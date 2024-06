非煙民揭患基因突變型肺癌 新一代標靶藥穩定控制病情

眾所周知,吸煙是肺癌的高危風險因素之一,但原來不煙不酒也有機會罹患肺癌?有臨床腫瘤科專科醫生指出,部分肺癌與基因突變有關,但由於病徵不明顯,故患者確診時往往已較為中後期,未必可以手術完全切除病灶 。針對這類患者,傳統上會考慮以電療及化療作為治療方案,可幸醫療科技進步,部分基因突變肺癌可以透過新一代標靶藥物作治療,為患者穩定控制病情及延長存活期。

據臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生解釋,肺癌主要分為非小細胞肺癌及小細胞肺癌兩大類,前者最為普遍,約佔整體肺癌數字的八成¹。「早期肺癌一般會以手術切除病灶,但術後復發率偏高,這與腫瘤的大小及有否擴散至淋巴有關。部分患者接受手術後仍有肉眼看不見的癌細胞,亦有部分患者是手術前已有潛在的轉移病灶及多個微小轉移灶,導致局部復發。研究顯示,第IB期非小細胞肺癌在術後的5年復發率約為45%,第II期約為62%,第IIIA期則約為76%。²」



腦轉移風險高影響生活質素



肺癌復發及轉移情況普遍,約有40%患者會出現腦轉移情況³;而在非小細胞肺癌患者當中,EGFR基因突變型肺癌出現腦轉移的風險更高⁴。不過,由於腦轉移的徵狀與化療副作用、認知障礙症及中風相近,故令人難以分辨,甚至有約三分一的腦轉移患者沒有任何徵狀。「若腫瘤轉移到腦幹或控制活動能力的中樞神經系統,患者有機會出現類似中風症狀。若腫瘤出現在腦前端、即控制情緒的位置,病人則可能會暴躁及胡言亂語,這些都可能是腦轉移的跡象。若病人有頭暈、嘔吐、吞嚥困難、意識錯亂、甚至抽搐、癲癇或中風症狀等徵狀,就要盡快求診接受進一步檢查。」



善用新標靶藥成效顯著副作用輕



若不幸出現腦轉移、無法以手術切除病灶,傳統上會考慮以放射性治療、腦部放射性治療及化療去控制病情。患者的存活中位數約為8、9個月,較不採用化療的存活中位數只有4至7個月為多⁵。醫生亦可以透過抽組織化驗,確定病人是否出現基因變異。若確認屬於基因突變型肺癌,則可以考慮接受標靶治療。

「新一代的EGFR標靶藥物的腦內穿透率比以往的標靶藥物更高,更能有效透過阻截癌細胞有關受體的訊號傳送,殺死癌細胞同時,對其他細胞的影響較少,達致控制腫瘤生長的目的。據最新的臨床研究顯示,新一代的EGFR標靶藥物酪胺酸激酶抑制劑適用於一線治療,有助長期控制病情及延長整體存活期。⁶」不過,盧醫生補充,所有治療方案均有機會出現副作用,可幸新一代標靶藥物已大幅減少了皮疹、皮膚乾燥等問題,出現嚴重副作用的情況亦較罕見,病人可以按醫生指示配合輔助藥物來紓緩副作用,維持生活質素。

▲ 新一代標靶藥的藥效較具針對性,能衝破腦部屏障殲滅腫瘤細胞,減少對其他正常細胞的影響。

肺癌誤當肌肉痛標靶治療助控病情



新一代的標靶藥物治療的成效顯著,盧醫生又有否相關的個案可以分享?「我有一位年約70歲的男病人因為嚴重下背痛求醫,看過他的磁力共振報告後,發現有骨轉移跡象,故隨即安排了一系列檢查,原來肺部的腫瘤有一部分已轉移至盆骨及脊骨,需要立即接受背部電療止痛。之後的檢查確認了他有輕微腦轉移情況,由於屬於EGFR基因突變型肺癌,故可以採用新一代的標靶藥物治療。服用藥物兩、三個月後,他的背痛問題已大大紓緩,毋須再坐輪椅,而磁力共振亦顯示肺部腫瘤有縮小,現在仍一直監察當中。」盧醫生重申,現今醫學昌明,肺癌再不是絕路。她建議病人毋須自亂陣腳,只要保持樂觀心態、積極配合治療,仍可維持不錯的生活質素。

▲ 臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生

