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非煙民揭患基因突變型肺癌 新一代標靶藥穩定控制病情

健康資訊

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眾所周知，吸煙是肺癌的高危風險因素之一，但原來不煙不酒也有機會罹患肺癌？有臨床腫瘤科專科醫生指出，部分肺癌與基因突變有關，但由於病徵不明顯，故患者確診時往往已較為中後期，未必可以手術完全切除病灶 。針對這類患者，傳統上會考慮以電療及化療作為治療方案，可幸醫療科技進步，部分基因突變肺癌可以透過新一代標靶藥物作治療，為患者穩定控制病情及延長存活期。

據臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生解釋，肺癌主要分為非小細胞肺癌及小細胞肺癌兩大類，前者最為普遍，約佔整體肺癌數字的八成¹。「早期肺癌一般會以手術切除病灶，但術後復發率偏高，這與腫瘤的大小及有否擴散至淋巴有關。部分患者接受手術後仍有肉眼看不見的癌細胞，亦有部分患者是手術前已有潛在的轉移病灶及多個微小轉移灶，導致局部復發。研究顯示，第IB期非小細胞肺癌在術後的5年復發率約為45%，第II期約為62%，第IIIA期則約為76%。²」

腦轉移風險高影響生活質素

肺癌復發及轉移情況普遍，約有40%患者會出現腦轉移情況³；而在非小細胞肺癌患者當中，EGFR基因突變型肺癌出現腦轉移的風險更高⁴。不過，由於腦轉移的徵狀與化療副作用、認知障礙症及中風相近，故令人難以分辨，甚至有約三分一的腦轉移患者沒有任何徵狀。「若腫瘤轉移到腦幹或控制活動能力的中樞神經系統，患者有機會出現類似中風症狀。若腫瘤出現在腦前端、即控制情緒的位置，病人則可能會暴躁及胡言亂語，這些都可能是腦轉移的跡象。若病人有頭暈、嘔吐、吞嚥困難、意識錯亂、甚至抽搐、癲癇或中風症狀等徵狀，就要盡快求診接受進一步檢查。」

善用新標靶藥成效顯著副作用輕

若不幸出現腦轉移、無法以手術切除病灶，傳統上會考慮以放射性治療、腦部放射性治療及化療去控制病情。患者的存活中位數約為8、9個月，較不採用化療的存活中位數只有4至7個月為多⁵。醫生亦可以透過抽組織化驗，確定病人是否出現基因變異。若確認屬於基因突變型肺癌，則可以考慮接受標靶治療。

「新一代的EGFR標靶藥物的腦內穿透率比以往的標靶藥物更高，更能有效透過阻截癌細胞有關受體的訊號傳送，殺死癌細胞同時，對其他細胞的影響較少，達致控制腫瘤生長的目的。據最新的臨床研究顯示，新一代的EGFR標靶藥物酪胺酸激酶抑制劑適用於一線治療，有助長期控制病情及延長整體存活期。⁶」不過，盧醫生補充，所有治療方案均有機會出現副作用，可幸新一代標靶藥物已大幅減少了皮疹、皮膚乾燥等問題，出現嚴重副作用的情況亦較罕見，病人可以按醫生指示配合輔助藥物來紓緩副作用，維持生活質素。

新一代標靶藥的藥效較具針對性，能衝破腦部屏障殲滅腫瘤細胞，減少對其他正常細胞的影響。

肺癌誤當肌肉痛標靶治療助控病情

新一代的標靶藥物治療的成效顯著，盧醫生又有否相關的個案可以分享？「我有一位年約70歲的男病人因為嚴重下背痛求醫，看過他的磁力共振報告後，發現有骨轉移跡象，故隨即安排了一系列檢查，原來肺部的腫瘤有一部分已轉移至盆骨及脊骨，需要立即接受背部電療止痛。之後的檢查確認了他有輕微腦轉移情況，由於屬於EGFR基因突變型肺癌，故可以採用新一代的標靶藥物治療。服用藥物兩、三個月後，他的背痛問題已大大紓緩，毋須再坐輪椅，而磁力共振亦顯示肺部腫瘤有縮小，現在仍一直監察當中。」盧醫生重申，現今醫學昌明，肺癌再不是絕路。她建議病人毋須自亂陣腳，只要保持樂觀心態、積極配合治療，仍可維持不錯的生活質素。

臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生

References:
1.    Hong Kong Cancer Registry Lung Cancer in 2021. Available at https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/factsheet/2021/lung_2021.pdf
2.    Pignon JP, Tribodet H, Scagliotti GV, et al. Lung adjuvant cisplatin evaluation: a pooled analysis by the LACE Collaborative Group. J Clin Oncol. 2008;26(21):3552-3559. doi:10.1200/JCO.2007.13.9030
3.    Chouaid C, Danson S, Andreas S, et al. Adjuvant treatment patterns and outcomes in patients with stage IB-IIIA non-small cell lung cancer in France, Germany, and the United Kingdom based on the LuCaBIS burden of illness study. Lung Cancer. 2018;124:310-316. doi:10.1016/j.lungcan.2018.07.042
4.    Li L, Luo S, Lin H, et al. Correlation between EGFR mutation status and the incidence of brain metastases in patients with non-small cell lung cancer. J Thorac Dis. 2017;9(8):2510-2520. doi:10.21037/jtd.2017.07.57
5.    Grilli R, Oxman AD, Julian JA. Chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer: how much benefit is enough?. J Clin Oncol. 1993;11(10):1866-1872. doi:10.1200/JCO.1993.11.10.1866
6.    Tsuboi M, Herbst RS, John T, et al. N Engl J Med. 2023;389(2):137-147. doi:10.1056/NEJMoa2304594

HK-10287 28/5/2024

（資料由盧頴嬋醫生提供）

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