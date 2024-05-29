旅發局推廣「好客之道」　經典熒幕情侶任宣傳大使

▲ 據聞，古天樂和宣萱任「好客之道」宣傳大使。（資料圖片）

旅發局將推出宣傳活動推廣「好客之道」，今日業界率先獲邀欣賞宣傳片。消息指，宣傳片下周一正式推出，經典熒幕情侶古天樂和宣萱是宣傳大使。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日出席業界預展，活動上，多位業界人士分享如何提供更優質服務，令旅客感覺賓至如歸。

楊潤雄說，中央政府今年先後將「個人遊」計劃擴展多十個城市和在中國沿海省份全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策，香港將會迎來更多內地和海外旅客。他鼓勵大家繼續為旅客提供更多元化的旅遊體驗、更高質素的服務態度，擦亮香港國際旅遊城市的金字招牌。

根據與會者上載至社交平台的照片，香港的士業議會將再推「的士禮貌活動2024」、香港零售管理協會則推「開心購物節」。

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