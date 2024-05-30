暑期班2024｜24大暑期班+親子工作坊　天文/語文/運動/烹飪/戲劇/中醫【附報名詳情+費用】

▲ TOPick精選了本地24個暑期活動，涵蓋天文、語文、運動、烹飪、戲劇、藝術、中醫、生態、音樂等。

【暑期活動/暑期班/證書/課外活動/暑期工作坊/室內活動】相信家長開始為小朋友計劃暑期活動或假日親子遊。想趁暑假讓小朋友體驗各式各樣的學習活動？TOPick為大家整合及精選了本地24個暑期活動，涵蓋天文、語文、運動、烹飪、戲劇、藝術、中醫、生態、音樂等，總有一樣可以啟發孩子興趣，部分課程完成後可獲證書！趕快利用假期一邊玩樂、一邊學習，一同擴闊眼光，寓學於樂！

最新影片推介：

暑期班2024｜1. 南華會

▲ 南華會7月開始舉行暑期保齡體驗班，讓小朋友體驗保齡樂趣。（南華會）

南華會暑期課程全方位涵蓋小朋友及青少年體育發展，項目眾多而適切涵蓋不同水平。除了南華會旗下運動課程，如：球類、滾軸溜冰、體操、田徑等。南華會特別為暑假推出特色課程，包括：世界運動營、兒童K-pop、小司儀訓練、暑期保齡體驗班、包學識單車、青少年花劍初班，大部分課程於7月開始，有興趣的家長要留意！

▲ 南華會特別為暑假推出特色課程，包括：世界運動營。（南華會）

活動詳情 南華會暑期課程 對象 視乎活動，介乎5至12歲 費用 【按此查看詳情】 報名日期 即日起至2024年7月26日

*早鳥期 2024年7月15日前 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜2. 香港基督教女青年會（YWCA）

▲ YWCA女青提供一系列暑期課程，涵蓋運動、藝術、STEM、烹飪。（香港基督教女青年會）

YWCA女青提供一系列暑期課程，涵蓋運動、藝術、STEM、烹飪。例如：創意多元藝術坊和創意美術手工藝，啟發小朋友的無限創意。運動方面有網球、體操、藝術韻律體操、彈網，讓小朋友放電之餘，在暑假中接觸各項興趣，發掘一技之長。

另外，希望讓孩子有更多機會嘗試新玩意，家長人們可以留意一系列的免費或付費試堂，詳情可留意官網或致電3476 1340查詢及報名。

▲ 彈網齊齊感受在彈床上彈跳的樂趣！（香港基督教女青年會）

活動詳情 YWCA女青暑期課程 對象 3歲或以上 費用 擁年證或標準將有不同收費，詳見每項目價格【按此查看詳情】 報名日期 即日起至８月中（部分課程已於6月開始） 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜3. The Monster Club 「Let’s Make & Let’s Cook 」工作坊

▲ Mr English Learning Centre 和 The Monster Lab 提供課程，以有趣的方式學習英語、科學和烹飪。（klook圖片）

讓學英文變得更有趣！Mr English Learning Centre 和 The Monster Lab 為3至12歲小朋友提供一系列課程，以有趣的方式學習英語、科學和烹飪。課程不僅能激發孩子們的好奇心，還能幫助孩子們全面發展。

Monster Club的Let's Make Workshop和Let's Cook Workshop讓孩子們有機會體驗科學和烹飪，以表達他們的創造力和增強認知。The Monster Club於港九新界設有６間分店，家長需留意各分校上課詳情。

