  • 27°C
香港時間 : 2024606日 (四) 21:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學童飯盒｜推隱形蔬菜防偏食速涼技術保鮮味　活力午餐幕後功臣注入人情味：健康第一

兒童健康

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

注入人情味的健康午餐。

【活力午餐/大家樂/學童飯盒】活力，代表著動力、生命力，充滿青春的氣息。儼如活力午餐理念一樣，憑著不斷「改革」、「創新」和「以客為本」的精神，為學童製作更多色、香、味俱全的新餐款，培養健康活潑的新一代。活力午餐背後功臣——助理總監Sandy和總廚四哥特別接受TOPick訪問，與一眾爸媽分享如何設計及生產營養均衡、安全衛生及款式多元化的健康午餐。

最近影片︰

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

活力午餐｜取得多項國際認證

現時全日制中學及小學留校進食午膳的學生人數不斷增加，對學童的健康和成長而言，一份營養均衡、安全衛生及款式多元化的午餐是十分重要。活力午餐是由大家樂集團於1999年成立，為全港首間取得多項國際認證的學校午膳供應商，包括「ISO22000及HACCP食物安全管理系統」、「ISO9001質量管理」、「ISO14001環境保護系統」等認證，以學童健康及食品安全為首要條件。而食環署更到訪參觀，將「ISO22000」及「HACCP」新增成學童午膳供應商基本要求，以此作為業界標準。

活力午餐總廚四哥每日都會到場試味。（陳慧安攝）

活力午餐｜隱形蔬菜融入餐盒

活力午餐於2002年開始，特意聘請營養師為學童設計餐單，要兼顧營養和學童健康同時，又要顧及味道，四哥、Sandy和營養師都很頭痛，經過多番討論終想出一個妙計，Sandy笑言：「營養師尤其知道小朋友較抗拒吃蔬菜，所以構思出將南瓜、甘筍、菠菜等色彩繽紛的蔬菜，打碎成蓉再混合醬汁中，我們將之名為隱形蔬菜，令學童從中吸收蔬菜的營養，減少偏食帶來的影響。」

營養師會特別注重少油少鹽，還要符合3:2:1的黃金比例，平衡到營養與健康準則，那味道方面又會否變成了配角？四哥亦點點頭答道：「要做到色香味俱全又要達到營養均衡標準的確不易，所以我們要借助大型烤機，不但不需額外落油便可烤熟肉食，更可將肉食皮下多餘油份迫出，又香又味美，是健康的烹調方式，以雞扒為例，每小時能產出三千件雞扒。」

活力午餐助理總監Sandy和總廚四哥後面就是明火炊飯線。（陳慧安攝）

活力午餐｜先進機器 中央生產模式

訪問期間，總廚四哥特別帶我們走進他的大廚房，內裡設有明火炊飯線及自動包裝機，原來煮飯過程也並不簡單！因飯線是全電腦自動化，由儲米倉開始，米粒篩選過濾後，透過管道輸送到自動洗米機，電腦預設定量落米落水，放進飯釜內，機械手攪拌後合上蓋，便會進入明火煮飯隧道和燜飯隧道。整個煮飯時間1小時, 飯煮好後，機械手協助開蓋，並傳送到自動包裝機，然後按所需份量進行分發，入盒包裝。生產過程全自動不經人手，產能高之餘，飯味更加濃郁甘香！

四哥稱以前還未引入先進機器的年代，是用人手蒸飯模式，但自從有了明火炊飯線後，全電腦化比以往變得精準，明火煮飯和燜飯的過程，是對火喉及米飯乾濕度的掌控，簡直如瓦煲煲仔飯般，將香氣大大提升，風味十足。四哥更盛讚明火炊飯模式：

因明火方式煲飯，完全做到煲仔飯的飯香，而飯粒口感軟糯，令人食慾大增！

助理總監Sandy每日都會巡場監督。（陳慧安攝）

進食午膳的學生人數不斷增加，為了大批學童的健康著想，活力午餐廠房使用金屬探測器、蔬菜切割機等先進的機器，透過中央生產的運作模式，讓食物更安全更有系統，Sandy介紹稱：「所有飯盒經過密封後，均會進行金屬檢測，確保飯盒不含金屬異物；洗菜及蔬菜切割機組合，則將蔬菜以冷凍水清洗，產能為每小時可處理1千公斤蔬菜，配合不同的切割模式，便可切割絲狀、片狀或粒狀的蔬菜。」

