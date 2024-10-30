深圳親子餐廳2024｜10大深圳好玩好食親子餐廳　全部地鐵沿線直達人均消費¥60起

▲ TOPick整合了2024年深圳10大好玩親子餐廳，有得玩又有得食！

【北上攻略/深圳好去處/深圳親子遊/深圳親子餐廳2024】小朋友最緊要有得食有得玩，親子餐廳可以一次過滿足晒兩個願望！湊住小朋友最緊要交通方便，TOPick整合了深圳10大好玩親子餐廳，地鐵直達、價格合理，家長一於帶小朋友放假去玩！

深圳美食2024推介｜深圳13大「天花板」餐廳地鐵沿線超方便 試勻火鍋/燒烤/日韓/西式美食

深圳親子餐廳2024｜1. BONBONS Hello Kitty Cafe人均收費¥60

▲ 深圳親子餐廳BONBONS Hello Kitty Cafe。

如果小朋友喜愛Hello Kitty，一定要帶他們到BONBONS Hello Kitty Cafe。粉色系裝修，媽媽都即時變少女心，內有不少打卡位，並有多款不同造型的Hello Kitty，就連食物都是Hello Kitty形狀，見到都唔捨得食！

▲ 深圳親子餐廳BONBONS Hello Kitty Cafe。

深圳BONBONS Hello Kitty Cafe

地址1： 福田區民田路東福華三路福田星河Coco Park負一樓B1C-087至089鋪（近購物公園站） 地址2： 南山中心區南山中心區文心五路海岸城一樓 人均收費： 每位約人民幣60元 營業時間： 10:00-22:00 前往方法： 地鐵會展中心站，再步行10分鐘

深圳親子餐廳2024｜2. 「深圳室內迪士尼」奈爾寶家庭中心

▲ 深圳親子餐廳奈爾寶家庭中心。

奈爾寶家庭中心號稱「深圳室內迪士尼」，佔地8,500平方米，有多款新奇玩樂項目讓小朋友玩，還有手環可以定位小朋友位置，讓家長可以安心放小朋友去玩！

深圳奈爾寶家庭中心

地址： 深圳市福田區福田街道崗廈社區福華路348號卓悦中心 人均收費： 1大1小約人民幣400元 營業時間： 星期二至日：10:00-21:00 前往方法： 地鐵崗夏站B出口，再步行6分鐘

最新影片:

深圳親子餐廳2024｜3. Bossbabe位處羅湖區最近關口

▲ 深圳親子餐廳Bossbabe。

Bossbabe位於羅湖區，過關後只需搭一個地鐵站即可到達，非常方便。餐廳內有波波池及巨型旋轉木馬，大人、小朋友都可以坐，十分適合帶大人細路打卡！

深圳Bossbabe

地址： 深圳市羅湖區人民南路2028號金光華廣場5樓 人均收費： 每位人民幣約168元 營業時間： 10:00–22:30 前往方法： 地鐵1號線國貿站

深圳親子餐廳2024｜4. KIMO星漠 最啱愛cosplay小朋友

▲ KIMO星漠親子餐廳。

Ms. KIMO星漠是「KIDS MOMENT」的縮寫，場內有cosplay化妝間、廚房、超市、餐廳、波波池及彈床等設施，餐廳主打意大利和法國菜，例如肉醬意粉、薄餅、牛扒、沙律及兒童營養套餐等。

深圳Ms·KIMO星漠親子餐廳

地址： 深圳市福田區皇崗路5001號深業上城商場1樓 人均收費： 每位人民幣約178元 營業時間 星期一至五：10:30–21:30；星期六日及公眾假期：10:00–21:30 前往方法： 地鐵4號線蓮花北地鐵站A2出口

深圳親子餐廳2024｜5. Lilliput粒粒堡設11個玩樂區

▲ Lilliput粒粒堡親子餐廳。

Lilliput粒粒堡走韓式小清新風，搭配北歐風格，一進店就給人一種簡約又高級的感覺。場內提供11個玩樂區，1至7歲的小朋友都可以玩，餐廳所有菜式堅持絕不添加任何化學調味料，加上自家製手工調味料，能讓家長和小朋友玩得盡興同時吃得放心。