官網連結：【按此連結】

▲ 課程不僅能激發孩子們的好奇心，還能幫助孩子們全面發展。（klook圖片）

1.「Let’s Cook」工作坊

「Let’s Cook」工作坊可以讓小朋友體驗烹飪，孩子製作一道可以帶回家的美妙菜餚，而且每個月都會有不同食譜，小朋友可以選擇製作自己心愛的菜色。

活動詳情 Let’s Cook」工作坊（1.5 小時） 對象 3-12歲，最多8名學生 費用 $400/堂

4堂套票：$1,400，平均$350/堂

18堂套票：$5,400，平均$300/堂 報名日期 即日起（25/5為第一堂，每個週末可供參加） 報名連結 【按此連結】

２.「Let’s Make」工作坊

「Let’s Make」工作坊可以參與並進行各種與 STEAM 相關的活動及實驗，孩子可以表達創造力，提高科學知識，提高認知及運動技能，家長亦同時享受當中樂趣。

活動詳情 「Let’s Make」工作坊（每節40至45分鐘） 對象 3-12歲，最多8名學生 費用 $260/堂

4堂套票：$850，平均$212.5/堂 報名日期 即日起（25/5為第一堂，每個週末可供參加） 報名連結 【按此連結】

暑期班2024｜４. 香港科技大學「科大太陽遊」

▲ 香港科技大學於暑假設有校園導賞遊，導師會帶領學生參觀校園，學生更可製作一個屬於自己的日晷。（香港科技大學校網）

科學迷注意！香港科技大學於暑假設有校園導賞遊，導師會帶領一眾學生走遍大學校園，認識廣場中央的地標──「時間之輪」，並一同探索校園中其他與日光有關的元素。導師亦會於課堂上解構遊覽時觀察到的重點，例如建築設計如何利用天然陽光構成不同意義的影子。學生更可製作一個屬於自己的日晷，在課堂上進行不同的學習活動，以科學角度理解地球、太陽和時間的關係，導賞期間導師將會以粵語講解。

活動詳情 科技大學「科大太陽遊」 地點 香港科技大學香港九龍清水灣（科大校園） 對象 小四至小六學生 費用 $750元 上課日期 7月18日（9:30至12:30；14:00至17:00）

7月20日（9:30至12:30；14:00至17:00） 報名日期 即日起至6月2日 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜5. 英國文化協會「暑期英語課程」

▲ 英國文化協會的「暑期英語課程」，現針對幼兒班至中六學生提供全英語學習環境。（官網）

想把握暑假黃金機會讓小朋友拔尖或補底英文，家長不可錯過英國文化協會的「暑期英語課程」，現針對幼兒班(K1)至中六學生提供全英語學習環境，由擁有國際認可專業資格的資深導師教授，能夠全方位鍛鍊孩子的英語技能，讓孩子沉浸在全英語環境，培養對英語的興趣。同時配合大量實踐練習，為孩子打好英語根基，強化聽、講、讀、寫技巧，於日常生活活學活用，展現自信，為下個學年做好準備！立即預約即可享免費拼音評核試或課程諮詢。

活動詳情 英國文化協會「暑期英語課程」 地點 香港科技大學香港九龍清水灣（科大校園） 對象 幼兒班(K1)至中六 費用 預約親臨課程諮詢 上課日期 7月至8月 報名日期 即日起 (早鳥8折＊5月31日或之前) 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜6. 小小漢語 Mini Manderins「夏日學堂」

▲ 小小漢語 Mini Manderins「夏日學堂」讓孩子獲得多重學習體驗。（官網）

想趁著暑假物色課外活動滿足小朋友的好學及好奇心，讓孩子獲得多重學習體驗。小小漢語的夏日學堂為3至8歲的小朋友設計不同主題，輔以故事分享及手工藝等豐富的課堂活動，讓他們寓學習於娛樂，以多重學習體驗增添學習普通話的樂趣！

除此之外，小朋友同時會於情境教學區域「小小城市」沉浸於模擬生活場景中，練習會話及詞彙，提升語言能力！立即報名，享受充滿創意和樂趣的學習體驗！

活動詳情 小小漢語 Mini Manderins「夏日學堂」 地點 中環雲咸街19-27號威信大廈2樓202-205室 對象 3-8歲 費用 $1,000/堂 （每堂 2.5小時） 上課日期 6月17日至8月30日 (逢星期一至五) 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜7. 香港西班牙文化協會「夏季西班牙語課」

