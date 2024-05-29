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RCEP︱李家超晤泰總理　希望泰國繼續支持香港盡早加入RCEP

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 21 分鐘前

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李家超與泰國總理會面。（政府新聞處圖片）

泰國總理賽塔·他威信繼去年十月後再次訪港，行政長官李家超今日與其會面。

李家超表示，香港和泰國關係向來緊密，兩地的經貿往來頻繁。泰國在東南亞國家聯盟成員國中，是香港的第四大貿易夥伴，香港亦是泰國其中一個主要貿易和投資夥伴。在2023年，香港與泰國的商品貿易總額達約190億美元。

李強調，在「一國兩制」的獨特優勢下，香港可發揮作為連繫內地與其他經濟體的重要樞紐。他鼓勵泰國企業利用香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，進入粵港澳大灣區市場和參與「一帶一路」建設。

他感謝並希望泰國繼續支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），指特區政府期望與泰國進一步加強在商貿、投資和文化等方面的合作，創造互惠共贏。

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