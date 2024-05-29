高官外訪︱陳茂波向美國工商界推廣香港優勢　今率團出席「中美灣區對話」

▲ 陳茂波在午餐會上和參與者互動。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波5月28日（三藩市時間，下同）展開美國訪問行程，並在商務午餐會上發表主旨演講。他也見證了投資推廣署與三藩市灣區夥伴簽訂合作備忘錄。5月29日，陳將率香港政府代表團，和粵澳代表團一同出席「中美灣區對話」 和「中美地方氣候行動高級別活動」。



陳茂波昨日中午出席由香港駐三藩市經濟貿易辦事處和美國三藩市商務組織灣區委員會聯合舉辦的商務午餐會，向當地工商和創科界介紹了香港最新的經濟情況和發展方向。他重點推廣粵港澳大灣區的發展優勢，特別是香港作為國際金融中心和國際創科中心在其中的「超級聯繫人」角色，以及能為矽谷以及三藩市灣區企業創造的商機。



陳茂波在演講中亦指出，香港在「一國兩制」下，維持實行普通法；資金、人才、資訊和貨物自由流動；繼續保持簡單低稅制和聯繫匯率；法治和治安優良、商業標準也與國際高度接軌，優勢明顯。



投資推廣署則與灣區委員會簽署了合作備忘錄，共同促進香港與三藩市灣區在投資推廣方面的交流，尤其在推動綠色和可持續發展上的合作。

昨日上午，陳茂波亦探訪五家來自香港科學園的初創企業。該五家企業是到美國矽谷交流和接受培訓，以及開拓市場，它們分別從事可降解材料、新建築物料、網上市場推廣、智能機械人、人工智能檢測等業務。陳茂波聽取這些企業介紹其業務、技術和拓展市場的情況，以及參與培訓計劃的經驗。陳茂波也與矽谷初創加速器 Plug and Play創辦人之一Rahim Amidi會面。香港科學園已與Plug and Play開展了合作，上述五家香港初創企業正是由該初創加速器支援他們在矽谷的培訓。該初創加速器亦正計劃在香港設立分部。

與中國駐舊金山總領事討論中美關係

陳茂波下午又到訪另類資產管理公司TPG，與創辦人兼行政主席Jim Coulter會面，了解其在香港的發展計劃。

陳茂波5月27日抵達三藩市後，拜會了中國駐舊金山總領事張建敏，雙方就粵港澳大灣區和三藩市灣區的合作、中美關係、香港最新發展等議題交換意見。

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