校園直擊 | 佛教慈敬學校藝術展 中西文化結合發揮團隊精神

▲ 讓全校師生共同感受藝術的魅力，培養他們的審美情趣和創造力。

佛教慈敬學校以《中華藝萃‧樂韻悠揚》為主題，於4月26日舉行藝術日，希望透過精彩的表演和互動體驗，讓全校師生共同欣賞和感受藝術的魅力。

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藝術日是佛教慈敬學校每年度的藝術盛事，結合音樂和視覺藝術，為大家帶來精彩紛呈的節目。學生在視覺藝術課創作的服飾設計，融合中國傳統和現代元素，呈現出東方韻味和現代氣息的完美結合。

▲ 學生在視覺藝術課創作的服飾設計，融合中國傳統和現代元素，呈現出東方韻味和現代氣息的完美結合。

本年級度藝術日更加入閱讀元素，以「活現書中人」為視藝日打開了序幕，學生扮演圖書中中國古人的角色，化身模特兒活現在智開堂的天橋上，走在閱讀與中華文化的結合環節，讓大家近距離欣賞中華文化的魅力。

▲ 讓全校師生共同感受藝術的魅力，培養他們的審美情趣和創造力。

全校學生均在藝術日踏上表演的舞台。讓同學們自由發揮、演唱歌曲、表演舞蹈等。我們希望通過這種方式，激發同學們的藝術潛能，讓每個人都能在藝術日上分享自己的才華。各班同學以班際形式參與歌唱比賽，在提升學生自信心之外，更充份發揮各班的團隊精神。

▲ 各班同學以班際形式參與歌唱比賽，在提升學生自信心之外，更充份發揮各班的團隊精神。

今年是藝術日舉辦的第十五年。學校根據往年的反饋，不斷優化活動的內容和形式,以切合學生及時代的需求。希望通過持續的努力，把藝術日打造成為一個充滿活力和創意的校園盛事，讓全校師生共同感受藝術的魅力，培養他們的審美情趣和創造力。

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