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台灣檢測丨美國車厘子及泰國榴槤驗出農藥超標 專家 : 長期攝入恐傷肝腎

健康資訊

發布時間： 2024/05/24 13:43

最後更新： 2024/05/24 13:44

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【車厘子／榴槤／農藥超標／瀨尿蝦／重金屬】車厘子及榴槤愛好者注意！台灣食品藥物管理署（食藥署）21日公布最新不合格食品清單，有3批來自美國進口車厘子及1批泰國鮮榴槤被驗出殘留農藥超標，需全數退運或銷毀。除此之外，內地進口的急凍瀨尿蝦亦被驗出重金屬超標。

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根據食藥署資料，3批農藥超標的車厘子分別來自「亞尼士國際股份有限公司」、「利佳貿易有限公司」、「佳和鮮果貿易股份有限公司」，皆從美國進口，分別驗出含農藥0.17ppm、0.06ppm、0.05ppm，總計超過2千公斤全數退運或銷毀。

除此之外，1批泰國鮮榴槤共2,532.0公斤，亦被驗出含殘留農藥賽座滅0.03 ppm、納乃得0.02 ppm、撲滅寧0.07 ppm，因此亦需依規定退運或銷毀。

至於重金屬超標的急凍瀨尿蝦，則是由一間叫「繹天有限公司」從中國大陸進口，製造出口商為SHANGHAI XUNTIAN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD，該批蝦被驗出重金屬鎘0.8mg/kg，但依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於甲殼類的可食肌肉（包括附肢肌肉）限量為0.5mg/kg，總計100公斤全數退運或銷毀。

台灣食藥署北區管理中心副主任林旭陽過去受訪時曾表示，農藥滅芬座在台灣僅准用在胡瓜等作物上，但不可使用於車厘子上。台灣林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑曾表示，滅芬座屬於低毒性農藥，雖不會致癌或致畸胎，但如攝取過量，仍會對肝、腎造成傷害。

農藥攝過量恐傷肝腎

根據食安中心資料，過量攝入農藥殘餘，可能對健康帶來急性及／或慢性的不良影響。急性中毒的病徵包括嘔吐、腹瀉、肚痛、暈眩和身體麻痺等。嚴重者更會呼吸困難、視力模糊和抽筋等。有資料顯示長期攝入過量除害劑殘餘對動物的神經系統或其他器官（例如肝和腎等）造成損害，以及影響其胎兒發育。

重金屬長期攝入

食安中心亦指鉛、砷、鎘和汞（水銀）毒性較強，故須特別留意這四種金屬在食物中的情況，尤其是長期（慢性）攝入問題，因為它們可積累在人體內，損害器官，尤其是胎兒和幼童等易受影響群組，有機會引起急性中毒。

果商教保存法存放7天零走樣

港人向來喜歡吃車厘子，當中澳洲塔斯曼尼亞車厘子更是不少人的最愛。代理金袋鼠車厘子的Tas' Mania創辦人袁浩然曾接受TOPick訪問，分享如何清洗及保存車厘子。

袁浩然表示，金袋鼠車厘子一般經過採摘後，會先用攝氏2度的冷水清洗才放進包裝盒，確保車厘子清潔乾淨。

他續說，若消費者仍擔心農藥問題，可在購買盒裝車厘子後，因應個人食用份量取出，然後用已過濾的冷水沖洗車厘子10秒，且要連着椗部，「沖洗後的車厘子會較脆，冰涼啲，口感會正啲。」

至於吃剩的車厘子，袁表示可先用抹手紙抺乾車厘子外皮，確保車厘子乾身，然後再用一張抹手紙包實車厘子，並一同放進雪櫃保存，雪藏溫度介乎0°C至2°C度為佳，約可以保存7天。

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