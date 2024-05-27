  • 29°C
香港時間 : 2024527日 (Mon) 21:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

神耆小子︱冼靖峰坦言初被稱「妙音龍子」感抗拒　Archie自知天資不算高努力捉緊機會

娛樂

撰文： 陳淑霖

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

冼靖峰（Archie）在《神耆小子》中有不錯的表現。

LOONG 9中的妙音龍子、《神耆小子》中的趙一鳴，同樣盛載著冼靖峰（Archie）一個又一個的「第一次」！

Archie早前接受TOPick專訪，現年25歲的他強調自己一直秉持一個想法：「機會一來到的話，就好好捉緊它！可能在今天得到機會後，明天就失去了！」

神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

Archie準備一物睇劇集首播

Archie過往不敢自己在劇集《青春本我》的演出，看到演學生的自己會感尷尬，他是次勇於面對自己有份參演的作品，與父母、弟弟安坐電視機前看首播！

他解釋：「我會很想在不同位置，都想找到一個方法去進步、學東西！我在第一集出街前準備好鏡頭，以電話錄影電視畫面，想以第一身來知道。」

做足功課是演員的基本任務，他認為自己是經歷了五大階段，「 第一步是怎樣去看劇本、準備，第二步是真正埋位演出，第三步是看現場的Playback，第四步是看剪接完成的版本，第五步則是以觀眾身份看加上效果、音效、字幕的版本。自完整地經歷以上的階段後，才有機會想到起初如何可準備得更好。」

他檢討自己在首集中有3、4個反應做得不太好，著重自己有進步的他作出檢視：「如果今天再做的話，我就不會這樣做了。」

Archie在《神耆小子》中與鄭則士（Kent哥）有不少對手戲。（劇照）

「趙一鳴」為度身訂造？

Archie稱去年5月參加試鏡時似是進行性格測驗或見工，被問及性格、興趣、認為自己是怎樣的人。他感恩公司、珍姐（曾勵珍）、監製王偉仁給予這次演出的機會：「是給予年青人一個機會、嘗試一下！」

既然試鏡時是針對演員的性格，那麼「趙一鳴」似乎是為Archie度身訂造？他回應道：「不知道角色是否為我度身訂造，但角色的確與我是有異曲同工的地方。我在演出時嘗試不要那麼緊張，說不出會帶來驚喜！」

他坦言自己曾經想得太多，會思考如何才可令觀眾發笑，後來就悟出要點：「相處時能夠輕鬆、自然就會笑出來。我在中後期放鬆地去演，就有所改善。」

點擊圖片放大
+7
+6

感謝前輩們教路

Archie面對大前輩Kent哥，憶起已故的爺爺，他指二人說話的語氣、口吻很相似。

他笑言與大家也玩得很開心、享受於其中，並不忘感謝一眾前輩演員：「感謝Kent哥（鄭則士）指導我去投入、理解角色。Amy姐（樊亦敏）就建議我觀察IT部員工用電腦時的姿勢、眼神。而蕭正楠就與我在對白上『拋來拋去』，那種交流是相當舒服，我也希望對方不要遷就著我，很擔心自己會影響其他人的發揮。」

Archie在拍攝過程中獲益良多。（劇照）

衝擊父母想法

年青人與長輩在想法、說話上或多或少有碰撞，Archie回望他因追夢而令父母大受衝擊。

他說：「我的父母也是老師，他們一定想我可以穩穩陣陣，由喇沙、港大再到銀行的工作，應該是這樣地發生，但我在中四時向父母表明想唱歌，也用了很多時間去證明。」

他續說：「是用4、5年去扭轉他們50年來的建立的想法，父母生了這樣的兒子，怎樣處理呢？他們自我辭去銀行工作後就開始支持我，父母也說我與弟弟很不一樣。」

Archie的弟弟Aragon同樣在港大修讀商科，兼且熱愛唱歌，他對弟弟的顏值相當有信心，形容弟弟是很靚仔，也想對方入行呢！

點擊圖片放大
+6
+5

入行後冇拍拖　過往做「黐身男友」

「趙一鳴」與「金多多」有感情線，在與拍檔羅毓儀（Yuki）的交流中，Archie坦言自己會變得放膽地去嘗試，皆因大家是同輩就可以隨意地溝通！

在感情世界中，Archie對異性外表沒有特定的要求，他說：「相處時舒服，合眼緣就足夠！自己已不像17、18歲時，現時的我是傾向看對方內在的才華、性格。 」

Archie堅稱自己在入行後就沒有拍拖，入行前的他就拍過5次拖、初戀在就讀中四時發生，他回想：「大家在聯校辯論時認識的，當時大家還在讀書，沒有很多錢又不可讓父母知道，只可在週末看電影、在美食廣場用餐。」