深圳Lilliput粒粒堡

地址： 深圳市南山區歡樂海岸購物中心一樓022-023舖 收費： 每位人民幣約162元 營業時間： 10:00–21:30 前往方法： 地鐵9號線深圳灣公園站E出口

深圳親子餐廳2024｜6. Tiamo恬慕親子餐廳 主打無添加菜式

▲ 深圳Tiamo恬慕親子餐廳。

「Tiamo」是意大利文，語譯為「我愛你」，Tiamo恬慕親子餐廳在深圳有2家分店，分別在寶安及龍華。餐廳主打「天然無添加」西式日韓混合菜，有沙律薄餅等供選擇，照顧大人和小朋友的口味。

深圳Tiamo恬慕親子餐廳

地址1： 深圳市寶安區興華一路前海HOP天地3樓305（前海HOP天地店）； 地址2： 深圳市龍華區民治街道辦紅山6979商業中心11棟3樓331（龍華紅山6979店） 收費： 每位人民幣約148元 營業時間： 10:30–21:00 前往方法1： 前海HOP天地店：地鐵5號線寶華站 前往方法2： 前往龍華紅山6979店：地鐵4號線紅山站D1出口

深圳親子餐廳2024｜7. MeeTown謎堂設大型滑梯及波波池

▲ 深圳MeeTown謎堂。

MeeTown謎堂佔地900平方米，裡面有波波池、繪本屋、烘培屋等讓小朋友邊玩邊學習。巨大波波池有超大的滑梯可以讓小朋友盡情「放電」。

深圳MeeTown謎堂

地址： 南山區寶能太古城北區三樓 人均收費： 每位人民幣約128元 營業時間： 每日：10:00-21:30 前往方法： 地鐵海月站B出口

深圳親子餐廳2024｜8. Miffy Kitchen粉絲不要錯過

▲ 深圳親子餐廳Miffy Kitchen。

米菲廚房Miffy Kitchen店內空間大，分為兩層，是全球首家Miffy的主題旗艦店，如果小朋友是Miffy的粉絲，一定要來打卡，而且食物都是Miffy造型，非常可愛！

深圳米菲廚房Miffy Kitchen

地址： 深圳O’Plaza歡樂海岸購物中心LG-018 收費： 人均約人民幣100元 營業時間： 10:00-22:00 前往方法： 地鐵僑城東B出口

▲ 深圳親子餐廳Miffy Kitchen。

深圳親子餐廳2024｜9. DOT KIDS CLUB DOT圓點親子餐廳玩視覺審美

DOT KIDS CLUB DOT圓點親子餐廳走黑白灰搭配藍綠冷色調，兼顧大人和小朋友的視覺審美，兒童遊玩區主要分布在餐廳兩邊盡頭，有適合擺拍的星星月亮雲朵唯美場景，當然還有小朋友最愛的波波池！

深圳DOT KIDS CLUB DOT圓點親子餐廳

地址： 深圳市南山區1956數字文化創意園3B棟2樓 收費： 約人民幣118元 前往方法： 大新地鐵站，步行約500米

▲ 深圳DOT KIDS CLUB DOT圓點親子餐廳。

深圳親子餐廳2024｜10. Meland Club童話王國夢幻風

▲ 深圳Meland Club親子餐廳。

Meland Club內設自家餐廳及Cafe，內部裝修用色鮮明，均以不同夢幻設計作主題場景，猶如進入了童話世界。

深圳Meland Club

地址： 深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路5001號深業上城F3 收費： 每位約人民幣400-500元 營業時間： 星期二至日 10:00-21:00，星期一 10:00-20:00 前往方法： 地鐵冬瓜岭站，再步行12分鐘

更多深圳親子遊好去處，即睇：

深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點 親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】

深圳好去處｜深圳福田新開巨型扭蛋城 1400部扭蛋機+逾80款種類

深圳免費公園｜深圳HEROPARK英雄免費公園 必玩蜘蛛俠造型滑梯/攀爬架/吊橋

深圳親子遊︱羅湖天河城南館開幕地鐵直達 Hello Kitty展+俄式超市+人氣餐飲【附交通方法】

深圳好去處｜蓮塘口岸增設免費接駁巴士 直達大梅沙8號倉Outlet【附路線及班次】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】