▲ 2024 夏季西班牙語課程現已開放報名！（官網）

香港西班牙文化協會「夏季西班牙語課」設有3至17歲或以上的課程，3至8歲設3週至7週的課程。每週都有特定的主題，讓學生可自由根據自己的時間表而選擇合適的課堂。​通過互動遊戲和有趣的小組活動，學生將發展他們的語言能力，結識新朋友。立即報名，讓小朋友享受一個難忘的暑期班體驗！

活動詳情 香港西班牙文化協會「夏季西班牙語課」 地點 九龍尖沙咀麼地道61號冠華中心1樓103室

銅鑼灣軒尼詩道458號金聯商業中1701室 對象 3至17歲或以上 費用 3至5歲：7星期全課程$450起（早鳥減200）

6至8歲：7星期全課程$700起（早鳥減200）

9至16歲：常規課程$3800（早鳥減200）

17歲或以上：$5400起/四星期 上課日期 7月15日至8月29日 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜8. 車路士足班學校（香港）暑期足球班

▲ 車路士足球學校（香港）圍繞運、擊、接、搶去做練習，完成課程有獎盃及證書。（車路士足球學校（香港）官網）

車路士足球學校（香港） 採用英國車路士球會的青訓教學方法，以遊戲方式讓小朋友體驗足球的樂趣，由知名的足球名宿教練，指導小朋友提升技術。暑期班涵蓋「運、擊、接、搶」——運球、射門、傳球及搶球等方面，提升足球技術。定期進行小隊比賽及實戰訓練，有助培養團隊合作及領導能力。

針對年幼學童設有初星班，校方會安排室內環境不受天氣進行運動，且設有家長座位，讓爸媽為小朋友加油打氣。課程分為2個階段，圍繞運、擊、接、搶去做練習，完成課程有獎盃及證書。

第1階段（7月）：訓練個人化技術

第2階段（8月）：主力以團隊小組化實踐為主。

▲ 車路士足球學校（香港）課程分為2個階段，7月至8月皆設課程。（車路士足球學校（香港）官網）

活動詳情 車路士足班學校（香港）暑期足球班 地點 觀塘鴻圖道47號嘉鴻中心1樓（觀塘分校）

藍田茜發道車路士足球場（藍田分校） 對象 3-14歲 費用 【按此連結】 上課日期 7月至8月 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜9. 香港滾軸溜冰學校

▲ 滾軸溜冰可以訓練小朋友平衡力，香港滾軸溜冰學校提供滾軸溜冰暑期速成班。（香港滾軸溜冰學校官網）

滾軸溜冰不但可以訓練兒童的平衡力外，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。兒童滾軸溜冰體驗課程可以先讓孩子作前期體驗，了解孩子的興趣及能力。香港滾軸溜冰學校教學範疇廣泛由競賽技巧、一般生活應用、團隊領袖訓練。位於九龍灣MegaBox 8樓，佔地超過25000呎。現時香港最大的室內滾軸溜冰學校。

活動詳情 2024滾軸溜冰暑期速成班（1.5小時） 地點 九龍灣宏照道38號企業廣場五期 MegaBox L8 2&5 對象 4-12歲初學者 費用 原價：$1760，早鳥價$1320（6月1日前） 上課日期 暑假7月至8月期間，逢星期三、四、五 報名日期 即日至6月1日 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜10. 藍鯨游泳學校 暑期兒童游泳班

▲ 藍鯨游泳學校提供專業暑期兒童游泳班，完成課程後將獲得藍鯨游泳學校頒發證書。（藍鯨游泳學校官網）

課程依照年齡、泳齡及游泳能力採取1對2小班制教學，教練全程於水中運用肢體輔助，幫助學員運用正確的肌肉部位，並以遊戲模式教導基礎浮潛、呼吸、推進及自由泳基本技巧為主，養成游泳基礎、理解游泳技巧及原理易學易明。完成課程後將獲得藍鯨游泳學校頒發證書，並列明掌握技能項目，有助升學之用。