入行後的他，拍拖所背負的已不只是金錢的考量，他坦言擔心辜負別人，他稱：「就算有一個自己喜歡的人也好，也因工作時間不穩定而難以長期發展，我真的確信兩個人是要相處。」

他語帶無奈地表示即使對方是同行也是同樣情況，並指身邊的同輩也是以事業行先，故難以有長時間的相處、拍拖也可能會很辛苦。

他又大爆過往拍拖時的自己是「黐身男友」，「一定要見面，會很想在另一半的身邊，我過往的女朋友也是很喜歡『糖黐豆』，相處的時間、方式是很重要，現時就真的很難做到。」

點擊圖片放大
+5
+4

曾抗拒「妙音龍子」？

自加入LOONG 9後，Archie被安排稱作「妙音龍子」，他指第一次看到稱號時，就心想「好啦」然後輕輕笑了，「我曾問可否轉另一個稱號，後來知道妙音龍子是『食諧音』，但我忘記了是甚麼。我得到了另一個稱號作選擇，不過現時就不可透露，看過另一個稱號後就決定選擇『妙音龍子』，我覺得另一個稱號不太相關。」

現時當談起「妙音龍子」時，Archie都會開懷地大笑，他不介意大家稱他為妙音龍子，並說：「這是內地的偶像文化，就理解一下。」

LOONG 9（IG圖片）

深明資質不太好

凡事有得必有失，單身的Archie專心地投入演藝工作，對拍劇信心大增之外，再加上在《亞洲超星團》後加入男團LOONG 9，在外界看來是備受力捧、幸運兒！

他對此感受甚深，「公司提供機會予藝人是很容易，最難的是能否把握著、把機會發揮到最大。我自問真的把握每一個機會去做得最好、盡做，我也知道自己的資質不是那麼好，但我相信努力是會有回報！ 」

如果Archie沒有入行做藝人的話，或許他會是泰式放題店的老闆？

開設泰式放題店他小時候在腦海中的想法，現時的他希望擁有自己的團隊以做自己喜歡的作品，並說：「這是好玩的，也是演藝圈的趨勢。我現時也在學習不同樂器、曲詞創作，有助把自己的想法投放在作品內。」

下一個等待著Archie的機會又會是甚麼呢？

髮型：Hugo Poon 

化妝：King Yip

服飾： QBiSM , MM6 Maison Margiela, Harvey Nichols HK

最新影片推介：陳浩民專訪

TOPick柴犬追星
前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇
18:50 2024/05/19
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇
神耆小子丨羅毓儀含淚感激母親窩心行為　親揭分手原因嘆冇機會復合
19:21 2024/05/23
神耆小子丨羅毓儀含淚感激母親窩心行為　親揭分手原因嘆冇機會復合
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
12:56 2024/05/15
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失【有片】
19:39 2024/01/13
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失【有片】
神耆小子丨羅毓儀露腰騷腿上陣　Yuki超嗲道歉網民受落：一定原諒你【多圖】
16:10 2024/05/09
神耆小子丨羅毓儀露腰騷腿上陣　Yuki超嗲道歉網民受落：一定原諒你【多圖】

你可能感興趣

神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇
18:50 2024/05/19
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇
神耆小子丨羅毓儀含淚感激母親窩心行為　親揭分手原因嘆冇機會復合
19:21 2024/05/23
神耆小子丨羅毓儀含淚感激母親窩心行為　親揭分手原因嘆冇機會復合
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
12:56 2024/05/15
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
冼靖峰 娛樂人物職業 演員 歌手 神耆小子 LOONG 9 鄭則仕 蕭正楠 羅毓儀 樊亦敏

最高瀏覽

癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月27日 時間16:05）
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因
顏國樑逝世｜顏國樑離世終年71歲　曾勇抗惡性「鱗狀細胞癌」醫生拆解7大危險誘因