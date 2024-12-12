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肝癌︱38歲醫生常疲累患肝癌末期病逝　揭做漏1步 定期抽血檢查都無用

醫生診症室

發布時間： 7 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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都市人生活勞碌，有可能在無形之中對肝臟造成嚴重傷害，患上肝臟疾病！台灣有醫療節目分享案例，當地一名醫生多年前在替病人進行超聲波檢查後，順手替自己檢查，結果一照之下發現肝臟竟有10cm腫瘤。雖然該名醫生積極抗癌，但7年後仍不幸病逝。有醫生就在節目現場點出6個症狀，可能代表肝臟出現異常，呼籲民眾一旦出現症狀應儘快求醫。

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台灣醫療資訊節目《健康2.0》分享一宗肝癌年輕化的案例，多年前38歲的台大醫院胸腔科醫生廖永祥在替病人進行檢查後，想起自己近期特別容易累，於是順手為自己照超聲波，不料卻在掃過上腹部時發現肝臟竟有一個10cm的腫瘤，接受進一步檢查後確診為肝癌末期。他之後積極抗癌，中間經歷切除2/3的肝臟、復發、手術等，並在病情稍為穩定後重回工作崗位。然而抗癌7年後，廖永祥最終仍不敵病魔，於2006年病逝，終年45歲。

身為節目嘉賓之一的肝膽腸胃科主任吳文傑就指，肝臟是「沉默的器官」，有時即使生病亦不易察覺。他隨即指出，如果平常出現以下6大症狀，便代表肝臟可能出現異常。

1. 皮膚搔癢︰當肝臟無法將毒素代謝出去，肝毒會累積在皮膚，皮膚會變得搔癢、乾燥。

2. 食慾不振︰肝毒會影響腦部神經，對食慾造成影響。

3. 極度疲勞︰腸胃科當中若有極度疲勞的患者求診，約1至2成有肝臟發炎。

4. 茶色尿液︰受膽黃素的毒素累積影響，尿液有可能會變成茶色，同時伴隨眼睛黃。

5. 右上腹腫脹︰當肝臟嚴重發炎，肝臟外面的包膜會腫脹，進而引起疼痛、不舒服。吳文傑補充，但若是輕微發炎，則不會有疼痛感。

6. 噁心、嘔吐︰腦部神經受影響後，除了吃不下，也會出現噁心、嘔吐。 

此外，重症科醫生黃軒表示，肝脂數正常不等於肝沒事，以及沒有肝癌或肝硬化。如在急性肝炎或慢性肝炎發作過後，或肝臟已到末期衰竭，肝指數通常不會上升。提醒大眾要及早發現肝癌，檢查時除了驗血看肝功能指數，也要做腹部超音波。

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