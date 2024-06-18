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港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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港產機師盛勁為處理空中危急情況時，除了執生外，也靠平時訓練有素。

【盛勁為/麥明詩/飛機師/港大/公屋】現年33歲機師盛勁為早前與10優港姐麥明詩結婚，盛勁為自幼成長環境並不富裕，在屯門公屋長大，於區內的英中就讀，由於缺乏國際視野和英文水平追不上，投考了3次機師才成功，當了機師多年的他，分享曾在半空上遇到緊急情況，當時他正在駕駛客機由韓國飛返香港，中途有乘客在機艙內暈倒，憑著平時應變緊急情況的訓練，和專業的機艙人員與機上乘客協助下，飛機得以平安降落及送患者就醫，盛勁為向記者娓娓道來這段經歷。

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盛勁為接受TOPick記者訪問談及駕駛飛機的難忘經歷，表示當時正在駕駛由韓國飛返香港的航班，突然間收到乘客於機艙內暈倒並失去知覺的消息，盛勁為與機艙人員即時作出應變，只能轉飛就近的兩個機場，包括是濟州及上海浦東機場，做好轉飛程序，以及聯絡上相關單位作出部署後，此時乘客突然甦醒，幸好機上有合資格的醫護乘客觀察情況，一直觀察著患者的心跳及呼吸，最後經Medlink建議下，加快速度飛返香港。

盛勁為指當時飛機全速前進，機程比原來更早了10多分鐘到港，獲安排優先降落於最近的閘口，最後患者由相關的醫護人員接走，事件平安落幕。

盛勁為早前揸飛機載爸爸空中遊。（IG圖片）

盛勁為機師｜危機應變靠平時訓練

盛勁為直言在空中不時會遇到突發情況，危機應變就全靠平時的訓練，而國泰對於機師的培訓是相當嚴謹，他曾分享表示，就算考到機師都是要不斷地學習和自我增值，每次執勤時也依然要留意每個細節，例如，惡劣天氣下的備降機場（ERA）、經過高山地形時如何處理緊急降落、途經各國中文航空交通管制（ATC）的不同術語，確保溝通無誤、以及留意各地機場的潛在危機等等。

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盛勁為學歷｜公屋出身成港產機師

盛勁為是少數的港產機師，在香港出生及接受教育。很多機師同行大多讀國際學校或外國回流，說得一口流利英語，但盛勁為只是基層出身，一家六口住公屋，從小就要面對在逆境中求生存。

盛勁為讀小學時，需要申請書簿津貼讀書，但他形容自己小學成績差，靠「好彩」在大抽獎中，派入屯門區Band1英中保良局董玉娣中學（下稱董中）。他稱自己升中一後成績不理想，需要補習英文，全級200人考150幾名，後來他在教會學識了讀書方法，中二成績開始好轉，成績升到120幾名再到全級80名。

盛勁為畢業於港大。(受訪者提供)

直至中五會考那年，盛勁為醒覺作為基層家庭的孩子，家裡沒有資源供他到外國留學，他開始認真讀書，不停記不停背，勤力加少許天資，會考終考獲25分，原校升讀中六、中七。

盛勁為學歷｜一個講座改變一生

高考後盛勁為成功考入香港大學經濟金融系，直到大學三年級那年，一個講座改變了盛勁為的一生。當時有班港龍機師來港大演講，盛勁為見工作具挑戰性，更有香港人做機師，認為自己性格冷靜都適合，故下定決心投考機師。於是他開始上網找資料和報讀課程，練好英文及有關知識，足足考3次才成功考獲民營運輸機飛行員執照，2016年加入國泰港龍航空擔任初級副機師，從此與飛機結下不解緣。

更多盛勁為奮鬥史，即睇：

盛勁為奮鬥史︱盛勁為曾2次投考機師失敗被睇死　公屋仔靠助學金升學3招提升英語能力

盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費

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