為確保系統按照程序進行，品質管理部人員每天會進行例行監察，確保生產中心環境及工序符合品質和衛生標準，而每個飯盒均有獨特的生產序號，可以追溯生產地點、生產日期及時間，Sandy續說：「例如食品發生質量問題，馬上可以確認食品的生產過程，調查特定事故原因。」種種的精密部署都是為了提供衛生安全的午膳，令家長滿意放心。

活力午餐｜「速涼烹調」飛機餐製作模式

不少家長好奇飯商如何保存飯盒，能無菌兼鎖住食物營養？原來活力午餐有一招「速涼烹調」（Cooked-Chill）技術！「速涼烹調」即是在中央廠房煮熟食物後，分發入盒密封，然後儲存於零下18°C的速涼雪房，將飯盒於90分鐘內急速降溫至0至4°C，避免細菌繁殖，更可鎖住食物營養。之後再用冷凍車，送到分區加熱中心，飯盒會存放在0至4°C大型雪房中。翌日早上加熱中心會翻熱飯盒，飯盒仍然新鮮及安全。Sandy解釋飛機餐都是採用「速涼烹調」：

「速涼烹調」的技術製作飯盒不單止提升產量，還能確保飯盒的品質及安全，事實上，飛機餐亦一直沿用這種製作模式，以每日應付數以萬計的飛機餐需求。」

速涼烹調技術確保飯盒的品質。（陳慧安攝）

活力午餐｜「速涼烹調」比長期保溫好處多

活力午餐初期投資廠房時曾做研究，用一般中式炒爐提早生產，需要於即日的零晨時份煮製，然後長期保溫直至進食，對食物品質及安全有很大挑戰，所以活力午餐決定投資速涼技術的廠房。

速涼烹調究竟是甚麼？又有甚麼好處呢？對於一般家庭而言，會習慣將剩餘的餸菜放涼，然後放入雪櫃保存待翌日加熱，但因為長時間暴露於室外，這樣很容易滋生細菌，增加了食物變質的風險。四哥仔細地逐一拆解︰

有了速涼烹調技術，就能夠迅速將食物的溫度降低到安全的冷藏溫度，通過迅速冷卻食物，能有效減少熟食在長時間高溫下暴露，防止細菌在食物表面和內部繁殖，減少食物中細菌和有害微生物的生長，達至保持食物的新鮮度、口感和風味，並且提高食品的安全性、減少食物中毒的風險。

四哥進一步解釋速涼烹調比長期保溫模式好，他舉例道︰「以往家庭會將飯餸放入電飯煲內調較為保溫模式，好讓子女回家有熱騰騰的晚餐，但把飯餸保溫若干小時後，餸菜不但留失最原有味道，蔬菜也會變黃口感變質。」因此，速涼技術能保留原汁原味同時，亦能確保最安全、最衛生的健康午餐。

點擊圖片放大
+4
+3

活力午餐｜專車點對點送到學校

至於運送方面，活力午餐一直以專人專責統籌午膳送校服務，於觀塘、沙田、元朗、柴灣及葵涌設置加熱中心，務求將飯盒可以從最近該學校的加熱中心送出，保持最佳品質。Sandy稱：「我們有專車點對點送到學校，相對於以大型貨車運送多間學校的飯盒，我們的點對點運送更能確保飯盒於30分鐘內送到學校，並派發到校方指定位置，如課室門口，確保送到之飯盒能保持應有溫度（攝氏60度或以上）。」

    活力午餐｜應學童口味轉變加以改良

    學童希望收到的飯盒既健康有營養，又想口味合心意。在還未有「健康飲食金字塔」的時代，活力午餐曾推出炸魚蛋的惹味小食，但自衛生署推行「健康飲食金字塔」的原則飲食後，他們都棄用「強烈不鼓勵供應的食品」，簡稱紅色級別的食材，例如油炸食品、含反式脂肪或鹽份極高的食品，取而代之是以營養均衡、健康為大前提的食材，對大廚來說可謂一種新挑戰。

