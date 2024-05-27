神耆小子︱冼靖峰坦言初被稱「妙音龍子」感抗拒　Archie自知天資不算高努力捉緊機會

▲ 冼靖峰（Archie）在《神耆小子》中有不錯的表現。

LOONG 9中的妙音龍子、《神耆小子》中的趙一鳴，同樣盛載著冼靖峰（Archie）一個又一個的「第一次」！

Archie早前接受TOPick專訪，現年25歲的他強調自己一直秉持一個想法：「機會一來到的話，就好好捉緊它！可能在今天得到機會後，明天就失去了！」

神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱 Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

Archie準備一物睇劇集首播

Archie過往不敢自己在劇集《青春本我》的演出，看到演學生的自己會感尷尬，他是次勇於面對自己有份參演的作品，與父母、弟弟安坐電視機前看首播！

他解釋：「我會很想在不同位置，都想找到一個方法去進步、學東西！我在第一集出街前準備好鏡頭，以電話錄影電視畫面，想以第一身來知道。」

做足功課是演員的基本任務，他認為自己是經歷了五大階段，「 第一步是怎樣去看劇本、準備，第二步是真正埋位演出，第三步是看現場的Playback，第四步是看剪接完成的版本，第五步則是以觀眾身份看加上效果、音效、字幕的版本。自完整地經歷以上的階段後，才有機會想到起初如何可準備得更好。」

他檢討自己在首集中有3、4個反應做得不太好，著重自己有進步的他作出檢視：「如果今天再做的話，我就不會這樣做了。」

▲ Archie在《神耆小子》中與鄭則士（Kent哥）有不少對手戲。（劇照）

「趙一鳴」為度身訂造？

Archie稱去年5月參加試鏡時似是進行性格測驗或見工，被問及性格、興趣、認為自己是怎樣的人。他感恩公司、珍姐（曾勵珍）、監製王偉仁給予這次演出的機會：「是給予年青人一個機會、嘗試一下！」

既然試鏡時是針對演員的性格，那麼「趙一鳴」似乎是為Archie度身訂造？他回應道：「不知道角色是否為我度身訂造，但角色的確與我是有異曲同工的地方。我在演出時嘗試不要那麼緊張，說不出會帶來驚喜！」

他坦言自己曾經想得太多，會思考如何才可令觀眾發笑，後來就悟出要點：「相處時能夠輕鬆、自然就會笑出來。我在中後期放鬆地去演，就有所改善。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

感謝前輩們教路

Archie面對大前輩Kent哥，憶起已故的爺爺，他指二人說話的語氣、口吻很相似。

他笑言與大家也玩得很開心、享受於其中，並不忘感謝一眾前輩演員：「感謝Kent哥（鄭則士）指導我去投入、理解角色。Amy姐（樊亦敏）就建議我觀察IT部員工用電腦時的姿勢、眼神。而蕭正楠就與我在對白上『拋來拋去』，那種交流是相當舒服，我也希望對方不要遷就著我，很擔心自己會影響其他人的發揮。」

▲ Archie在拍攝過程中獲益良多。（劇照）

衝擊父母想法

年青人與長輩在想法、說話上或多或少有碰撞，Archie回望他因追夢而令父母大受衝擊。

他說：「我的父母也是老師，他們一定想我可以穩穩陣陣，由喇沙、港大再到銀行的工作，應該是這樣地發生，但我在中四時向父母表明想唱歌，也用了很多時間去證明。」

他續說：「是用4、5年去扭轉他們50年來的建立的想法，父母生了這樣的兒子，怎樣處理呢？他們自我辭去銀行工作後就開始支持我，父母也說我與弟弟很不一樣。」

Archie的弟弟Aragon同樣在港大修讀商科，兼且熱愛唱歌，他對弟弟的顏值相當有信心，形容弟弟是很靚仔，也想對方入行呢！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

入行後冇拍拖 過往做「黐身男友」

「趙一鳴」與「金多多」有感情線，在與拍檔羅毓儀（Yuki）的交流中，Archie坦言自己會變得放膽地去嘗試，皆因大家是同輩就可以隨意地溝通！

在感情世界中，Archie對異性外表沒有特定的要求，他說：「相處時舒服，合眼緣就足夠！自己已不像17、18歲時，現時的我是傾向看對方內在的才華、性格。 」

Archie堅稱自己在入行後就沒有拍拖，入行前的他就拍過5次拖、初戀在就讀中四時發生，他回想：「大家在聯校辯論時認識的，當時大家還在讀書，沒有很多錢又不可讓父母知道，只可在週末看電影、在美食廣場用餐。」

入行後的他，拍拖所背負的已不只是金錢的考量，他坦言擔心辜負別人，他稱：「就算有一個自己喜歡的人也好，也因工作時間不穩定而難以長期發展，我真的確信兩個人是要相處。」

他語帶無奈地表示即使對方是同行也是同樣情況，並指身邊的同輩也是以事業行先，故難以有長時間的相處、拍拖也可能會很辛苦。

他又大爆過往拍拖時的自己是「黐身男友」，「一定要見面，會很想在另一半的身邊，我過往的女朋友也是很喜歡『糖黐豆』，相處的時間、方式是很重要，現時就真的很難做到。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

曾抗拒「妙音龍子」？

自加入LOONG 9後，Archie被安排稱作「妙音龍子」，他指第一次看到稱號時，就心想「好啦」然後輕輕笑了，「我曾問可否轉另一個稱號，後來知道妙音龍子是『食諧音』，但我忘記了是甚麼。我得到了另一個稱號作選擇，不過現時就不可透露，看過另一個稱號後就決定選擇『妙音龍子』，我覺得另一個稱號不太相關。」

現時當談起「妙音龍子」時，Archie都會開懷地大笑，他不介意大家稱他為妙音龍子，並說：「這是內地的偶像文化，就理解一下。」

▲ LOONG 9（IG圖片）

深明資質不太好

凡事有得必有失，單身的Archie專心地投入演藝工作，對拍劇信心大增之外，再加上在《亞洲超星團》後加入男團LOONG 9，在外界看來是備受力捧、幸運兒！

他對此感受甚深，「公司提供機會予藝人是很容易，最難的是能否把握著、把機會發揮到最大。我自問真的把握每一個機會去做得最好、盡做，我也知道自己的資質不是那麼好，但我相信努力是會有回報！ 」

如果Archie沒有入行做藝人的話，或許他會是泰式放題店的老闆？

開設泰式放題店他小時候在腦海中的想法，現時的他希望擁有自己的團隊以做自己喜歡的作品，並說：「這是好玩的，也是演藝圈的趨勢。我現時也在學習不同樂器、曲詞創作，有助把自己的想法投放在作品內。」

下一個等待著Archie的機會又會是甚麼呢？

髮型：Hugo Poon

化妝：King Yip

服飾： QBiSM , MM6 Maison Margiela, Harvey Nichols HK

最新影片推介：陳浩民專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5