親子好去處｜輕鐵深度一日遊包火鍋放題　參觀車廠＋化身車長駕駛輕鐵

▲ 港日有港媽分享輕鐵深度一日遊體驗，小朋友除了可以參觀車廠外，還可以化身車長駕駛輕鐵！

【輕鐵深度遊/本地親子遊/親子好去處/屯門輕鐵車廠/香港鐵路博物館/尖沙咀前水警總部/1881】如果家中的小朋友是鐵路迷，家長們除了可以帶他們參觀紅磡的鐵路展外，還可以親身到輕鐵車廠，體驗駕駛輕鐵樂趣！近日有港媽分享了本地「輕鐵深度一日遊之旅」，不但可以參觀屯門輕鐵車廠，更可以乘搭仿第一代輕鐵的主題專列，最後還包日韓自助燒烤火鍋放題，行程非常豐富，一家大細都可以玩得盡興！

▲ 「輕鐵深度遊升級限定體驗」一天遊的行程會參觀4個地方。（Facebook@豬仔包の開心日常）

港媽「豬仔包の開心日常」近日於Facebook專頁介紹了「輕鐵深度遊升級限定體驗」一天遊，讓各位鐵路迷多一個好去處！一日遊的行程包括參觀屯門碼頭站及輕鐵車廠深度遊、香港鐵路博物館（舊大埔墟火車站）及1881（尖沙咀前水警總部），最後還有日韓自助燒烤火鍋放題。

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參觀輕鐵車廠 體驗模擬駕駛

行程首站是「輕鐵車廠深度遊」，有專業鐵道員帶領參觀，先是到輕鐵車廠的「輕巴點滴」展館，透過觀賞影片了解輕鐵及巴士歷史發展，之後便有自由時間於館內拍攝參觀，當中最特別的是參加者可以試玩輕鐵模擬駕駛遊戲，一嘗駕駛輕鐵樂趣。不過豬仔包媽媽提醒由於排隊人數眾多，設有玩樂時間限制，但勝在活動能重複排隊，小朋友可以完整體驗一次駕駛輕鐵之旅。

展館內還有迷你輕鐵和巴士的模擬駕駛器，模型車是迷你大小，但駕駛器像真度極高，可以一次過玩齊駕駛輕鐵和巴士，絕對能夠滿足鐵路迷！職員亦會在旁協助小朋友遊玩。另外，展館設有焦點打卡位「模擬駕駛室」，小朋友可以化身港鐵職員，於模擬駕駛室盡情打卡。駕駛室以一比一還原真實駕駛艙，讓大家可以更真實地觀察整個駕駛艙內部情況，是個非常好的體驗。

乘坐仿第一代輕鐵主題專列

除了參觀和體驗模擬駕駛外，還有機會乘坐仿第一代輕鐵主題專列，沿途有講解員帶領及參觀車廠設施，包括洗車示範和維修工場，之後列車便會前往屯門碼頭站，到屯門碼頭後會由職員安排分組落車打卡，以及到輕鐵客務中心選購紀念品。豬仔包媽媽提醒輕鐵客務中心的紀念品數量不如車廠多，建議有喜歡的紀念品可先在車廠購買。

包燒烤火鍋放題 參觀柴油電動機車

參觀車廠後便會前往元朗日韓料理店，享用90分鐘自助燒烤火鍋任飲任食放題午餐，豬仔包媽媽指食物款式比想像中的多，除了有各式燒肉外，還有沙律、壽司、熱盤及甜品，場內還有機械人可以讓家長和小朋友一同打卡。

午餐後，大家會參觀「大埔香港鐵路博物館」，館內展出了新藏品60號柴油電動機車「喬沛德號」，非常值得參觀！最後一站是到前水警總部，香港法定古蹟「1881」參觀，參觀過後一天遊便完結。

輕鐵深度一日遊

日期：6月15日、7月6日、7月21日

費用：$458

行程：參觀輕鐵車廠工場、乘搭輕鐵主題專列、模擬駕駛室打卡→90分鐘日韓燒烤火鍋放題一天遊（3人報名可獲贈合金柴油機車模型乙部）→大埔香港鐵路博物館→前水警總部「1881」

詳情及預訂【按此】

文章獲「豬仔包の開心日常」授權轉載

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