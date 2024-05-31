深圳親子遊｜11大深圳好去處優惠合集　遊樂場最平$67玩全日+$68起親餵小動物

▲ 11大深圳親子遊好去處優惠合集逐個睇！

【深圳好去處/深圳親子遊/暑假好去處/北上攻略/深圳優惠/動物園/兒童遊樂場/滑雪場】深圳成為了不少家庭親子遊的熱門地，除了有野生動物園、主題樂園、滑雪場外，還有許多兒童室內遊樂場！最近有不少地方更進行KKday限時優惠，計劃帶小朋友北上的家長千萬不要錯過！

最新影片推介：

深圳好去處優惠｜1. 深圳野生動物園

深圳野生動物園位於南山區，園區約有60多萬平方米，主要設有3個園區，包括動物園、科普園及遊樂園。小朋友可觀賞園內近萬隻野生動物，當中有不少屬於世界珍禽名獸及國家級保護動物，如華南虎、金絲猴、東北虎、火烈鳥、麥哲倫企鵝等。園內還有現代化海洋主題公園，以及多項活動及展覽，讓大小朋友同時欣賞及認識各種動物。同時亦有7個表演場館，提供多場精彩動物表演。

深圳野生動物園

地址：深圳市南山區西麗鎮西麗路4065號深圳野生動物園

營業時間：每日 09:30–18:00（最後入園17:00）

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

【KKday優惠】港澳居民特惠1日門票

價格：

-部分日子不適用：$99／位（原價$259／張）

（不適用日期：6月8-10日；6月29日-7月1日；7月13日-9月1日）

-所有日子適用：$128／位（原價$259／張）

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深圳好去處優惠｜2. 深圳 WOWO窩窩萌寵森友會

深圳WOWO窩窩萌寵森友會佔地5萬多平方呎，設有鳥語苑、萌寵互動區、異寵投喂區、萌寵觀賞區、爬寵區等，共約有50種近千隻的動物種類，如包括瑞士瓦萊黑鼻羊、水豚等等。在園區內大家可以零距離與喜歡的動物合照、撫摸、擁抱、喂食、觀察等，非常適合親子娛樂與放鬆。

深圳WOWO窩窩萌寵森友會門票｜世界之窗店

營業時間：星期一至日 10:00-17:30

地址：深圳市南山區沙河街道東方社區深南大道世界之窗停車場内

【KKday優惠】港澳居民優惠門票：

成人門票：$68／張（原價$106／張）

雙人成人票：$125／張（原價$176／張）

親子套票（1成人1小童）：$92／張（原價$136／張）

家庭套票（2成人1小童）：$145／張（原價$212／張）

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深圳好去處優惠｜3. 深圳 WOWO窩窩萌寵樂園

深圳WOWO窩窩萌寵樂園佔地約1萬7千多平方呎，設有多個主題區域，數十種珍貴動物，各位可以沉浸式體驗動物親子互動，零距離接觸小動物，餵食、拍照等。樂園位於深圳大型商場，大仟裡購物中心內，交通非常方便，家長們假日時可以帶小朋友前來！

深圳WOWO窩窩萌寵樂園｜寶安大仟裡店

營業時間：星期一至日 10:00-21:30

地址：深圳市寶安區西鄉街道麻布社區海城路3號大仟裡購物中心2樓L268-269號

【KKday優惠】

單人成人門票：$68／張（原價：$185／張）

雙人成人票：$102／張（原價：$327／張）

親子套票（1成人1小童）：$95／張（原價：$272／張）

家庭套票（2成人1小童／1成人2小童）：$125／張（原價：$404／張）

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深圳好去處優惠｜4. 深圳野生動物園 x Lollypet 萌寵樂園

Lollypet萌寵樂園與深圳野生動物園合作，有20多種動物，並配備深圳野生動物園專業獸醫定期檢查，在飼養員的指引下，小朋友可以與動物零距離互動。園區內置新風系統，空氣流通，不同習性的動物也都會分隔與獨立的活動區域，入園前都會進行消毒，並換上體驗裝備，家長可以放心小朋友遊玩！

