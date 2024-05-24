醫療失誤丨40歲女口腔劇痛　求醫驚見嘴內藏150條蛆蟲揭是手術失誤所致

【牙痛/蛆蟲/腔蠅蛆病/口腔感染】牙痛竟然是蛆蟲作怪！秘魯一名女子早前因牙痛而前往當地醫院求醫，豈料醫生叫她開口檢查時，竟赫見她口腔中有大量蛆蟲。經查問才得知，女子之前曾進行牙科手術，懷疑手術不當，令她口腔內有壞死組織，導致感染上「口腔蠅蛆病」（Oral myiasis）。醫生最終於5月14日為她進行手術，共清出150隻蛆蟲。

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根據《每日郵報》報道，這名40歲女患者因為牙痛，於是到秘魯當地醫院EsSalud Alberto Sabogal Sologuren Hospital求醫，醫生發現她口腔中有大量蛆蟲，而且證實是感染口腔蠅蛆病(Oral myiasis)，於是安排於5月14日為她進行緊急進行手術，並共清出150隻蛆蟲。

醫生Renzo Paredes表示，女患者牙痛前曾在在其他地方接受牙科治療，不久後便開始牙痛，他懷疑當時可能手術不當，令病人嘴裡留下了壞死的組織。因此，是次手術除了清出蛆蟲，他和他的團隊亦一併清理了壞死組織，然後縫合了傷口。

Renzo Paredes指患者所感染的口腔蠅蛆病，是寄生疾病的一種，雙翅目蠅幼蟲透過身體傷口或壞死組織寄生在人體內，較常發生在衛生狀況不佳的地區，嚴重可能因為細菌感染身亡。

蠅蛆病是甚麼？

根據衞生防護中心資料指，蠅蛆病是由蒼蠅幼蟲（蠅蛆）入侵人體或脊椎動物的器官及組織所引起的疾病，經常臥床、身體殘障或缺乏自我照顧能力的長者，較易受蠅蛆入侵沒有皮膚保護的身體部位（如傷口及黏膜）；蟲卵一般於24小時之內孵化成幼蟲，而幼蟲會鑽入宿主的身體組織內，以進食宿主的壞死或活組織為生。

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