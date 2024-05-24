教評專欄｜鄧兆棠中學設午膳「睡眠」區大受歡迎　學生建立充足睡眠好習慣身心靈放鬆

▲ 鄧兆棠中學於禮堂設午膳「睡眠」區，一邊給男生、一邊給女生，用流動壁報板分隔好，為同學安排了一項名為「午休眠一眠」的活動。

教育局在4月中公布了《4Rs 精神健康約章》，《約章》的其中一個建議是呼籲學校每星期撥約四分之一時間讓學生休息、放鬆及協助學生從小建立充足睡眠的習慣。

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我校的午膳時間是1小時10分鐘，初中生必須留校午膳，同學一般都會在20-30分鐘內用膳完畢，其餘時間會在球場或圖書館參與學會、學生會舉辦的活動，調劑身心。最近，我校的午休活動中，多了一項史無前例的選擇。

今年三月，我校兩位社工在學校進行了一個新嘗試，她們由所屬機構弄來了數十張瑜珈墊、數十個海棉頸枕，又栽剪了一批一次性床單，接著把禮堂分成兩個睡眠區，一邊給男生、一邊給女生，用流動壁報板分隔好，為同學安排了一項名為「午休眠一眠」的活動。

午膳時間過了二十分鐘後，社工就開放了禮堂，讓用膳完畢但又没有消閒節目的同學「眠一眠」，當時我還在想，中學生了，還有同學願意回味幼兒園的午睡光陰嗎? 但出乎意料，這第一次的「眠一眠」，參加的學生達72人，即是佔在校午膳人數的五分之一，頗有支持。

社工乘勝追擊， 在5月中旬再來一次「眠一眠」，這次她們累積了經驗，精益求精，在基本設置上，再弄來幾座香薰機，又透過中央廣播系統放輕柔音樂，還為學生提供眼罩助眠。我站在禮堂門口，訪問參加的同學，知道不少同學是第二次參加的，並且希望活動能常規化，給他們多一個放鬆的選擇。

我感謝社工們為同學的身心健康多走一步的同時，也感謝他們給予我校這饒富創意的靈感，回應學生的需要和「4Rs 精神健康約章」的呼籲。

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