深圳野生動物園 x Lollypet 萌寵樂園｜羅湖笋崗萬象食家店

地址：深圳市羅湖區笋崗街道筍西社區梅園路71號萬象食家第4層L418b Lollypet

營業時間：10:00-22:00

深圳野生動物園 x Lollypet 萌寵樂園｜龍崗區龍城萬科里店

地址：深圳市龍崗區龍城街道龍崗大道3999號龍城萬科里L3-01寵萌樂園

營業時間：

10:00-19:00（平日）；

10:00-20:00（周末）

【KKday優惠】

單人票：$79／張（原價：$105／張）

親子票：$139／張（原價：$210／張）

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深圳好去處優惠｜5. 深圳野恩動物樂園

佔地1.8萬呎的深圳「野恩動物園」位於龍崗萬達廣場，主題樂園集動物園和兒童樂園於一身，樂園內多達100種動物，包括羊駝、鸚鵡、狐獴等，小朋友能撫摸、擁抱、投餵互動、拍照、觀察，絕對是零距離與萌寵互動！

深圳野恩動物樂園|龍崗萬達廣場店

地址：深圳市龍崗區華南二道龍崗萬達廣場4樓4022-4026號

營業時間：星期一至日 10:00-22:00

【KKday優惠】不限時遊玩門票

成人票：$118／張（原價：$141／張）

兒童票（90至140cm以下）：$108／張（原價：$130／張）

雙人票：$238（原價：$262／張）

親子票（1大1小）：$228／張（原價： $251／張）

家庭票（2大1小）：$298／張（原價： $328／張）

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深圳好去處優惠｜6.《宇宙迷航》兒童遊樂場

位於深圳觀瀾湖新城MH Mall內的兒童遊樂場，場內設施達2至3層高，商場不時會為遊樂場更換主題，而是次主題是《宇宙迷航》，使人置身於外太空和UFO飛船的感覺，設有彈床區、旋轉滑梯、障礙區、超長滑梯等，當中的障礙區設有難度不一的障礙物，小朋友需要手腳並用才可一一通過，絕對是訓練身手的玩樂點！

《宇宙迷航》兒童遊樂場

地址：深圳觀瀾湖新城MH Mall中庭

開放時間：星期一至日 10:00-21:00

【KKday優惠】2大2小入場門票

價格（需預訂2張，2大2小）：$138／2張（平均$69／張，原價$192／2張）

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【KKday優惠】1大1小入場門票

價格（1大1小）：$78／張（原價$96／張）

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深圳好去處優惠｜7. 就好潮玩

就好潮玩佔地5萬呎，是深圳首家綜合數字運動館，館內有逾30項娛樂項目，包括約1.7萬呎超大蹦床區、數字棒球、投籃競技、檯球、射擊射箭、VR體驗、VR影院、音樂節奏遊戲等，大人和小朋友也可以盡情放電！

就好潮玩

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳市西鄉街道坪洲海城路寶安大仟裡購物中心B146-151號

【KKday優惠】港澳居民90分鐘暢玩優惠

單人門票價格：

單人票（適用於星期一至五，國内公眾假期除外）：$99/位（原價：$129/位）

單人票（適用於所有日子）：$119/位（原價：$129/位）

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親子套票價格：

親子票（適用於星期一至五，國内公眾假期除外）：

$118/1大1小（原價：$162/1大1小）

親子票（適用於所有日子）：$148/1大1小（原價：$162/1大1小）

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深圳好去處優惠｜8. Meland Club兒童遊樂場

Meland Club夢幻兒童樂園，被譽為2023年全國熱門親子景點之一，集合主題樂園、育樂成長、美育科普、親子餐廳及運動科技於一身的綜合親子互動樂園，於深圳及羅湖設有6間分店，各分店都是以童話國度作主題打造，設有逾過100種玩樂項目，包括攀岩、蹦床、滑梯、VR賽車、波波池等。