活動詳情 藍鯨游泳學校 暑期兒童游泳班 地點 藍鯨游泳學校泳池 對象 適合3-6及7-12歲

(按年齡、泳齡及游泳能力分班） 費用 平日班：新生試學價 HK$1,780 (共8堂)， 原價：$2,400

星期六/日班：新生試學價 $1,480 (共6堂)， 原價：$1,800 上課日期 平日班：2024年7月18日至8月14日

星期六/日班：2024年7月13日至8月18日 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜11. 香港花式跳繩會「暑期特別班」

▲ 香港花式跳繩會設「暑期特別班」，於各區體育館加開超過40個課程。（香港花式跳繩會官網）

Super Jump 恆常跳繩訓練，適合4至14歲學童，即使從未學過跳繩都可以參加。除了教授個人花式動作，每堂亦會進行雙人繩項目或大繩項目，讓學生學習與人合作溝通。至於Super Master 星級跳繩班，由世界冠軍教練團Super Master 任教，成員包括：何柱霆、周永樂等，參加者可於更短時間內掌握到恆常訓練的內容除了跳繩，參加者更可學習表演技巧，累積學習30小時後，可開始參與各類型公開表演。7月至8月除了恆常訓練外，亦會於各區體育館加開超過40個「暑期特別班」。

活動詳情 花式跳繩暑期特別班 地點 【按此連結】 對象 4至14歲 費用 第一期早鳥 (2/5至31/5)：每堂$130

第二期早鳥 (1/6至5/7)：每堂$150

正價 (6/7後報名)：每堂$190 上課日期 6月至8月 報名日期 即日起

7月早鳥報名：6月5日至6月20日

8月早鳥報名：7月5日至7月20日（每堂$150） 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜12. 西貢橋咀島浮潛體驗班

▲ 西貢橋咀島浮潛體驗班由導賞員講解、示範、陪同及指導，一起輰游西貢海上。（KKday截圖）

夏日炎炎想參加水上活動，又想一睹香港海洋生態，不妨考慮浮潛體驗，西貢橋咀島浮潛體驗班由導賞員講解、示範、陪同及指導，一起輰游西貢海上，與海洋生物及百多種珊瑚魚（包括：海葵、珊瑚礁、海星及海膽等）來一次親密接觸！你可以親眼感覺色彩斑爛的熱帶魚在你身邊穿梭，美麗的珊瑚礁近在身旁，令小朋友大開眼界！

體驗團分上午9:30至下午1:00及下午2:00至5:30兩班，包括15分鐘講解及示範、2至2.5小時水中浮潛體驗、浮潛裝備借用團費包括由西貢碼頭至橋咀來回船程船費，浮潛裝備借用(助浮衣、全罩式面鏡、手套)，平安保險。

活動詳情 西貢橋咀島浮潛體驗班 地點 西貢新公眾碼頭 對象 7歲或以上 費用 $185起（另設導遊費$50/位） 上課日期 即日起至10月31日，逢週六，日及公眾假期 報名日期 即日起至10月31日 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜13.Snow & Surf 室內暖水衝浪+室內單板雙板滑雪

▲ Snow & Surf 提供室內滑雪及室內滑水（室內衝浪）的體驗課程。（Snow & Surf 官網）

Snow & Surf 是香港最大型滑雪學校，更加是世界上第一所室內滑雪滑水的設施，擁有龐大兼優良的滑雪教練團隊。提供室內滑雪及室內滑水（室內衝浪）的體驗課程，在教練指導下學員們能夠學習新的技能及更精進自己的技術。Snow & Surf提供一系列不同的滑雪教學課程，由高級滑雪刻滑平花花式訓練以致親子課程也有涵蓋。不論是成人、學生或兒童也都能找到適合的活動。

1. 單板滑雪：一對一私人教練

單板滑雪1節為55分鐘，每班最多4人，每位另加 HK$100。由專業教練指導，滑雪機/斜台混合教學，按學習進度。8歲以下小童需以一對一形式或最多2位成年人陪同参與。

