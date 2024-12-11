  • 25°C
香港時間：20241211日 (三) 13:04

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胰臟癌｜一家三口長期腹痛求醫驚揭齊患胰臟癌　元兇竟是1自製食物【附胰臟癌7大症狀】

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 59 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

一家三口長期腹痛，檢查揭同患胰臟癌，罪魁禍首竟是家中1自製食物。

【胰臟癌／癌症／癌王／食用安全／雲吞】不少人都認為自己烹煮較外食安全，不過要小心食材的安全問題。内地有一家三口同時確診胰腺癌，而致癌成因竟是家中的自製食物。醫生警告，切勿使用便宜、品質不好的食材。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜狂食生蠔提升生育能力？ 中醫教5招成功造人+助孕食療

一家三口同時罹癌

綜合内地媒體報道，山東一家三口，在飯前飯後總會出現原因不明的小腹疼痛。起初他們並不以為意，直至兒子的體重突然從72kg（約158磅）降至54kg（約119磅），他們才帶兒子到醫院接受檢查。

經電腦斷層掃描後，發現兒子的胰臟部位有明顯的佔位性腫塊，除此之外血液值也超出正常許多。在醫生進一步詢問之下，得知他一直有腹痛的症狀，且近一個月體重突然掉得很快。醫生指，這是由於胰臟的腫塊在長大，出現疼痛症狀，最終兒子確診胰腺癌。

得知兒子患癌後，爸爸王先生馬上感到不對勁，因為他和妻子亦有長期腹痛的症狀，因此全家人都做了相關檢查，結果發現一家三口竟都罹患胰腺癌。由於癌症不具傳染性，醫生詳細地詢問了王先生具體情況，在篩除了遺傳因素、基因突變以及外部原因後，發現罪魁禍首竟是其家中的自製雲吞。

低價肉暗藏健康危機

王太太透露，由於覺得外面小攤的食物又貴又不衛生，孩子亦正處於長身體的階段，因此早上都會做全家人都喜歡吃的雲吞做早餐。不過，她平時喜歡從網路或直播間購買促銷豬肉，因為她覺得這種即將過期的肉性價比很高，既沒有過保質期又能比菜市的肉便宜幾倍，所以製作雲吞的肉餡基本上都是來自網購。

醫生指出，這種低價肉的來源很複雜，很多時候出自小工作坊或邊角料，尤其是別人不要的淋巴肉或發黴肉，打碎之後根本看不出來，低價出售反而能賺上一筆，若購入這種肉餡可能暗藏著許多看不見的危險。

例如，淋巴肉可能帶有病毒和細菌，人吃了之後輕則加重腎臟負擔，重則會染上病症；而發黴肉含有許多亞硝酸、黃麴黴素，會大大增加胰臟癌的盛行率。小孩抵抗力差，長期吃這類有「毒」的肉難免會出現問題。

另外，為了讓自製雲吞的味道能跟外面的早餐攤媲美，王太太更加入了不少調味料，雖然味道確實鮮美，卻大大增加了腎臟和胰臟負擔，過多的鈉含量也會對我們身體造成嚴重的影響。

胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

點擊圖片放大
+9
+8

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

癌症殺手｜25歲女肚痛確診胰臟癌2個月病逝　醫生警告：現4症狀要留心【附胰臟癌7大常見症狀】
12:31 2024/03/28
癌症殺手｜25歲女肚痛確診胰臟癌2個月病逝　醫生警告：現4症狀要留心【附胰臟癌7大常見症狀】
癌症殺手｜3年瘦10公斤驚揭患末期胰臟癌　醫生揭「癌王」早期唯一徵狀
18:37 2024/03/18
癌症殺手｜3年瘦10公斤驚揭患末期胰臟癌　醫生揭「癌王」早期唯一徵狀
胰臟癌前兆︱女子常半夜「痕到醒」不以為意　體檢驚悉罹患「癌王」僅餘8月壽命
16:43 2024/10/15
胰臟癌前兆︱女子常半夜「痕到醒」不以為意　體檢驚悉罹患「癌王」僅餘8月壽命

你可能感興趣

癌症殺手｜25歲女肚痛確診胰臟癌2個月病逝　醫生警告：現4症狀要留心【附胰臟癌7大常見症狀】
12:31 2024/03/28
癌症殺手｜25歲女肚痛確診胰臟癌2個月病逝　醫生警告：現4症狀要留心【附胰臟癌7大常見症狀】
癌症殺手｜3年瘦10公斤驚揭患末期胰臟癌　醫生揭「癌王」早期唯一徵狀
18:37 2024/03/18
癌症殺手｜3年瘦10公斤驚揭患末期胰臟癌　醫生揭「癌王」早期唯一徵狀
胰臟癌前兆︱女子常半夜「痕到醒」不以為意　體檢驚悉罹患「癌王」僅餘8月壽命
16:43 2024/10/15
胰臟癌前兆︱女子常半夜「痕到醒」不以為意　體檢驚悉罹患「癌王」僅餘8月壽命
健康問題 食用安全 網絡熱話 癌症 胰臟癌

最高瀏覽

東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
炎明熹新歌︱炎明熹推出新歌《最動人一次》疑成功解凍　一個原因雙方合約存變數
炎明熹新歌︱炎明熹推出新歌《最動人一次》疑成功解凍　一個原因雙方合約存變數