Meland Club兒童遊樂場優惠

【KKday優惠】深圳深業上城店

營業時間：

星期一：10:00-18:00；星期二至日：10:00-21:00

地址：深圳市華富街道蓮科路輔路深業上城小鎮東廣場3樓T3001

成人票：$118／位

親子票（1大1小）：$192／張

家庭票（2大1小）：$254／張

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【KKday優惠】深圳龍華壹方天地店

營業時間：

星期一：10:00-20:00

星期二至日：10:00-21:00

地址：深圳市龍華區龍華大道3639號環智中心C座壹方天地C區L2-023C商舖

成人票：$118／位

親子票（1大1小）：$331／張

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【KKday優惠】深圳南山萬象天地店

營業時間：

星期一：10:00-20:00

星期二至日：10:00-21:00

地址：深圳市南山區粵海街道大沖社區深南大道9668號萬象天地F3

成人票：$118／位

親子票（1大1小）：$446／張

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【KKday優惠】深圳福田中心城店

營業時間：

星期一：10:00-18:00

星期二至日：10:00-21:00

地址：深圳市福田區福田街道福華路領展中心城L1層RUG064A號商鋪（東大門農耕記旁邊）

親子票（1大1小）：$192／張

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【KKday優惠】羅湖京基水貝店

營業時間：

星期一：10:00-18:00

星期二至日：10:00-21:00

地址：羅湖區翠竹街道水貝社區水貝一路88號京基水貝時代廣場2樓

成人票：$118／位

親子票（1大1小）：$328／張

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深圳好去處優惠｜9. 深圳奈爾寶家庭中心

擁有「Hermès級兒童樂園」之稱的深圳奈爾寶家庭中心NeoBio，其連鎖式業務於深圳有4間分店，除了可以玩盡洗車員維修、廚師選購食材、奶牛牧場揸牛奶等場景外，還有寵物醫院、芭比娃娃區、廚房煮飯區等，廣受小朋友歡迎。

深圳親子遊｜深圳全新2層室內遊樂場「奈爾寶家庭中心」 神還原洗車場+迷你超市+揸牛奶

深圳奈爾寶家庭中心分店

卓悅店

營業時間：星期二至日10:00-21:00

地址：深圳市福田區福田街道崗廈社區福華路348號卓悦中心1棟LA010L110

深圳引力中心店

營業時間：星期二至日10:00-21:00

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心3層03-03

深圳海雅店

營業時間：星期二至日10:00-21:00

地址：深圳市寶安區建安一路99號海雅繽紛城F1-L1-001

深圳匯港店

營業時間：星期二至日10:00-21:00

地址：深圳南山區太子路匯海購物中心2期L2

【KKday優惠 - 4店通用】2大1小門票+188元餐飲金

價格（平日週末節假日17:00後使用）：

家庭票：$321/張（平均$108/位，原價$740/張）

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【KKday優惠 - 4店通用】2大1小門票+贈50元無門檻場內消費金

價格：

家庭票：$203/張（平均$67.6/位，原價$375/張）

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深圳好去處優惠｜10. 深圳木育森林 Wooderful Land

深圳木育森林Wooderful Land於深圳設有2間分店，主打木造的玩樂設施，各分店也設有5大園區，逾40多項遊樂設施，當中益田假日廣場門分店重點設施有歡樂五人鞦韆、飛機鞦韆；而海上世界門市重點設施則有空中飛人、搖擺平衡木、保齡球、跳舞飛天豬，每項設施具有娛樂性及知識性，大人和小朋友也可以一起玩！

深圳木育森林 Wooderful Land分店

1. 深圳海上世界店

營業時間：

星期日至四10:00-21:30

星期五至六10:00-22:00

地址：深圳市南山區蛇口望海路海上世界環船廣場C區第1層的第106-109號Wooderfullife森活木趣店

2.深圳益田假日廣場店

營業時間：

星期日至四10:00-21:30

星期五至六10:00-22:00

地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場L2-1號Wooderfullife森

【KKday優惠】工作日門票

單人票：$79／位（原價$86／位）

雙人票：$137／張（原價$151／位）

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【KKday優惠】週末節假日門票

單人票：$125／位（原價$129／位）

雙人票：$222／張

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深圳好去處優惠｜11. 深圳海昌樂漫冰雪王國

深圳海昌樂漫冰雪王國為華南地區首個以東歐風格爲主題的冰雪樂園，佔地約4萬平方呎，館內分為5大區域，當中包括嘉年華派對、霧凇森林、冰川山脈、極地大陸和冰雪城堡，內設3條不同長度的滑道、飄雪機及多個打卡位等，小朋友可以滑雪打卡之餘，也可以打雪仗！

深圳海昌樂漫冰雪王國

地址：深圳市寶安區新安湖社區建安一路99號海雅廣場4層L430號商鋪

場次時間（每節限玩90分鐘，平日週末節假日通用）：

第一場：10:10-11:40

第二場：12:10-13:40

第三場：14:00-15:30

第四場：15:50-17:20

第五場：17:50-19:20

第六場：19:40-21:10

【KKday優惠】港澳居民優惠

單人票：$168／位（原價$229／位）

雙人票：$298／張（平均$149／位，原價$372／張）

三人票：$398／張（平均$132.6／位，原價$482／張）

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