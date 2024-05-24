NMN有副作用？網絡瘋傳NMN根本不含NMN？一文拆解疑團兼教你認清 「真材實料NMN」3大重點

近年「NMN」成為網上熱搜，當中不少NMN保健品成分標榜有助抗衰老逆齡、增強記憶力、提升身體機能等等，吸引不少名人明星服用。與此同時，網絡亦瘋傳不少像「NMN有副作用」、「NMN根本不含NMN」、「NMN無效」等的關鍵字，令不少想選購的人卻步。到底應如何選擇NMN？以下將為大家拆解箇中疑團，兼大家選購「真材實料NMN」3大重點！

NMN有副作用？NMN假貨充斥市面 購買時要看清成分

網絡流傳NMN有副作用，其實NMN是甚麼？NMN全名是煙醯胺單核苷酸（Nicotinamide Mononucleotide），是一種天然存在於人體的物質，也是維他命B3的衍生物，因此只要挑選天然來源的NMN並適量補充，基本上不會產生副作用。NMN在不少動植物中都能找到，如牛油果、西蘭花、椰菜花等，可惜其含量極低，一般難以在日常飲食中攝取。因此，近年不少商家都爭相推出相關的NMN產品，每款動輒數百甚至逾千元不等。當中有不少假貨混水摸魚，打着NMN的「光環」吸引消費者，其實仔細看清成分表根本沒有NMN成分，或是只標示含有「椰菜花萃取」、「牛油果萃取」、「維他命B3」等成分，其NMN含量極低，產品亦沒有清晰標示NMN含量及純度，功效證據薄弱，便會出現網絡瘋傳的「NMN根本不含NMN」、「NMN無效」等傳言。

那麼消費者應如何選購真正有效又安全的「真材實料NMN」產品？大家可以根據以下3大要點選擇，以免「中伏」！

1. NMN含量︰現時，市面上不少NMN產品包裝上標示的NMN含量數值為每瓶的NMN含量，真正要了解是每粒NMN膠囊內的NMN含量。而且要吸收得到先有用，同時需要配合腸溶膠囊，確保有效成分直達腸道後才分解，更易被人體吸收。

2. NMN成分︰NMN分為α-NMN和β-NMN，而只有β-NMN才是天然活性形式，可被人體吸收，並轉化為NAD+，促進長壽基因的活性，達至抗衰老的功效。因此在選購時，注意產品成分表上必須列明含β-NMN／β-nicotinamide mononucleotide／β–煙醯胺單核苷酸。而哈佛教授Dr. David Sinclair建議NMN需要配合白藜蘆醇成分，增強逆齡功效。其他不被教授建議的添加成分，功效存疑。

3. NMN純度︰純度愈高代表雜質愈少，應選擇純度最接近100%的NMN產品。

識揀一定揀香港良心品牌NO.1 NMN產品 安全信心首選

在市面上云云的NMN產品當中，WholeLove MED愛完全醫學系列全逆齡白金版NMN是香港人的信心之選，其產品符合以上3大要點，而且根據歐睿國際為全港的NMN產品所做的調查報告顯示，WholeLove MED全逆齡白金版NMN是全港NMN銷售NO.1**的產品，獲得不少用家一致好評，有良好口碑，最值得信賴。

WholeLove MED全逆齡白金版NMN，NMN含量每瓶高達32,000+mg，平均每粒膠囊高於>470mg的NMN，純度高達99.99%，超越坊間其他NMN產品，確保真材實料，安全可靠。加上選用腸溶素食膠囊，可防胃酸，確保有效成分直達腸道後才分解，更易被人體吸收。產品更獲得香港醫護學會認可^，30日顯著見效，90%身體機能全面提升^。一粒就能達到10大NMN功效，包括美肌、強腦、抗病等，持續使用，肌膚變得緊緻、白滑、有彈性，減淡皺紋，改善脫髮問題，同時能改善記憶力、視力、聽力及睡眠質素，強化心血管健康、提升免疫力*，強身健體，因此深受大眾喜愛。

WholeLove MED全逆齡白金版NMN更獲得多家第三方認證，通過GMO Free（非基因改造）和GMP SGS第三方測試無激素和無幅射報告，安全可靠，用家自然食得安心又放心。

「萬寧**No.1**健康慶典」中獲萬寧推薦及全港銷售**No.1** NMN

WholeLove MED全逆齡白金版NMN口碑極佳，更受邀參加「萬寧**No.1**健康慶典」的唯一NMN品牌，榮獲萬寧推薦又是全港銷售**No.1** NMN，果然是公認NMN中的NMN。

星級用家黎芷珊分享︰食咗NMN後面色紅潤，肌膚有光澤

備受追捧的NMN，更有不少星級fans，當中包括星級用家黎芷珊。她早前出席萬寧於又一城舉行的「萬寧No.1健康慶典」活動時分享︰「我一直都服用WholeLove MED全逆齡白金版NMN，這款產品更是萬寧最高NMN含量，服用後明顯睡得好，早上很精神，轉數快、記性亦回復至以往拍劇的時候，皮膚比以前更有光澤更滑，而且面色也變得更紅潤。看起來少了老態，感覺年輕不少。大約服用1個月左右，效果更明顯，我覺得非常有效。加上WholeLove MED全逆齡白金版NMN獲全港NMN銷售NO.1，逆齡效果又顯著，證明我的眼光是對的。」

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** 歐睿國際按2023年香港零售渠道銷售金額計算，NMN產品定義為：以β-煙醯胺單核苷酸（Nicotinamide Mononucleotide，NMN）為功能性成分，於產品包裝、成分表和名稱包含NMN 字樣的膳食保健品，於2024 年1月完成調研。

^香港醫護學會「WholeLove MED全逆齡白金版產品試用滿意度調查」合共邀請了110位從事醫護工作人士參加，2月2023.

*產品效果因人而異，如有任何疑問，請向相關人員查詢。

（特約）