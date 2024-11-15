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公屋裝修｜380呎清水公屋15萬變溫馨3房　裝修+淘寶訂傢俬埋單只需呢個數【附流程】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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380呎清水公屋約15萬元大改造，間成溫馨3房單位。

【公屋/公屋裝修/淘寶訂傢俬】香港上樓不容易，因此有人謂「得公屋得天下」。有網民近日在社交平台分享，獲派380呎公屋單位，並找到實惠的裝修公司，把單位間成3房，並安裝廚櫃、鋪地磚等，用盡屋企每寸空間，樓主在淘寶訂製傢俬花費了9萬，而地磚間房等裝修花費了約4萬，總數約15萬便把「清水樓」變成安樂窩。

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有網民在「Facebook淘寶開心share」分享，獲派380呎公屋，不過是「清水樓」，只有石屎地板及牆壁間格，於是樓主找裝修公司幫忙，做了房廳的地磚，間成3房，並安裝廚櫃，「傢俬櫃間房用盡每一寸空間」。

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公屋裝修︱兩個半月完工

樓主分享多張裝修前後的對比照，並指整體設計、顏色和做工都滿意，亦感恩師傅幫忙趕工期，總共2個半月便全部完工。舊式公屋都會附設一個大露台，而樓主將它改成房間，讓380呎公屋變成3間房。

為了節省開支，樓主特意上淘寶訂製傢俬，由設計到安裝，也是該公司承包。最後，樓主花了約9萬多便成功購買了所有傢俬，包括用櫃隔開三房、三間房的門、三間房的床、大廳的櫃及廚櫃。

公屋裝修︱淘寶訂製傢俬流程

很多人都擔心淘寶訂製傢俬服務、品質問題，樓主就將整個訂購過程公開，樓主指找到5至6間淘寶訂製傢俬公司，選擇好心水後，給了600元訂金，然後有師傅到屋中度呎，之後會出平面圖，再付多金額20%，然後會出效果圖及廠圖，期間樓主多次改圖，而設計師都很有耐心聽取意見，全部圖做好後，第3次再給30%金額，師傅再到屋中覆呎，傢俬就開始製作，約大半個月可以看到製成品的照片，之後再給40%金額，就會有師傅上到家中安裝，安裝期間再付餘下的10%金額，樓主指，「安裝現場冇收費，廚房抽煙機窿及書枱窿都會開好，收口位亦會做好。」。

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