活動詳情 單板滑雪：一對一私人教練 對象 8-12歲 費用 $678（原價HK$848） 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】

2. 雙板滑雪：一對一私人教練

雙板滑雪 1節55分鐘，每班最多4人，每位另加 HK$100。由專業教練指導，滑雪機/斜台混合教學，按學習進度。8歲以下小童需以一對一形式或最多2位成年人陪同参與。

活動詳情 雙板滑雪：一對一私人教練 對象 8-12歲 費用 $678（原價HK$848） 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】

3. 衝浪私人滑道 (包教練)

55分鐘，可趴板或企板，5位同享一條水道。只適合8歲或以上及身高120厘米或以上人士參加。

活動詳情 衝浪私人滑道 (包教練) 對象 8-12歲 費用 $1,530 *85折優惠（原價HK$1,800） 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】

▲ Snow & Surf 體驗課程多元化，不論是成人、學生或兒童也都能找到適合的活動。（Snow & Surf 官網）

活動詳情 Snow & Surf 室內暖水衝浪+室內單板雙板滑雪體驗 地點 葵涌葵​​秀路 8-10 號瑞森工業大廈2樓 開放時間 滑雪：星期一至五 12:00-18:00

滑水：星期一至日 10:00-22:00 對象 8至12歲，8歲以下小童需以一對一形式或最多2位成年人陪同参與。 報名日期 即日起 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜14. CrossKids 幼兒音樂體驗班

▲ CrossKids 提供專業的幼兒及兒童音樂課程，啟蒙對音樂的興趣。（CrossKids 官網）

CrossKids 提供專業的幼兒及兒童音樂課程，讓2.5至6歲的小朋友透過創新好玩的體驗活動，啟蒙對音樂的興趣。每位小朋友都可以接受音樂能力評估，透過音樂遊戲互動，家長可以了解小朋友在5個主要音樂能力範疇（體適能律動、聲線氣息、節奏認知、音階認知、音樂記憶力）的音樂能力及學習建議。全新九龍灣 CrossLab 鄰近德褔廣場，場地佔地 2500 呎，旗下 CrossKids 課程專門提供專業的幼兒音樂、舞蹈及藝術教育。

活動詳情 CrossKids 幼兒音樂體驗班 地點 九龍灣宏開道20號楊耀松第八工業大廈13樓J室 對象 3至6歲幼兒 費用 $1,440/期（8堂為1期，60分鐘/堂）

音樂能力評估：$200/45分鐘，老師於評估後，根據學生的綜合音樂能力，給予分班及學習建議。 上課日期 即日起至６月 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜15. 香港煤氣烹飪中心暑期班

▲ 「故事繪本烹飪」分享故事繪本，同時將圖書內所見的角色和美食栩栩如生地製作出來。（香港煤氣烹飪中心官網）

香港煤氣烹飪中心為家長和小朋友提供一系列的暑期烹飪班，其中有「故事繪本烹飪」，教大家製作甜甜圈麵包、白熊便當等。透過圖書教育小朋友各種食物知識，亦可以增強他們的語言及表達能力。課堂上Cherol老師會與小朋友分享故事繪本，同時將圖書內所見的角色和美食栩栩如生地製作出來，十分有趣！

活動詳情 香港煤氣烹飪中心暑期 地點 煤氣烹飪中心

銅鑼灣波斯富街99號 對象 6至12歲 費用 $680起 上課日期 7月至8月 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜16. 奇華工作坊 動物糖霜曲奇芝士撻及布甸撻 課堂

▲ 小朋友可帶走完成品「小貓糖霜曲奇芝士撻」及「小狗糖霜曲奇布甸撻」。（奇華工作坊官網）

課程「動物糖霜曲奇芝士撻及布甸撻班」，將味道與手藝融合，令大家能在享受美食之餘培養創意及技巧。今次奇華工作坊導師將教大家製作啖啖芝味的芝士撻、甜蜜濃郁的布甸撻及使用糖霜為動物曲奇上色的技巧。大家可以發揮創意，繪畫可愛的小貓小狗表情，製成後放於芝士撻及布甸撻上，美味、趣味滿分！每位參加者於完成課堂後，可帶走完成品「小貓糖霜曲奇芝士撻」及「小狗糖霜曲奇布甸撻」。參加親子班之每位成人學員，可帶同一位六歲至十五歲小童共同參與。

