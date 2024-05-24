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醫學突破︱復旦大學復活冷凍18個月人腦組織　微生物學家：絕症病人有得醫

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/05/24 17:34

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《三體》小説成真？復旦大學復活冷凍18個月人腦組織，微生物學家：絕症病人有得醫！

【冷凍人腦/復活/醫學突破/絕症治療/三體/科幻成真】科幻小説情節成真？内地名校復旦大學研究團隊，近日取得重大醫學突破：團隊成功將冷凍18個月的人腦組織復活，打破低溫冷凍領域紀錄。有微生物學家表示，這有助於絕症患者在未來獲得治療。

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據内地微信公眾號「新智元」介紹，由復旦大學邵志成博士帶領的研究團隊，利用人類胚胎幹細胞，在3星期内培育出大腦類器官。這些自組織腦細胞的小簇，可以發育成各種類型的腦細胞。隨後，研究人員將這些類器官浸入不同的化合物中，冷凍至少48小時再解凍，監測其生長和細胞死亡情況。

研究人員最終發現，由甲基纖維素、乙二醇、DMSO和Y27632組成的化學混合物「MEDY」效果最為理想，因在其中解凍的大腦類器官，無論在外觀、生長和功能上，都與從未冷凍過的同齡類器官非常相似。即使已冷凍18個月，依然可以繼續生長，最長生長紀錄已超過150天。

另外，研究人員還從一名患有癲癇的9個月大女嬰身上，取出3立方毫米的腦組織，使用「MEDY」冷凍並解凍，顯示女嬰腦細胞在之後至少兩周內，仍然保持活躍狀態。研究人員認為，這是由於「MEDY」干擾了一個通常會導致腦細胞死亡的路徑；亦證明其可用於保存各種腦類器官和人類腦組織，神經細胞結構或功能不會受到破壞，經過冷凍、解凍後的腦細胞依然能夠存活。

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有助絕症患者在未來獲得治療

研究團隊的該項成果已登上國際權威學術期刊Cell子刊，印證其不但為神經系統疾病研究帶來新的可能性，也為人體冷凍技術提供了希望。英國伯明翰大學教授Joao Pedro de Magalhaes對研究成果表示震撼，認為技術可成功防止細胞死亡，甚至保留功能，是一項奇跡。教授預言，希望技術可在幾十年後，讓在現今世代無法治療的絕症患者被冷凍保存，等待醫學突破時再解凍醒來，讓患者能在一個全新世界獲得治療。同時，太空人也可以冷凍起來前往其他星球。

網民：《三體》情節成真

研究成果曝光後，有網民興奮表示願意參加人體試驗，並期待在機器人體内醒來，體驗站新紀元。也有人笑指，研究成果如同科幻小說《三體：死神永生》中的情節在現實出現，因在小説中就有其中一名主角的大腦被取出冷凍，並發射到宇宙，最終被三體人捕獲後復活。

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