    小學生身體處於生長發育階段，如果我們沒有計算好營養份量，大魚大肉給小朋友，對他們的身體不太好，所以我們會跟足衛生署學生營養指引，就連我自己煮食時都會少鹽少油，對小朋友或對自己身體都要有交代。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

    四哥分享小朋友在疫情前後的口味都改變了不少，「疫情時候小朋友都留在家中，因此食量變得比以往多，家長都向我們反映希望飯盒份量加大，或是推出特別餸菜款式。」為迎合現今小朋友的口味，活力午餐每月都會推出新產品，除了基本的午餐，另有特色餐盒，如冬菇雞絲腸粉配肉碎米線、飯團配肉醬意粉、粟米仿蟹棒蒸水蛋；小食點心盒則有雞扒包、野菜魚餅、菜肉餃等，甚至有節日特色餐盒，以多元化的款式擄掠小朋友歡心。四哥滿足道：

    我們深信小朋友食得開心，小學生涯會過得特別開心！近期我們有芝士肉醬意粉、滷水雞下髀、粟米雞扒焗飯都好評如潮。

    助理總監Sandy（右）和總廚四哥（左）分別於活力午餐工作逾20年。（陳慧安攝）

    活力午餐｜爸爸的味道最合心意

    助理總監Sandy和總廚四哥分別於活力午餐工作逾20年，談及工作的挑戰時，Sandy直言對於處理廠房突發事，例如員工因天氣、交通問題，未能上班或者生產線上機器出現問題，都需要在個別生產區作出人手調動及再編配人手，幸而背後有合作無間的工作團隊，才得以順利生產。

    上班時要照顧學童全面飲食，本身是廿四孝爸爸的四哥笑言，對食物那份執著有時還會帶回家，「我有兩個女兒，她們讀書時期經常不太注重健康，只吃小賣部的公仔麵及加工製品。」四哥指回家後定必教訓女兒，希望她們能夠從小培養健康飲食習慣。到她們長大成人後，對食物開始有所要求。

    尤其細女最喜歡吃肉醬意粉，有時在茶餐廳吃到又咸又難食的肉醬意粉，就回家跟我投訴，結果又要我煮多一次少油少鹽版本給她才滿意；大女就喜歡食雞翼，所以我雪櫃經常都有存貨，用作哄女兒。

    那份爸爸的味道，才是最真誠最溫暖。

    中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

    HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    鵪鶉蛋營養︱鵪鶉蛋有助於兒童大腦及生長發育 靚媽必知鵪鶉蛋5個健康益處
    17:15 2024/06/04
    鵪鶉蛋營養︱鵪鶉蛋有助於兒童大腦及生長發育 靚媽必知鵪鶉蛋5個健康益處
    營養早餐｜早餐食魚蛋燒賣「愛子女變成害子女」 6款必備早餐懶人食譜重拾健康
    23:09 2024/06/04
    營養早餐｜早餐食魚蛋燒賣「愛子女變成害子女」 6款必備早餐懶人食譜重拾健康
    端午節2024｜4款常見端午粽熱量大比拼　推介4款消滯茶飲湯水KO消化不良
    18:06 2024/06/05
    端午節2024｜4款常見端午粽熱量大比拼　推介4款消滯茶飲湯水KO消化不良

    你可能感興趣

    鵪鶉蛋營養︱鵪鶉蛋有助於兒童大腦及生長發育 靚媽必知鵪鶉蛋5個健康益處
    17:15 2024/06/04
    鵪鶉蛋營養︱鵪鶉蛋有助於兒童大腦及生長發育 靚媽必知鵪鶉蛋5個健康益處
    營養早餐｜早餐食魚蛋燒賣「愛子女變成害子女」 6款必備早餐懶人食譜重拾健康
    23:09 2024/06/04
    營養早餐｜早餐食魚蛋燒賣「愛子女變成害子女」 6款必備早餐懶人食譜重拾健康
    端午節2024｜4款常見端午粽熱量大比拼　推介4款消滯茶飲湯水KO消化不良
    18:06 2024/06/05
    端午節2024｜4款常見端午粽熱量大比拼　推介4款消滯茶飲湯水KO消化不良
    兒童健康 中小學教育 午餐 小學 中學 學校 食用安全 食品

    最高瀏覽

    天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
    天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
    不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
    不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
    長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
    長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
    急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
    移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
    移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學