活動詳情 奇華工作坊 動物糖霜曲奇芝士撻及布甸撻 課堂 地點 灣仔皇后大道東188號2F 對象 6至15歲 費用 HK$550/組（180分鐘） 上課日期 6月8日及6月18日 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜17. 中英劇團 SMILE Summer 兒童戲劇課程

▲ 7至8月設有暑期特別課程，期望以戲劇全面栽培孩子五大發展範疇，得以全人發展。（中英劇團官網）

中英劇團糅合多年戲劇教育經驗，整理出培育兒童成長的心得，在課程中巧妙地運用過程戲劇（Process Drama）來提升孩子的思考及判斷能力，溝通技巧和同情心。期望以戲劇全面栽培孩子五大發展範疇，得以全人發展。中英憑多年專業經驗，整理出「SMILE」這精粹的幼兒教育理念，透過群體藝術活動，提昇幼兒在五大發展範疇發展，包括：自理能力(Self-care)、身體協調(Motor skills)、智能開發(Intelligence)、社交與情緒發展(Emotion)、語言與溝通(Language)，協助孩子逐步認識自己，達致全面和均衡的發展。每年7至8月亦設有暑期特別課程，在開學前夕，讓孩子在愉快認真的學習環境中提前裝備自己，迎接校園生活。

活動詳情 中英劇團 SMILE Summer 兒童戲劇課程 地點 葵青（「葵青劇院場地合作伙伴計劃」）、元朗及旺角 對象 升K1至升小三 費用 【按此連結】 上課日期 7月至8月 報名日期 即日起至7月5日 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜18. 陶屋 暑期兒童陶藝班

▲ 暑期兒童陶藝班啟發小朋友發展出無限大的獨特自主創作空間。（陶屋圖片）

由專業導師團隊特別為小朋友度身設計的藝術課程，課程透過輕鬆有趣的講解及示範，啟發小朋友發展出無限大的獨特自主創作空間。適合喜歡立體創作的幼稚園小朋友學習的基本陶藝創作技巧課，課程包括手塑可愛造型作品及實用器皿體驗簡單學習陶瓷器具上色技巧。

活動詳情 陶屋 暑期兒童陶藝班 地點 馬鞍山中心商場地下A25舖 對象 幼稚園、小學生 費用 1380/4堂 (小學)、1180/4堂 (幼稚園) 上課日期 6月至８月 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜19. Mosaic Art Studio 土耳其馬賽克燈工作坊

▲ 讓一家人打造一份禮物，體驗土耳其馬賽克燈文化。（Klook）

Mosaic Art Studio為香港兒童開設的密集而獨特的馬賽克藝術暑期課程，無需經驗或先驗知識，發揮您的想像力和創造力進行設計，完成課程後，參加者將獲得參與證書，以證明他們新獲得的知識和技能。讓一家人打造一份禮物，體驗土耳其馬賽克燈文化。

活動詳情 Mosaic Art Studio 土耳其馬賽克燈工作坊 地點 九龍觀塘駿業裡8號世貿大廈705室 對象 親子，0至8歲兒童必須由付費成人陪同參與 費用 HK$320/2人，平均HK$160/位（原價HK$640/2人） 上課日期 即日起 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜20. 兵書館 篆刻工作坊

▲ 讓小朋友體驗篆刻印章的樂趣與文化。 （圖片：兵書館）

篆刻是人類非物質文化遺產代表作，亦是一門獨特鐫刻藝術。篆刻印章在中國古代能代表權力、地位，名譽，人們除了用於創作書畫作品外，也會用作擺設或送禮之用。參加篆刻印章藝術工作坊可以親身體驗這門中國傳統篆刻技藝，透過使用刻刀、印床等篆刻工具，在老師的引領下親手刻製屬於你的篆刻印章，從而體驗篆刻印章的樂趣！

