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最佳老公︱新手媽媽餵母乳1年以為谷奶變「石頭胸」　丈夫發現手感不同驚揭患乳癌

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2024/05/24 14:17

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【乳癌/新手媽媽/母乳餵哺】夫妻能共患難，實在不容易。台灣一名人夫與妻子才剛為家庭增添新成員，就發現妻子胸部異狀，揭有纖維瘤，並在數月後惡化成乳癌。人夫照顧妻子無微不至，甚至四出尋找不同補品，希望妻子能夠早日康復，令網民大呼羨慕：「好有福氣！」

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以為谷奶有「石頭胸」

該名台灣人夫在討論區Dcard以「老婆乳癌確診，我們的孩子才剛要兩歲」發文，分享妻子確診乳癌的心路歷程。男事主憶述，兩年前妻子懷孕誕下兒子後開始全母乳餵哺，直到兒子1歲才轉喝奶粉。時隔近2年直到去年年中，男事主才再與妻子親密，惟他發現愛妻胸部的觸感與以往不同，外母亦有乳癌病史，遂勸妻子入院檢查。

我隔了一年又10個月才又碰到老婆的乳房，可是手感卻跟以前不一樣，老婆當時跟我說應該是塞奶的硬塊，原本我們也不疑有他，但停餵母乳的一個月後，那個腫塊仍然沒有消失。鑒於岳母家有病史，我還是勸她去掛乳房外科做詳細檢查。

丈夫發現胸部手感不同 揭有纖維瘤

男事主陪同愛妻到醫院檢查，發現愛妻一直以為自己是「石頭胸」，原來乳房裡面確實長了一顆纖維瘤，照超聲波檢查時看到纖維瘤如「路邊一個不規則形狀的石頭」。當時醫生對二人講述病情，指纖維瘤大多數都是良性的，很少會變成癌症，故安慰兩人不用太擔心，只要3個月後覆診追蹤情況就可以。但兩人一直去旅行，慢慢將覆診事宜淡忘，直到今年4月才突然想起。兩人再次預約乳房超聲波檢查，沒想到僅1年時間，腫瘤長大不少，讓兩人大為緊張。

老婆說，探頭壓下去的時候，她盯著那顆石頭，第一個想法是：我們的兒子都還沒兩歲，她能看得到他上幼兒園嗎？

1年惡化成癌 夫婦崩潰

男事主指，當時醫生對比兩次檢查的超聲波圖，明顯地看到腫瘤長大至4厘米。為安全起見，醫生安排妻子做切片測試。不幸地，報告結果顯示腫瘤是惡性，妻子罹患乳癌二期，需要開刀切除腫瘤。當時兩人感到迷惘和難過，感覺兩人好不容易才剛剛組織一個新家庭便傳來噩耗，一方面妻子崩潰難過，另一方面，男事主對於未來亦手足無措。

看完報告回來，看見在睡午覺的兒子，我崩潰了……我想到老婆乳房裡的石頭、開刀可能會發生的狀況、開完刀之後的照護，還有這段時間兒子才剛可以講完整的一個句子……我突然對未來對明天感到很手足無措……

男事主當時發帖，急問網民關於照顧乳癌患者的資訊，引來不少網民留言鼓勵和分享過來人經歷，安慰男事主不用過分擔心。事隔1個月，男事主在日前（20日）再次在平台以「老婆乳癌確診…之後」發文更新愛妻病情，指妻子在確診乳癌後一個星期就已經開刀將腫瘤切除。可幸的是，醫生指愛妻的腫瘤沒有轉移跡象，手術能夠將癌細胞乾淨切除。男事主形容腫瘤大小如手心一般，看起來像「豬肉脂肪」一樣。

手術成功 丈夫四出為妻尋補品

術後，男事主與雙方父母立刻安排如何照顧妻子和兒子，雙方家長非常配合。為了照顧愛妻，男事主甚至邀請岳母搬進同住，分工輪流照顧妻子。

兒子目前是讓我爸我媽照顧，岳母搬到我們家照顧老婆，下班之後換我接手。

男事主非常體貼妻子，「讓老婆好好休息個十天半個月的，最好休一整個月都沒關係，養好病、重新恢復健康的身體最重要」，開始四出尋找不同營養品，希望能夠幫妻子盡快復原。除了聽從身邊同事的推介和意見，他亦自行上網找尋不同補品，如滴雞精、滴魚精等，任何他覺得有助妻子身體復原的營養補充品都不會放過，先買來放在家裡以備不時之需。

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除了補品外，男事主亦有鑽研不同癌後食療，希望能夠從日常三餐讓妻子攝取足夠營養。雙方家人的關係亦因照顧妻子而變得緊密，術後1個月，妻子的心情亦大有好轉，

老婆每天正向樂觀，比起剛確診愁雲慘霧，我也被老婆的轉念逐漸影響了，雙方父母也認真地研究食譜跟運送食材，排定哪天哪餐做哪道食譜，食材盡量當天採買保證新鮮，不像我買一堆營養品回來放（想不到年輕人我也有被老人家念這種事情的一天）！

男事主對此表示感恩，亦感謝網民排山倒海的建議和安慰，讓兩人緊張的心情紓緩不少，指妻子將會做後續化療，正面抗癌重拾生活。

癌症病人各階段飲食建議

根據本港癌症基金會資料，癌症病人從治療到康復的各階段，身體可能有不同的需要，建議病患家屬可以從4階段安排膳食：

治療期間

  • 少吃多餐以代替每日三大餐
  • 如果你的體重不斷下降，應吃高蛋白、高熱量的補充劑，適當的維他命及礦物質。最好諮詢你的主診醫生或營養師，作出合適的飲食建議
  • 如果可能，做一些溫和的運動，有助改善食慾，幫助消化和預防便秘。
  • 在服用維他命前，先詢問醫生的意見，因為有些有高濃度的抗氧劑，可能對化療有影響。

治療後恢復期間

  • 吸取充足的營養是治療癌症重要的一環，並做適量的運動，以加強肌肉的活力，重建因為治療造成的損害。

預防癌症復發

  • 保持健康的生活方式，均衡飲食，按時覆診。

癌症晚期

  • 維持有質素的生活，保持均衡的營養
  • 按病情建立一個健康的飲食習慣
  • 適量運動有助增加胃口
  • 飲食有困難的人可服用營養補充劑，詳情可與你的主診醫生或營養師諮詢。

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