民要如何預防患上高血壓？衞生署發言人就指，保持健康的生活模式，除了對預防高血壓十分重要，亦有助於控制高血壓，是自我健康管理關鍵的其中一環。市民應維持體重和腰圍適中、維持均衡飲食並減少攝取鹽分、保持恆常體能運動的習慣並減少靜態行為，以及避免飲酒、吸煙和吸入二手煙霧。

此外，市民亦應特別留意攝取過多鹽分對血壓造成的不良影響；攝取越多鹽分，患上高血壓的風險便越高。根據世界衞生組織建議，健康的成年人每日應攝取少於5克的鹽。然而2020至22年度人口健康調查顯示，本港15至84歲人口平均每日進食的鹽分多達8.4克。發言人提醒市民控制每日食鹽的總攝入量，同時建議可用加碘食鹽代替一般食鹽，以增加碘攝取量及維持足夠的碘營養。

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