活動詳情 兵書館 篆刻工作坊（2小時） 地點 尖沙咀漆咸道南87-105號百利商業中心1108,1110室 對象 7歲或以上 費用 $420/位

2位起9折 $378/位 上課日期 即日起 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜21. POPduction PopArt 人像噴漆畫體驗工作坊

▲ POPduction 的人像噴畫以 POP ART是熱門的親子活動之一。（圖片：POPduction）

想擁有一幅創意全家幅，又不失真實感，不妨嘗試一下POPduction 的人像噴畫以 POP ART，呈現效果色彩鮮明搶眼，與家人製作留下珍貴而獨一無二回憶。創辦人 Kate 希望可以將藝術帶給香港人。在上人像噴畫工作坊前，學員要先將大頭相片傳給店主，上堂時學員要仔細製作紙樣，再以噴漆噴上不同層次便可！覺得自己沒有藝術細胞會失敗？店主會逐步指導，保證 100％成功！同行小童免費，基於安全考量，每位小童必須由1位成人陪同下方可參與，學員可製作出 24cmx30cm 的人手模板噴畫。

活動詳情 POPduction PopArt 人像噴漆畫體驗工作坊 地點 中環中和里6號地鋪 對象 不限，歡迎親子共同參與 費用 親子班：2人$1300｜3人$1350｜4人$1450｜5人$1550 上課日期 星期一至日(2小時) 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】



暑期班2024｜22.Build-A-Bear Workshop 專屬毛公仔DIY工作坊

▲ 親子製作毛公仔，增進親子關係同時訓練創意想像力。（圖片：Build-A-Bear Workshop）

人氣玩具工作室Build-A-Bear Workshop 毛公仔DIY工作坊打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味。親子活動好去處，增進親子關係同時訓練創意想像力，與小朋友共締美好時光。亦都非常適合情侶，兩雙巧手製作毛公仔給另一伴顯心思。

活動詳情 Build-A-Bear Workshop 專屬毛公仔DIY工作坊 （半小時） 地點 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2層B245B鋪（尖沙咀K11 MUSEA店）

香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪（山頂廣場店） 對象 必須年滿3歲 費用 $148起 上課日期 即日起 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜23. 星創香港兒童文化協會 小中醫實習生親子工作坊

▲ 完成中醫師實習生和親子工作坊可頒發證書。（圖片：星創香港兒童文化協會）

與小朋友一起「扮工」試試做中醫師實習生，親子工作坊充滿童趣，一同走進中醫的世界，由註冊中醫師帶領，學習中醫知識。小朋友化身Q版中醫師，透過職業體驗，引起小朋友對中醫的興趣，以觀察和切身探索體驗，近距離感受中醫文化的魅力。活動包括: 強身五禽操、認識中藥材和秤的使用、小中醫親子診症、中藥香囊DIY、頒發證書等。每位參加小朋友，可有一位家長陪同。

活動詳情 小中醫實習生親子工作坊 地點 荃灣沙咀道368號形方TETRA 12樓1202室 對象 4至7歲 費用 二人同行$700 上課日期 【按此連結】 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

暑期班2024｜24. Myosotis Flower 多肉植物/苔蘚植物生態缸工作坊

▲ Myosotis Flower工作坊提供了如何護理多肉植物的知識。（KKday）

想培養小朋友責任, 可以讓他們學習種植，Myosotis Flower工作坊提供了如何護理多肉植物的知識，小朋友製作完可把植物放置家中陰涼位，慢慢觀賞。

活動詳情 Myosotis Flower 多肉植物／苔蘚植物生態缸工作坊 (兩小時) 地點 觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室 對象 少於11歲者需提供確實年齡 費用 $477 上課日期 即日起 報名日期 即日起 報名連結 【按此連結】 官網連結 【按此連結】

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